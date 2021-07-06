افضل واقي شمس ومبيض وطريقة صنع واقي شمسي طبيعي بمكون واحد في المنزل

افضل واقي شمس ومبيض، حيث نقدم لكم عبر موقعنا هذا الطريقة الصحيحة لاستخدام الواقي الشمسي وحماية البشرة في فصل الصيف وأيضاً نستدرج معكم متابعي موقعنا الكرام طريقة لصنع واقي شمسي في المنزل بمكون واحد فقط متواجد في كل منزل دون أي تكلفة. طريقة صنع واقي شمسي في المنزل إحضار 2 كوب كبير من السمسم المطحون وكوب من الماء المغلي. وضع المكونين مع بعضهما البعض في الخلاط وخلطهما جيداً حتي يصبح حليب. نصفي الخليط ووضع الحليب في زجاجة رشاشة وبخ بهما البشرة قبل الخروج بنصف ساعة. في السطور التالية نعرفكم علي طريقة وضع المكياج مع كريم الواقي الشمسي. طريقة استخدام الواقي الشمسي يجب اختيار نوع واقي شمسي مناسب ويتمتع بدرجة حماية Spf 30، وأيضاً يجب أن يحتوى علي حماية كاملة من أشعة الشمس الفوق بنفسجية.

دهن الجلد المعرض للشمس جيداً قبل الخروج من المنزل بربع ساعة علي الأقل، كما يجب دهن البشرة مرة كل ساعتين في حالة الجلوس لفترة طويلة في الشمس. استخدام الواقي الشمسي مع المكياج وضع الواقي الشمسي قبل وضع المكياج بـ 15 دقيقة، أو يمكن خلط الواقي الشمسي مع المرطب ولكن يُفضل ذلك في الشتاء وفي الأشهر الباردة ذات حرارة الشمس الضعيفة.

يُفضل اختيار الواقي الشمسي الغامق والذي يعتبر واقي شمسي وكريم أساس في آن واحد، وذلك الطريقة أفضل من وضع الواقي الشمسي ثم كريم الأساس.

يمكن اختيار أيضاً مثبت المكياج المدمج بواقي الشمسي ويوضع بعد الانتهاء من وضع المكياج الخاص بك. نصائح مهمة في استخدام الواقي الشمسي إذا كانت بشرتك حساسة يجب اختيار واقي شمسي يحتوى علي عنصر ثاني أكسيد التيتانيوم.

يحذر من استخدام الواقي الشمسي المنتهي الصلاحية ويجب التخلص منها في الحال.

لابد من استخدام واقي للشفاه، وفي حالة عدم وجوده يجب وضع قطره من الواقي الشمسي علي الشفاه.

يجب معالجة حروق الشمس في الحال قبل تراكما وتسبب اسمرار الجلد.

يجب عدم تعرض الطفل دون الـ 6 أعوام لأشعة الشمس وأيضاً لا يٌفضل استخدامه لواقي شمسي، ولهذا قومي بتغطيه جسمه بملابس بيضاء خفيفة، وذلك لأن اللون الأبيض يعمل علي عكس أشعة الشمس ولا يمتصها. طريقة صنع واقي شمسي في المنزلطريقة استخدام الواقي الشمسي الوسوم

افضل واقي شمس ومبيض، حيث نقدم لكم عبر موقعنا هذا الطريقة الصحيحة لاستخدام الواقي الشمسي وحماية البشرة في فصل الصيف وأيضاً نستدرج معكم متابعي موقعنا الكرام طريقة لصنع واقي شمسي في المنزل بمكون واحد فقط متواجد في كل منزل دون أي تكلفة. طريقة صنع واقي شمسي في المنزل إحضار 2 كوب كبير من السمسم المطحون وكوب من الماء المغلي. وضع المكونين مع بعضهما البعض في الخلاط وخلطهما جيداً حتي يصبح حليب. نصفي الخليط ووضع الحليب في زجاجة رشاشة وبخ بهما البشرة قبل الخروج بنصف ساعة. في السطور التالية نعرفكم علي طريقة وضع المكياج مع كريم الواقي الشمسي. طريقة استخدام الواقي الشمسي يجب اختيار نوع واقي شمسي مناسب ويتمتع بدرجة حماية Spf 30، وأيضاً يجب أن يحتوى علي حماية كاملة من أشعة الشمس الفوق بنفسجية.

دهن الجلد المعرض للشمس جيداً قبل الخروج من المنزل بربع ساعة علي الأقل، كما يجب دهن البشرة مرة كل ساعتين في حالة الجلوس لفترة طويلة في الشمس. استخدام الواقي الشمسي مع المكياج وضع الواقي الشمسي قبل وضع المكياج بـ 15 دقيقة، أو يمكن خلط الواقي الشمسي مع المرطب ولكن يُفضل ذلك في الشتاء وفي الأشهر الباردة ذات حرارة الشمس الضعيفة.

يُفضل اختيار الواقي الشمسي الغامق والذي يعتبر واقي شمسي وكريم أساس في آن واحد، وذلك الطريقة أفضل من وضع الواقي الشمسي ثم كريم الأساس.

يمكن اختيار أيضاً مثبت المكياج المدمج بواقي الشمسي ويوضع بعد الانتهاء من وضع المكياج الخاص بك. نصائح مهمة في استخدام الواقي الشمسي إذا كانت بشرتك حساسة يجب اختيار واقي شمسي يحتوى علي عنصر ثاني أكسيد التيتانيوم.

يحذر من استخدام الواقي الشمسي المنتهي الصلاحية ويجب التخلص منها في الحال.

لابد من استخدام واقي للشفاه، وفي حالة عدم وجوده يجب وضع قطره من الواقي الشمسي علي الشفاه.

يجب معالجة حروق الشمس في الحال قبل تراكما وتسبب اسمرار الجلد.

يجب عدم تعرض الطفل دون الـ 6 أعوام لأشعة الشمس وأيضاً لا يٌفضل استخدامه لواقي شمسي، ولهذا قومي بتغطيه جسمه بملابس بيضاء خفيفة، وذلك لأن اللون الأبيض يعمل علي عكس أشعة الشمس ولا يمتصها. طريقة صنع واقي شمسي في المنزلطريقة استخدام الواقي الشمسي

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