أفضل وصفة لعلاج الشيب نهائيا وإزالة الشعر الأبيض بمكونين من المنزل

علاج الشيب والتخلص من الشعر الأبيض بوصفة فعالة ودون الحاجة إلي صبغ الشعر، حيث من المعروف أنه عند تقدم الإنسان في العمر تبدأ علامات الشيب في الظهور، ولكن في هذه الأيام أصبح الشيب يظهر في شكل مبكر وليس محدد بسن معين حيث قد يحدث شيب مبكر في سن العشرون أو عند سن الأربعين، وذلك يختلف من شخص لأخر.

وصفة لعلاج الشيب والتخلص من الشعر الأبيض بمكون منزلي وبدون صبغة

التخلص من الشيب والشعر الأبيض هو من أكثر الأمور التي تشغل تفكير معظم النساء، وهذا لأنه عند الشعور بالتقدم في السن تبدو عليها علامات القلق والتوتر، ولكن هذه العلامات قد تكون هي السبب الرئيسي في ظهور الشيب والشيب المبكر ولذلك يجب الابتعاد عنها.

وصفة الشاي الأسود والملح

تعد وصفة الشاي الأسود والملح من أكثر الوصفات الناجحة حيث أن مكوناتها لها قدرة كبيرة في التخلص من الشيب والشعر الأبيض، وذلك لأنها تحتوي علي العديد من مضادات الأكسدة التي تعمل علي تأخر ظهور الشعر الأبيض وتجعل الشعر أكثر لمعاناً.

أربعة ملاعق كبيرة من الشاي الأسود.

ملعقة كبيرة من الملح.

نصف لتر من الماء.

مكونات وصفة الشاي الأسود والملح للتخلص من الشيب والشعر الأبيضطريقة تحضير وصفة الشاي الأسود والملح وكيفية تطبيقها علي الشعر

لكي نحصل علي شعر خالي من الشيب والشعر الأبيض فلابد من اتباع الخطوات التالية لتعطيك أفضل النتائج المرغوب بها وهى

نقوم بوضع الماء في قدر علي النار ثم نضيف إليه الشاي الأسود والملح.

وبعد ذلك تترك المكونات علي النار لمدة حوالي خمس دقائق.

يتم تصفية الماء الناتج عن الشاي الأسود والملح ويترك حتي يبرد ونقوم بغسل الشعر بالشامبو قبل تطبيق الوصفة.

ثم توضع الوصفة علي الشعر من الجذور إلي الأطراف.

ويتم تدليك الشعر جيدا مع التأكد من الوصول إلي جميع أجزاء الشعر.

نترك وصفة الشاي الأسود والملح علي الشعر لمدة لا تقل عن ثلاثة ساعات.

ثم يغسل الشعر بالماء فقط، أو يفضل تركها دون غسل للاستفادة من المكونات أكثر.

وتستخدم الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع.

طريقة الحناء والقهوة للتخلص من الشيب

يوجد العديد من الوصفات الأخرى التي قد تفيدكم فى التخلص من الشيب والشعر الأبيض مثل خلطة الحناء والقهوة ووصفة القرنفل والزبادي الطبيعي لعلاج الشيب، ويتم استخدام الحناء لتلوين الشعر ومنحه قوة حيث أنها تغذى الشعر وتعمل على تحسين مظهره، وللتخلص من الشيب بهذه الطريقة يتم طحن أوراق الحناء ويتم إضافة ملعقة صغيرة من القهوة وثلاث ملاعق من مسحوق عنب الثعلب الهندي مع القليل من اللبن، ثم يتم توزيع هذه الخلطة على الشعر بالتساوي ثم يغسل جيد بعد جفافه على الشعر، وتكرر مرة واحدة كل أسبوعين.

وصفة زيت جوز الهند وعصير الليمون لعلاج الشيب نهائياً

يعمل هذا المزيح علي التخلص من الشعر الأبيض وحماية لون الشعر الطبيعي من الشيب المبكر وهذا لأن زيت جوز الهند يحتوي علي مضادات أكسدة وفيتامينات.

وعصير الليمون يقوم بحماية الشعر من ظهور الشيب والشعر الأبيض من خلال تعزيز مادة الميلانين في الشعر وفروة الرأس.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

3 ملاعق صغيرة من عصير الليمون.

في وعاء صغير ونظيف قومي بمزج المكونات جيداً حتي تتجانس.

ثم يدلك فروة الرأس بالخليط حتي يتغلغل داخل بصيلات الشعر.

وبعد ذلك توضع علي كامل الشعر وتترك لمدة ساعة.

يغسل الشعر بالماء الفاتر وتستخدم مرة واحدة أسبوعياً للتخلص من شيب الشعر بشكل نهائي.

مكونات وصفة علاج الشيب وإزالة الشعر الأبيضطريقة تحضير وصفة علاج الشيب وكيفية الاستخدام