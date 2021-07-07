طريقة عمل اللحم الضاني كباب حلة بالبصل والصوص مذاقه رائع

طريقة عمل كباب حلة باللحم الضاني هي من الوصفات السهلة والسريعة التي تشتهر ضمن وصفات عيد الأضحى المبارك التي تشمل أنواع كثيرة من اللحوم بشكل عام منها لحم الخرفان اللذيذ كما توجد العديد من الوجبات التي تعمل للعزومات تتميز لأنها لا تحتاج إلى مجهود ويتم تحضيرها خلال دقائق معدودة من أسهل وأسرع الأكلات يمكن أن تحضري كباب حلة بأي نوع لحم غير الضاني تقدم مع الأرز الأبيض وسلطة خضروات وبطاطس مهروسة وأصناف أخرى حسب الرغبة فهي وصفة طيبة وقيمة تعطي للسفرة شكل وطابع خاص.

وصفات عيد الأضحى

تعد وصفات اللحوم عموما من أفضل أنواع الطعام بالنسبة لمعظم الناس حيث تدخل في وصفات عديدة لا حصر لها منها كفتة الأرز الشهيرة في عيد الأضحى بالصلصة تؤكل مع العيش البلدي، ووصفة رقائق باللحمة المفرومة بطعم فلاحي رائع، ومن ضمن الأكلات للفترة القادمة شوربة الحريرة المغذية جداً خفيفة في الصيف والأجواء الحارة.

طريقة عمل كباب حلة باللحم الضاني

المقادير : كيلو لحم ضاني مقطع مكعبات أو شرائح صغيرة نسبياً ويمكنك استخدام أي نوع لحم آخر + 2 بصلة كبيرة أو 3 مقطعة مكعبات + ملح وفلفل + بهارات + ملعقة قرفة مطحونة +3 ملاعق دبس رمان (اختياري)+ كمية من الماء الساخن.

خطوات التحضير:-

في وعاء ضعي قليل من السمن ثم البصل المقطع ثم يقلب حتى يتغير لونه للأصفر الذهبي ثم ضعي قطع اللحم مع مراعاة عدم تقليبها إلا عندما تأخذ لون من الناحية السفلى للوعاء.

تقلب على كل الجوانب حتى تأخذ اللحم على اللون البني المحمر ثم يضاف دبس الرمان فهو يعطي مذاقاً رائعاً ولوناً أكثر روعة.

تضاف التوابل ما عدا الملح ثم تضاف الماء الساخن ثم هدئي النار وتترك حتى تتشرب كل الماء ويتم النضج.

بعد ذلك يضاف الملح.

تقدم مع الأرز الأبيض أو أي نوع طعام..بالهنا على قلوبكم جميعاً.

يمكن بعد ما توضع اللحمة مع البصل يضاف عصير طماطم والتوابل وقرب النضج تضاف قطع بطاطس 2 ثمرة متوسطة مقطعة مكعبات وللحصول على مذاق ألذ توضع كل المكونات في طاجن في الفرن حتى تنضج كل المكونات مع بعضها ويكون لديكِ أطعم وأطيب طاجن لحم ضاني