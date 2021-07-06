عمل الفتة المصرية/في عيد الأضحى المبارك بخطوات سهلة للغاية2021

عمل الفتة المصرية، تعتبر من ألذ واطعم الأكلات الشعبية لدى الشعب المصري، ولقد تم انتشار هذه الطريقة في السعودية وسوريا والمغرب ودول الخليج والوطن العربي، حيث يكثر عملها في عيد الأضحى المبارك مع لحم الضاني اللذيذ لعزومات الأهل والأقارب، حيث يعشقها الكبار والصغار لطعمها الرائع، ويوجد بفتة الضاني العديد من العناصر الغذائية والبروتينات والدهون المشبعة حتى نكون بصحة جيدة، ومن السهل عمل الفتة بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وسوف نتناول في مقالنا هذا على طريقة عمل الفتة المصرية في عيد الأضحى المبارك2021من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال الطريقة رضاكم. مكونات عمل الفتة المصرية مكونات عمل الفتة المصرية سوف نتحدث على مكونات عمل الفتة المصرية بمكونات موجودة بكل منزل وهى كالآتي:- كيلو ونصف من اللحم الضاني.

خبز بلدي.

فصان من الثوم المهروس.

بصلة كبيرة مقطعة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقة وسط من الفلفل الأسود.

كوب كبير من عصير الطماطم.

ملعقة صغيرة من الخل.

كوبان من الأرز.

ملعقة كبيرة من الزيت.

كوب كبير من الماء.

ورقتان لورا. طريقة التجهيز طريقة التجهيز سوف نقدم لكم طريقة تجهيز عمل الفتة بطريقة سريعة وسهلة للغاية وهى كالتالي:- يتم غسل اللحمة غسل جيد بالخل والماء. ثم نحضر إناء ونضع في اللحم الضانى ثم نضع الماء ثم ورق اللورا ثم الفلفل الأسود ثم البصل. يتم ترك الأناء على النار لمدة نصف ساعة حتى يتم سلقها جيدا. ثم نخرجها في مصفاة تصفى حتى نستخدمها. يتم بعد ذلك عمل الأرز بإحضار إناء آخر ونرفعه على نار متوسطة. ثم نضع به الزيت ثم الأرز ونغمره بالماء حتى الاستواء. يتم تجهيز الصلصة بوضع عصير الطماطم ثم الثوم ثم الزبدة. ثم نرفعه على النار حتى تتم درجة الغليان ثم تصبح صلصة. طريقة التحضير سوف نقدم لكم في هذه الخطوة طريقة تحضير عمل الفتة المصرية بطريقة مضمونة ومنتشرة في المطبخ المصري وهى كما يلي:- يتم تقطيع الخبز إلى قطع متوسطة الحجم.

نحضر طبق الفتة المعد لذلك ثم نضع به طبقة من الأرز ثم قطع اللحم المسلوق ثم الخبز المقطع.

يتم سكب الصلصة على الطريقة السابقة ثم باستخدام مغرفة.

ثم نقدم طبق التقديم على المائدة وبألف هنا وشفا للجميع. سر نجاح الفتة المصرية سوف نتعرف على سر نجاح الفتة المصرية للحصول على أفضل النتائج وهى كالتالي:- يتم سلق اللحمة سلق جيد حتى نحصل على قطعة طرية. يجب رص طبقات الفتة مع الترتيب. العمل على اتباع المقادير المكتوبة والالتزام بها بدون زيادة أو نقصان. تصفية اللحمة بالمصفاة حتى نحصل على طعم لذيذ. الوسوم

عمل الفتة المصرية، تعتبر من ألذ واطعم الأكلات الشعبية لدى الشعب المصري، ولقد تم انتشار هذه الطريقة في السعودية وسوريا والمغرب ودول الخليج والوطن العربي، حيث يكثر عملها في عيد الأضحى المبارك مع لحم الضاني اللذيذ لعزومات الأهل والأقارب، حيث يعشقها الكبار والصغار لطعمها الرائع، ويوجد بفتة الضاني العديد من العناصر الغذائية والبروتينات والدهون المشبعة حتى نكون بصحة جيدة، ومن السهل عمل الفتة بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وسوف نتناول في مقالنا هذا على طريقة عمل الفتة المصرية في عيد الأضحى المبارك2021من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال الطريقة رضاكم. مكونات عمل الفتة المصرية مكونات عمل الفتة المصرية سوف نتحدث على مكونات عمل الفتة المصرية بمكونات موجودة بكل منزل وهى كالآتي:- كيلو ونصف من اللحم الضاني.

خبز بلدي.

فصان من الثوم المهروس.

بصلة كبيرة مقطعة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقة وسط من الفلفل الأسود.

كوب كبير من عصير الطماطم.

ملعقة صغيرة من الخل.

كوبان من الأرز.

ملعقة كبيرة من الزيت.

كوب كبير من الماء.

ورقتان لورا. طريقة التجهيز طريقة التجهيز سوف نقدم لكم طريقة تجهيز عمل الفتة بطريقة سريعة وسهلة للغاية وهى كالتالي:- يتم غسل اللحمة غسل جيد بالخل والماء. ثم نحضر إناء ونضع في اللحم الضانى ثم نضع الماء ثم ورق اللورا ثم الفلفل الأسود ثم البصل. يتم ترك الأناء على النار لمدة نصف ساعة حتى يتم سلقها جيدا. ثم نخرجها في مصفاة تصفى حتى نستخدمها. يتم بعد ذلك عمل الأرز بإحضار إناء آخر ونرفعه على نار متوسطة. ثم نضع به الزيت ثم الأرز ونغمره بالماء حتى الاستواء. يتم تجهيز الصلصة بوضع عصير الطماطم ثم الثوم ثم الزبدة. ثم نرفعه على النار حتى تتم درجة الغليان ثم تصبح صلصة. طريقة التحضير سوف نقدم لكم في هذه الخطوة طريقة تحضير عمل الفتة المصرية بطريقة مضمونة ومنتشرة في المطبخ المصري وهى كما يلي:- يتم تقطيع الخبز إلى قطع متوسطة الحجم.

نحضر طبق الفتة المعد لذلك ثم نضع به طبقة من الأرز ثم قطع اللحم المسلوق ثم الخبز المقطع.

يتم سكب الصلصة على الطريقة السابقة ثم باستخدام مغرفة.

ثم نقدم طبق التقديم على المائدة وبألف هنا وشفا للجميع. سر نجاح الفتة المصرية سوف نتعرف على سر نجاح الفتة المصرية للحصول على أفضل النتائج وهى كالتالي:- يتم سلق اللحمة سلق جيد حتى نحصل على قطعة طرية. يجب رص طبقات الفتة مع الترتيب. العمل على اتباع المقادير المكتوبة والالتزام بها بدون زيادة أو نقصان. تصفية اللحمة بالمصفاة حتى نحصل على طعم لذيذ.

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