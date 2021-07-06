طريقة عمل استيك اللحم المحشو خضروات بالخطوات والصور

استيك اللحم المحشو خضروات طبق رائع للشواء قليل الكربوهيدات وقليل الدسم بمذاق رائع للغاية، يمكن لربة المنزل إعداده في دقائق معدوده غالبًا ما نمل الآكلات التقليدية ولابد من التغير من وقت لأخر وخاصة في أيام الأعياد والعزومات وغيرها، وبعد طبق استيك اللحم المحشو بالخضروات من الأطباق المميزة للغاية وسهلة التحضير واللذيذة في الوقت نفسه وإليك طريقة الإعداد والتحضير

وقت الإعداد : 20 دقيقة .

وقت الطهي: 15 دقيقة

الوقت الإجمالي : 35 دقيقة .

طبق رئيس من المطبخ الأمريكي

السعرات الحرارية 322 سعرة

ثمانية شرائح لحم استيك

زيت الزيتون البكر

ملح وفلفل أسود طازج

رزماري مفروم

شرائح الخضار مقطع شرائح رفيعة طولية: 1 حبة بصل أصفر صغير ، 1 حبة فليفلة حمراء صغيرة ، 1 فلفل أخضر صغير ، 1 كوسة صغيرة ، حفنة من الفطر الطازج.

1/4 كوب من الخل البلسمي الداكن

1 ملعقة كبيرة من السكر البني الداكن (باليو: استخدم سكر جوز الهند)

1 فص ثوم



غصن رزماري طازج

¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون الطازج

¼ ملعقة صغيرة من ملح البحر

1 ملعقة صغيرة نشا ذرة مذابة في نصف كوب من مرق اللحم البقري أو مرق الدجاج

قومي بتجهيز اللحم لشرائح طريه يسهل لفها

قومي بتدبيل اللحم بالملح والفلفل الأسود والخل واتركيها لمدة 30 دقيقة في الثلاجة أو يوم بليلة يكون أفضل

قومي بسلق الخضروات المقطعة لشرائح طولية على النار حتى تصبح طريه من الممكن إضافة خضروات أخرى حسب الذوق

أو قومي بمقلاه بها زيت زيتون وشوحي الخضروات حتى تصبح طرية معك .

ضعي شرائح اللحم على لوح التقطيع وافركيها بزيت الزيتون من كل الجوانب

ضعي الخضروات في منتصف اللحم ولفي اللحم واغلقيه بخله طعام .

سخنى الشواية وضعي لفائف اللحم حتى تتحمر من الجانبين .

قدمي استيك اللحم المشوي مع طبق الأرز البخاري والسلطات .

رشي عليه الخل و زينيه بأوراق الرزماري الطازج وقدميه ساخنًا

طريقة عمل استيك اللحم المحشو خضرواتالمكوناتطريقة التحضير

لفة الاستيك الواحدة تحتوي على السعرات الحرارية: 322 كيلو كالوري | الكربوهيدرات: 3g | البروتين: 49 جرام | الدهون: 10 جرام | الدهون المشبعة: 3g | الكوليسترول: 137 ملغ الصوديوم: 203 ملغ | البوتاسيوم: 786 ملجم | السكر: 2 جرام | فيتامين ج: 0.1 ملغ | الكالسيوم: 65 مجم الحديد: 3.7 ملغ .



بإمكانك الاستعاضة عن هذه الوصفة بوصفة أخرى عن طريقة فرد شريحة كبيرة من اللحم ووضع حشوة الخضروات في الوسط ثم لف الشريحة ووضع بقية التتبيلة عليها وتركها في الثلاجة لمدة نصف ساعة ثم وضع ملعقة زيت في المقلاة وتشويحها ثم لفها بورق فويل وإدخلها الفرن حتى تنضج ثم فتح الورقة من الأعلى حتى تتحمر من كل الأطراف وتقديميها.