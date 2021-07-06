طريقة عمل الناجتس بكل تفاصيلها كما يعشقها أطفالك

الناجتس من أهم الوجبات التى يتناولها الأطفال بصفة مستمرة ويذهبون الى المطاعم لتناولها لما لها من مذاق رائع وجذاب جعلها من الأولويات الأساسية فى حياة جميع الأشخاص وبالأخص الأطفال، ولكننا مع انتشار الفيروسات والأوبئة يفضل عدم تناول أى مأكولات من خارج المنزل، لأنه من الممكن تحضيره بأسرع وقت فى المنزل حفاظاً على صحة أبنائنا وسلامتهم لأننا نقوم بتحضيره بمكونات مضمون مصدرها، ومن موقعنا هذا نتعرف على مكونات وطريقة عمل الناجتس فى المنزل بكل سهولة.

مكونات طريقة تحضير الناجتس في المنزل:

تعتبر مكونات الناجتس إلى حد كبير متوفرة في كل منزل وهى:

إحضار ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نجهز كوبين من الزيت النباتي، وكمية من البقسماط المفروم.

نقوم بتحضير ثلاث ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم، مع فصين من الثوم المفروم.

نحتاج إلى بصلة، وربع ملعقة من الفلفل الأسود، وملعقتين صغيرتين من مرقه الدجاج البودر، وكمية مناسبة من البصل والثوم الباودر.

نقوم بشراء بيضتين، ونصف كيلو جرام من صدور الدجاج المفرومة.

نجهز ملعقتين من عصير الليمون، مع ملعقة كبيرة من النعناع المفروم، وفتات الخبز، وكمية من الدقيق.

كيفية تجهيز وتحضير الناجتس في المنزل:

يعد تجهيز الناجتس في المنزل من أبسط وأسهل المأكولات السريعة التي نقوم بتحضيرها، ولكي نقوم بتجهيزه يجب علينا إتباع هذه الإرشادات بشكل صحيح وهي: