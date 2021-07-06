كريم العدس الأحمر لتبييض البشرة وشد التجاعيد والتخلص من آثار الشمس

يعتبر كريم العدس الأحمر ، من أروع أنواع الكريمات لتفتيح وشد التجاعيد وحمايتها من علامات التقدم في السن، وتحلم المرأة بالحصول على بشرة مشرقة وخالية من العيوب، لذا فإن هذا الكريم الرائع فعال في تفتيح وتقشير البشرة والتخلص من الرؤوس السوداء، ويحتوي العدس على فوائد جمالية كثيرة تحافظ على صحة البشرة وتفتيحها أيضاً بكل سهولة، وتظهر نتيجة هذا الكريم فور استخدامه مباشرة، كما أنه طبيعي عكس كريمات التفتيح الصناعية التي تحتوي على مواد ضارة بالبشرة، ويحتوي أيضاً على العديد من المعادن، مثل الماغنسيوم والنحاس والفسفور والفيتامينات المهمة لصحة الجلد، يفتح الوجه ويزيد من حيوية ونشاط ونعومة البشرة، وأيضاً يساعد على ترطيب البشرة وعلاج الجفاف، ويقضي على حب الشباب والالتهابات الجلدية، لأنه يحتوي على مكونات طبيعية، مفيدة جداً في ترطيب وتنعيم الوجه وهذه مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري على أبسط طريقة لعمل كريم العدس الأحمر السحري في شد التجاعيد والتخلص من آثار الشمس.

مكونات عمل كريم العدس الأحمر

سوف نتعرف على أسهل مكونات لعمل الكريم الرائع وهي كما يلي :-

ثلاثة ملاعق كبيرة من العدس الأحمر.

نصف كوب من ماء الورد.

1 ملعقة صغيرة من جل الصبار (ألا لوفيرا).

ملعقة صغيرة من الجلسرين.

ملعقة صغيرة من زيت الورد.

كبسولة من فيتامين E.

طريقة التحضير

هيا بنا نتعرف على أسهل طريقة لعمل كريم العدس الأحمر وهي كما يأتي:ـ

نحضر طبق ونغسل فيه العدس جيداً. ثم نقوم بنقع العدس في ماء الورد ونتركه ليلة كاملة. ثم نقوم في الصباح بخلط العدس وماء الورد في الخلاط الكهربائي. نقوم بتصفية الخليط ونأخذ الماء فقط. ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من جل الصبار ونقلب جيداً بعد ذلك نضع الجلسرين، وزيت الورد، وكبسولة من فيتامين E. ثم نقوم بخلط المكونات جيداً، حتى يتجانس الخليط يحفظ في الثلاجة لمدة أسبوع واحد فقط.

طريقة الاستخدام

يمكن استخدام هذا الكريم كل مساء كالآتي :-