كيكة عالية ببيضة واحدة فقط وكوب ماء

الكيكة العالية هى مراد كل أنثى مبتدئة في عمل الحلويات، فالكيكة هى تعتبر بنية تحتية لعمل الكثير من قوالب الجاتو والتورتة بأنواعها المختلفة. واليوم في هذا المقال سوف نقوم بعمل كيكة عالية وناجحة وبنفس جودة المحلات وبطرق الحلواني وكل هذا بأقل التكاليف فقط بيضة واحدة وكوب من الماء مع القليل من الدقيق الأبيض وبعض المواد الرافعة، فتابعوا موقع ثقفني لمعرفة كل ما هو جديد. مكونات الكيكة العالية كوبان من الدقيق الأبيض المتعدد الاستخدامات.

كوب من الماء المغلي.

كوب من الزبادي الطازج.

كوب ونصف من السكر الناعم.

كوب من الزيت النباتي.

بيضة دجاج واحدة.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا.

رشة ملح طعام.

ملعقتان من النشا.

ملعقتان من الخل. طريقة عمل كيكة عالية ببيضة واحدة نخلط المكونات الصلبة كلها مع بعضها من دقيق وبيكنج باودر ونشا مع وضع القليل من الملح.

ينخل خليط المكونات الصلبة لضمان نظافة المكونات ولدخول الهواء للكيكة لتصبح عالية.

في الخلاط الكهربائي تخفق البيضة مع الفانيليا ويضاف للخليط السكر والزبادي مع استمرار الخفق على سرعة عالية.

يضاف الزيت للخليط مع استمرار الخفق ويضاف الخل أيضاً وتخفق المكونات حتى الحصول على خليط كريمي.

يضاف الماء المغلي للخليط تدريجياً مع استمرار الخفق على سرعة متوسطة.

يصب الخليط السائل على خليط المواد الصلبة ويقلب بملعقة سيلكون على اتجاه واحد بهدوء حتى لا يخرج الهواء من الكيكة.

نحضر قالب لتسوية الكيكة به ويوضع به ورق زبدة حتى لا تلتصق الكيكة.

يصب خليط الكيكة في القالب ويوزع بالتساوي داخله.

تدخل الكيكة الفرن المحمي مسبقاً على درجة حرارة مائة خمسة وثمانون دقيقة لمدة نصف ساعة تقريباً حتى تنضج من الداخل والخارج.

تخرج الكيكة من الفرن وتترك جانباً حتى تبرد تماماً قبل التقطيع.

تقطع الكيكة إلى شرائح رفيعة وتقدم بألف هنا بجوار المشروبات. مكونات الكيكة العاليةطريقة عمل كيكة عالية ببيضة واحدة الوسوم

الكيكة العالية هى مراد كل أنثى مبتدئة في عمل الحلويات، فالكيكة هى تعتبر بنية تحتية لعمل الكثير من قوالب الجاتو والتورتة بأنواعها المختلفة. واليوم في هذا المقال سوف نقوم بعمل كيكة عالية وناجحة وبنفس جودة المحلات وبطرق الحلواني وكل هذا بأقل التكاليف فقط بيضة واحدة وكوب من الماء مع القليل من الدقيق الأبيض وبعض المواد الرافعة، فتابعوا موقع ثقفني لمعرفة كل ما هو جديد. مكونات الكيكة العالية كوبان من الدقيق الأبيض المتعدد الاستخدامات.

كوب من الماء المغلي.

كوب من الزبادي الطازج.

كوب ونصف من السكر الناعم.

كوب من الزيت النباتي.

بيضة دجاج واحدة.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا.

رشة ملح طعام.

ملعقتان من النشا.

ملعقتان من الخل. طريقة عمل كيكة عالية ببيضة واحدة نخلط المكونات الصلبة كلها مع بعضها من دقيق وبيكنج باودر ونشا مع وضع القليل من الملح.

ينخل خليط المكونات الصلبة لضمان نظافة المكونات ولدخول الهواء للكيكة لتصبح عالية.

في الخلاط الكهربائي تخفق البيضة مع الفانيليا ويضاف للخليط السكر والزبادي مع استمرار الخفق على سرعة عالية.

يضاف الزيت للخليط مع استمرار الخفق ويضاف الخل أيضاً وتخفق المكونات حتى الحصول على خليط كريمي.

يضاف الماء المغلي للخليط تدريجياً مع استمرار الخفق على سرعة متوسطة.

يصب الخليط السائل على خليط المواد الصلبة ويقلب بملعقة سيلكون على اتجاه واحد بهدوء حتى لا يخرج الهواء من الكيكة.

نحضر قالب لتسوية الكيكة به ويوضع به ورق زبدة حتى لا تلتصق الكيكة.

يصب خليط الكيكة في القالب ويوزع بالتساوي داخله.

تدخل الكيكة الفرن المحمي مسبقاً على درجة حرارة مائة خمسة وثمانون دقيقة لمدة نصف ساعة تقريباً حتى تنضج من الداخل والخارج.

تخرج الكيكة من الفرن وتترك جانباً حتى تبرد تماماً قبل التقطيع.

تقطع الكيكة إلى شرائح رفيعة وتقدم بألف هنا بجوار المشروبات. مكونات الكيكة العاليةطريقة عمل كيكة عالية ببيضة واحدة

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