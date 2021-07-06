طريقة عمل الناجتس بكل تفاصيلها كما يعشقها أطفالك

الناجتس من أهم الوجبات التى يتناولها الأطفال بصفة مستمرة ويذهبون الى المطاعم لتناولها لما لها من مذاق رائع وجذاب جعلها من الأولويات الأساسية فى حياة جميع الأشخاص وبالأخص الأطفال، ولكننا مع انتشار الفيروسات والأوبئة يفضل عدم تناول أى مأكولات من خارج المنزل، لأنه من الممكن تحضيره بأسرع وقت فى المنزل حفاظاً على صحة أبنائنا وسلامتهم لأننا نقوم بتحضيره بمكونات مضمون مصدرها، ومن موقعنا هذا نتعرف على مكونات وطريقة عمل الناجتس فى المنزل بكل سهولة.مكونات طريقة تحضير الناجتس في المنزل:
تعتبر مكونات الناجتس إلى حد كبير متوفرة في كل منزل وهى:
- إحضار ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- نجهز كوبين من الزيت النباتي، وكمية من البقسماط المفروم.
- نقوم بتحضير ثلاث ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم، مع فصين من الثوم المفروم.
- نحتاج إلى بصلة، وربع ملعقة من الفلفل الأسود، وملعقتين صغيرتين من مرقه الدجاج البودر، وكمية مناسبة من البصل والثوم الباودر.
- نقوم بشراء بيضتين، ونصف كيلو جرام من صدور الدجاج المفرومة.
- نجهز ملعقتين من عصير الليمون، مع ملعقة كبيرة من النعناع المفروم، وفتات الخبز، وكمية من الدقيق.
يعد تجهيز الناجتس في المنزل من أبسط وأسهل المأكولات السريعة التي نقوم بتحضيرها، ولكي نقوم بتجهيزه يجب علينا إتباع هذه الإرشادات بشكل صحيح وهي:
- أولا نقوم بتقشير البصلة ونفرمها جيدا.
- ثم بعد ذلك نقوم بوضع البيضة فى إناء ونخفقها جيداً، ونخلطهم ونضع معهم البصل والثوم الباودر والبقدونس والملح ومرقة الدجاج البودرة وفتات الخبز والفلفل الأسود، ونقلب هذه المكونات.
- ثم نقوم بإحضار الكبة ونضع فيه هذا الخليط ونشغلها لحين تجانس المكونات جيدا.
- الآن نقوم بتشكيل الخليط إلى الشكل المحبب لديكى، ونضعه فى الدقيق ونقلبه جيدا، ومن ثم فى البيض وفى النهاية نعمسه في البقسماط.
- نحضر مقلاة ونضع فيها كمية الزيت ونضعها على النار، ونتركها تسخن.ثم بعد ذلك نقوم بقلي أشكال الناجتس فيها، ونتركها لحين تمام تسويته وحصولها على اللون الذهبي الفاتح، نصفيه جيدا من الزيت، ونضعه فى طبق التقديم ونتناوله.
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الناجتس من أهم الوجبات التى يتناولها الأطفال بصفة مستمرة ويذهبون الى المطاعم لتناولها لما لها من مذاق رائع وجذاب جعلها من الأولويات الأساسية فى حياة جميع الأشخاص وبالأخص الأطفال، ولكننا مع انتشار الفيروسات والأوبئة يفضل عدم تناول أى مأكولات من خارج المنزل، لأنه من الممكن تحضيره بأسرع وقت فى المنزل حفاظاً على صحة أبنائنا وسلامتهم لأننا نقوم بتحضيره بمكونات مضمون مصدرها، ومن موقعنا هذا نتعرف على مكونات وطريقة عمل الناجتس فى المنزل بكل سهولة.مكونات طريقة تحضير الناجتس في المنزل:
تعتبر مكونات الناجتس إلى حد كبير متوفرة في كل منزل وهى:
- إحضار ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- نجهز كوبين من الزيت النباتي، وكمية من البقسماط المفروم.
- نقوم بتحضير ثلاث ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم، مع فصين من الثوم المفروم.
- نحتاج إلى بصلة، وربع ملعقة من الفلفل الأسود، وملعقتين صغيرتين من مرقه الدجاج البودر، وكمية مناسبة من البصل والثوم الباودر.
- نقوم بشراء بيضتين، ونصف كيلو جرام من صدور الدجاج المفرومة.
- نجهز ملعقتين من عصير الليمون، مع ملعقة كبيرة من النعناع المفروم، وفتات الخبز، وكمية من الدقيق.
يعد تجهيز الناجتس في المنزل من أبسط وأسهل المأكولات السريعة التي نقوم بتحضيرها، ولكي نقوم بتجهيزه يجب علينا إتباع هذه الإرشادات بشكل صحيح وهي:
- أولا نقوم بتقشير البصلة ونفرمها جيدا.
- ثم بعد ذلك نقوم بوضع البيضة فى إناء ونخفقها جيداً، ونخلطهم ونضع معهم البصل والثوم الباودر والبقدونس والملح ومرقة الدجاج البودرة وفتات الخبز والفلفل الأسود، ونقلب هذه المكونات.
- ثم نقوم بإحضار الكبة ونضع فيه هذا الخليط ونشغلها لحين تجانس المكونات جيدا.
- الآن نقوم بتشكيل الخليط إلى الشكل المحبب لديكى، ونضعه فى الدقيق ونقلبه جيدا، ومن ثم فى البيض وفى النهاية نعمسه في البقسماط.
- نحضر مقلاة ونضع فيها كمية الزيت ونضعها على النار، ونتركها تسخن.ثم بعد ذلك نقوم بقلي أشكال الناجتس فيها، ونتركها لحين تمام تسويته وحصولها على اللون الذهبي الفاتح، نصفيه جيدا من الزيت، ونضعه فى طبق التقديم ونتناوله.
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