طريقة عمل خبز البرجر الهش السريع في المنزل بطريقة أحسن من المخابز

يعتبر خبز البرجر الهش من أنواع المعجنات البسيطة التي يتم عملها في المنزل بكل سهولة ويسر، حيث يتكون هذا الخبز من مجموعة من المكونات السهلة الغير مكلفة والتي يتم تواجدها باستمرار في كل منزل، منها الدقيق والزبدة والخميرة واللبن حيث أن لا غني لهم في البيت، ويستخدم هذا العيش في جميع أنواع الأكلات وليس البرجر فقط يمكن حشو الجبن بأنواعها فيه والكفتة والشاورما وغيرهم، وكثير من الأمهات تستخدمه في عمل ساندويتشات المدرسة لأبنائها وتستخدمه للرحلات والفسح، لذلك نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة إعداد وتحضير خبز البرجر الهش ومكوناته الاقتصادية من خلال موقعنا المتميز موقع ثقفني.

مكونات عمل خبز البرجر الهش

تعد مكونات عمل خبز البرجر الهش ضمن مكونات المعجنات التي لا تكلف حضراتكم كثيراً وهي كما يلي:

ربع كوب من الزبدة الطرية.

٣ أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

حبة واحدة من البيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

٣ ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من السكر.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نحدثكم اليوم على طريقة تحضير هذا الخبز في المنزل بطريقة مبسطة وهي كما يلي: