طريقة تحضير كرات البسكويت بالشوكولاته مغلفة بجوز الهند من أجمل الوصفات

طريقة تحضير كرات البسكويت بالشوكولاته مغلفة بجوز الهند من واجمل الوصفات التي يمكن تقديمها لأسرتك ولضيوفك بجانب المشروبات سواء أن كانت ساخنة أو باردة سوف نقوم بشرحها بطريقة سهلة وسريعة ممكن تتعملها ربه المنزل الغير متمكنة في عمل الحلويات لأن طريقة تحضير كرات البسكويت بالشوكولاته المغلف بجوز الهند بسيطة وغير معقدة يمكنكم متابعة وصفتنا من خلال هذا التقرير للحصول على نتيجة جيدة.

طريقة عمل كرات البسكويت بالشوكولاته المغلف بجوز الهند

المكونات..

مقدار نصف كوب من بودرة الكاكاو.

كميه مناسبه من الزبدة السايحه.

ثلاث ملاعق كبيرة من بودرة الحليب.

1 كوب وربع من السكر أو حسب الاحتياج.

عدد ثلاث علب من البسكويت السادة.

جوز الهند المبروش.

مكسرات مفرومة من:-

كاجو.

فستق.

لوز.

نضع وعاء على نار متوسطة الحرارة ونضع فيه الزبدة وتترك حتى تذوب. ثم يضاف إليها الماء والكاكاو والحليب وتقلب المكونات حتى تمتزج مع بعضها. يرفع الخليط من على النار ويترك حتى يبرد تماما ويدخل الثلاجة لمدة 15 دقيقة. نقوم بتكسير وتفتيت البسكويت الى قطع صغيرة الحجم ثم تضاف الى مزيج الكاكاو البارد ويتم الخلط. ثم نقوم بعمل كرات بحجم متوسط ونضعها في جوز الهند المبروش مع التقليب من جميع الجهات. . نرص كورات البسكويت بالشوكولاته في طبق قوى ويوضع في الفريزر لمدة لا تقل عن 20 دقيقة. ثم يخرج من الثلاجة ويقدم بجانب مشروب القهوة الباردة.

طريقة تحضير كرات البسكويت بالشوكولاتهفوائد تناول الشوكولاته

الشوكولاته مفيده لصحه الجسم عند تناول الشوكولاته يوميا يزود الجسم بالطاقة والنشاط والإحساس بالبعد عنه التعب والإرهاق اليومي بالإضافة إلى أن الشوكولاته بها الكثير من العناصر الغذائية المفيدة منها الفيتامينات الهامة مثل الحديد والبوتاسيوم والزنك وتعمل على تخفيض مستوى الكولسترول الضار في الدم مما يساعد أعضاء الجسم للقيام بوظائفه الحيوية كما أن تناول قطعة من الشيكولاته تعد بمثابة تناول وجبة بسيطة تزود الجسم بالشعور بالشبع.

وصلنا إلي نهاية وصفاتنا كرات البسكويت بالشوكولاته المغلف بجوز الهند و يمكن تقديمها في المناسبات السعيدة مثل حفلات أعياد الميلاد والحفلات الخاصة الأسرية لأنها متميزه في الطعم تعطي سحر في المذاق أكثر ما يحب كرات البسكويت بالشوكولاته هم الأطفال واليكم المزيد من عمل كرات الشوكولاته المختلفة في مقالاتنا القادمة من خلال موقع ثقفني الإخباري.