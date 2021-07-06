أقوي زيت لتنعيم الشعر الجاف الخشن حرير من أول استعمال وداعاً للكيراتين، تنعيم الشعر وكيفية الحفاظ عليه هو أمر هام ترغب به جميع النساء وهذا لأن الشعر هو تاج المرأة وعنوان أنوثتها.

ولذلك تبحث دائماً عن أفضل الطرق للعناية بالشعر ولكن تفضل الكثير من الفتيات استخدام المواد الكيميائية باعتبارها سريعة المفعول.

حيث تعمل علي تنعيم الشعر والتخلص من مشاكله إلا أن لها آثار سلبية علي فروة الرأس من خلال القيام بإضعاف وتلف خصل الشعر.

ولكن تعد الزيوت الطبيعية من أقوي الوسائل التي تساعد علي تمليس الشعر وتنعيمه كما تعد آمنة علي الشعر وتعمل علي تغذيته بالشكل السليم.

زيت سحري لتنعيم الشعر الجاف والخشن كالحرير في أسرع وقت

تنعيم الشعر الجاف والخشن هو من أكثر الأمور التي تسبب إزعاج كبير وذلك لأن هذا النوع يتطلب عناية واهتمام للحفاظ علي مظهر الشعر الخارجي.

ولكن سريعاً ما يتأثر بالعوامل الخارجية مثل ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة أو نتيجة الإفراط في غسل الشعر أو استعمال الشامبو الخطأ.

في حين أنه يمكنك تعويض الشعر ما فقده واستعادة صحته وقوته من خلال استخدام زيوت طبيعية نتائجها فعالة ومضمونة.

حيث تعمل الزيوت علي تنعيم الشعر وتحسين ملمسه والقضاء علي جفاف وخشونة الشعر بشكل نهائي.

زيت الجوجوبا لتنعيم الشعر الجاف والخشن بنتيجة أسرع من الكيراتين

يعد زيت الجوجوبا من العناصر الرئيسية للعناية بالشعر حيث يعمل علي الحفاظ علي توازن الزيوت في فروة الرأس.

كما أنه يقوم باختراق بصيلات الشعر مما يعمل علي ترطيبها ومنع جفافها لاحتوائه علي خصائص هامة لحماية الشعر.

ويساعد علي تنعيم الشعر ومنح الشعر النعومة واللمعان بشكل سريع للحصول علي مظهر مثالي.

ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

ملعقة صغيرة من زيت جنين القمح.

ثمرة أفوكادو مهروس ناعم.

غطاء للشعر.

مكونات وصفة زيت الجوجوبا لتنعيم الشعر الجاف والخشن من أول استخدام

في وعاء نظيف قومي بمزج المكونات جيداً حتي تحصلي علي قوام ناعم.

ثم يوضع الزيت علي شعر رطب ونظيف من الجذور حتي الأطراف.

علي شعر رطب ونظيف من الجذور حتي الأطراف. يتم تغطية الشعر بغطاء بلاستيكي ويترك لمدة 30 دقيقة.

يغسل الشعر بالماء الدافيء والشامبو الخفيف ثم يترك ليجف.

يتم تمشيط الشعر ويستخدم الزيت مرتين في الأسبوع لشعر ناعم وأملس.

طريقة استخدام زيت الجوجوبا لتنعيم الشعر الجاف والخشن