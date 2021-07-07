ماسك تقشير الوجه وتنعيمه والقضاء علي الحبوب نهائياً بمكون واحد فقط

ماسك تقشير الوجه وتنعيمه بمكون واحد وهو الكتان، حيث أن الكتان له فوائد عديدة للبشرة لا يعرفها الكثير، فهو يقضي نهائياً علي الشيخوخة وعلامات التقدم بالسن التي تظهر علي البشرة، وذلك لاحتواءه علي خصائص مضادة للأكسدة، كما أن الكتان أيضاً يعمل علي تفتيح البشرة ويجعلها مشرقة ونضرة، الكتان يعالج حروق الشمس والجروح التي تسببها، والتقليل من الطفح الجلدي والالتهابات، والكتان أيضاً يعمل علي معالجة حب الشباب والبثور، يعمل الكتان علي ترطيب البشرة طبيعياً، ولهذا نقدم لكم وصفات طبيعية بمكون الكتان. وصفة لتقشير الوجه وتنعيمه ملعقة كبيرة من بذر الكتان ملعقة صغيرة من عسل النحل ملعقة كبيرة من الحليب السائل وصفة لتقشير الوجه وتنعيمه طريقة التحضير: خلط الحليب مع بذر الكتان بعد طحنهم، ثم وضع العسل وتقليبهم جيداً.

غسل الوجه جيداً بالماء الدافئ وتجفيفه، ثم وضع الخليط عليه وتدليكه جيداً.

ترك الخليط علي البشرة لمدة 15 دقيقة.

غسل البشرة بالماء الدافئ ثم الماء البارد.

تكرار الوصفة مرة في الأسبوع. وصفة لمعالجة لشد الوجه والتخلص من التجاعيد وصفة لمعالجة لشد الوجه والتخلص من التجاعيد المكونات: ملعقة كبيرة من بذر الكتان كوب ماء طريقة التحضير: ضعي الكتان في الماء واتركيه لينقع طوال الليل مع تغطيته بقماشه نظيفة.

في الصباح سيصبح منقوع الكتان عجينه.

قومي باستخدام تلك العجينة بعد غسل الوجه ضعيه علي البشرة واتركيه حتي تجف، ثم ضعي طبقي أخري.

كرري العملية حتي يصبح لدي بشرتك 5 طبقات من عجينة الكتان.

اغسلي وجهك جيداً بالماء الدافئ ثم البارد.

كرري الوصفة يومياً حتي تحصلي علي بشرة مشدودة. وصفة للتخلص من البقع الداكنة المكونات: ملعقة كبيرة من بذر الكتان ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون البكر طريقة التحضير: اخلطي بذر الكتان المطحون مع زيت الزيتون (يمكن استبدال زيت الزيتون بزيت جوز الهند).

ضعي الخليط علي المنطقة الداكنة.

كرري الوصفة لعدة مرات أسبوعياً حتي تأتي بنتيجة سريعة. وصفة لتجديد البشرة المكونات: ملعقة كبيرة من بذر الكتان المطحون ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ملعقة كبيرة من الحليب السائل طريقة التحضير: اخلطي مطحون الكتان مع مطحون القرفة مع الحليب جيداً حتي تحصلي علي عجينة.

طبقي العجينة علي البشرة بعد تنظيفها جيداً وتركها لمدة 20 دقيقة.

غسل الوجه جيداً بالماء الدافئ ثم الماء البارد.

تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع. الوسوم

ماسك تقشير الوجه وتنعيمه بمكون واحد وهو الكتان، حيث أن الكتان له فوائد عديدة للبشرة لا يعرفها الكثير، فهو يقضي نهائياً علي الشيخوخة وعلامات التقدم بالسن التي تظهر علي البشرة، وذلك لاحتواءه علي خصائص مضادة للأكسدة، كما أن الكتان أيضاً يعمل علي تفتيح البشرة ويجعلها مشرقة ونضرة، الكتان يعالج حروق الشمس والجروح التي تسببها، والتقليل من الطفح الجلدي والالتهابات، والكتان أيضاً يعمل علي معالجة حب الشباب والبثور، يعمل الكتان علي ترطيب البشرة طبيعياً، ولهذا نقدم لكم وصفات طبيعية بمكون الكتان. وصفة لتقشير الوجه وتنعيمه ملعقة كبيرة من بذر الكتان ملعقة صغيرة من عسل النحل ملعقة كبيرة من الحليب السائل وصفة لتقشير الوجه وتنعيمه طريقة التحضير: خلط الحليب مع بذر الكتان بعد طحنهم، ثم وضع العسل وتقليبهم جيداً.

غسل الوجه جيداً بالماء الدافئ وتجفيفه، ثم وضع الخليط عليه وتدليكه جيداً.

ترك الخليط علي البشرة لمدة 15 دقيقة.

غسل البشرة بالماء الدافئ ثم الماء البارد.

تكرار الوصفة مرة في الأسبوع. وصفة لمعالجة لشد الوجه والتخلص من التجاعيد وصفة لمعالجة لشد الوجه والتخلص من التجاعيد المكونات: ملعقة كبيرة من بذر الكتان كوب ماء طريقة التحضير: ضعي الكتان في الماء واتركيه لينقع طوال الليل مع تغطيته بقماشه نظيفة.

في الصباح سيصبح منقوع الكتان عجينه.

قومي باستخدام تلك العجينة بعد غسل الوجه ضعيه علي البشرة واتركيه حتي تجف، ثم ضعي طبقي أخري.

كرري العملية حتي يصبح لدي بشرتك 5 طبقات من عجينة الكتان.

اغسلي وجهك جيداً بالماء الدافئ ثم البارد.

كرري الوصفة يومياً حتي تحصلي علي بشرة مشدودة. وصفة للتخلص من البقع الداكنة المكونات: ملعقة كبيرة من بذر الكتان ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون البكر طريقة التحضير: اخلطي بذر الكتان المطحون مع زيت الزيتون (يمكن استبدال زيت الزيتون بزيت جوز الهند).

ضعي الخليط علي المنطقة الداكنة.

كرري الوصفة لعدة مرات أسبوعياً حتي تأتي بنتيجة سريعة. وصفة لتجديد البشرة المكونات: ملعقة كبيرة من بذر الكتان المطحون ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ملعقة كبيرة من الحليب السائل طريقة التحضير: اخلطي مطحون الكتان مع مطحون القرفة مع الحليب جيداً حتي تحصلي علي عجينة.

طبقي العجينة علي البشرة بعد تنظيفها جيداً وتركها لمدة 20 دقيقة.

غسل الوجه جيداً بالماء الدافئ ثم الماء البارد.

تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.

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