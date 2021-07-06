فوائد صحية غير متوقعة للبامية

البامية دوت الخليج أحد الخضروات الموسمية التي تتوفر بشكل أساسي في فصل الصيف، ويلجأ الناس لتخزينها لاستخدامها في مواسم أخرى إما عن طريق التيبيس أو التجميد.

ويُطلق على البامية إسم "أصابع السيدات" كون شكلها مشابة بشكل أصابع النساء الصغيرة، وتنتشر في العديد من دول البحر المتوسط في أطباق رئيسية وجانبية.

تعد البامية من أصناف الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية، خصوصاً المادة الصمغية التي تمتاز فيها والتي لها فوائد غير متوقعة نتعرف عليها سوياً في موضوعنا اليوم بناء على معلومات نشرها موقع "سبوتنيك" الروسي.

فوائد صحية عير متوقعة للبامية

على الرغم من اشمئزاز العديد من المادة الصبغية اللزجة التي تنتج عند قلي البامية، إلا أن هذه المادة ذات فوائد صحية مهمة ينبغي التنبه لها.

وفي مقالة نشرت في المجلة الطبية MedicalNewsTodau، تمَ تسليط الضوء على الفوائد الفريدة للبامية وبشكل خاص، فوائد المادة الصمغية اللزجة فيها.

وبحسب المقالة، فإن البامية دوت الخليج عبارة عن خليط سحري من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وهي عناصر مهمة لبناء ونمو الجسم ومنع الإصابة بمعظم الأمراض الخطيرة كالسرطان.

فتناول قرون البامية وصمغها، يحمي من السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما يساعد الصمغ الموجود في البامية على إزالة السموم من الجسم.

وتحتوي البامية على الليكتين، وهو نوع من البروتين الذي يساعد على خفض نمو الخلايا السرطانية بنسبة تصل إلى 63% وقتل 73% من الخلايا السرطانية بحسب نتائج دراسة أجريت على البامية في العام 2014 في اختبار معملي لعلاج خلايا سرطان الثدي البشرية.

البامية تخفض خطر الاصابة بسرطان الثدي

من أنواع السرطانات التي تحاربها البامية، سرطان الثدي الذي يأتي في صدارة السرطانات التي تصيب النساء حول العالم. وفي دراسة أجريت العام 2016، وجد الباحثون أن حمض الفوليك الموجود في البامية قد يكون له آثار وقائية ضد خطر الإصابة بسرطان الثدي ومجموعة أخرى من السرطانات، بما فيها سرطان عنق الرحم والبنكرياس وسرطان الرئة.

فوائد صحية أخرى للبامية

إن تناول البامية بشكل منتظم ومعتدل، يسهم في توفير الفوائد الصحية التالية:

منع حدوث مشاكل أثناء الحمل والولادية، خاصة لجهة فقدان الجنين أو العيوب الخلقية عند الأطفال بفضل محتوى البامية من حمض الفوليك الضروري لصحة الأم والجنين.

البامية مفيدة لمرضى السكري، كونها تعمل كعامل مضاد لمنع ارتفاع مستويات السكر في الدم ومستويات الدهون في الجسم.

البامية غنية بالألياف الداعمة للقلب، وبحسب جمعية القلب الأمريكية، فإن تناول الاطعمة الغنية بالالياف مثل البامية، يسهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضارة في الدم وتحسين صحة القلب. كما أن هذه الألياف فعالة في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسمنة ومرض السكري، إضافة إلى إبطاء أمراض القلب لدى الأشخاص المصابين بها بالفعل.

تمتاز البامية بمحتواها من فيتامين ك الذي يمنع الإصابة بمرض هشاشة العظام، كونه يلعب دوراً محورياً في تكوين العظام وتقويتها ومنع الكسور.

البامية ضرورية لصحة الجهاز الهضمي، إذ تساهم الالياف الموجودة فيها في منع الامساك والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتقليل خطر الاصابة بسرطان القولون والمستقيم، فضلاً عن تقليل الشهية والمساعدة على انقاص الوزن.

وكان الطب الآسيوي القديم، يعتمد إدخال مستخلص البامية إلى الأطعمة للوقاية من التهيج وأمراض المعدة الالتهابية، بفضل عناصرها المضادة للأكسدة والميكروبات التي تحمي من مشاكل الجهاز الهضمي.