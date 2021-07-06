وصفة سحرية لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش وإنبات الفراغات بدون مستحضرات تجميل، تعطي الحواجب والرموش الكثيفة مظهر جذاب للمرأة كما تقوم بإبراز معالم الجمال لديها.

ولذلك تحافظ علي طريقة العناية بها للحصول علي أفضل إطلاله مما يجعلها تستخدم الكثير من الطرق والأساليب التي تمكنها من الحصول علي حواجب ورموش مثالية.

ولكن تلجأ إلي عادات خاطئة تقوم بها أغلب الفتيات وهي استخدام الماسكارا والرموش الاصطناعية أو مستحضرات التجميل الخاصة بالحواجب.

وعلي الرغم من أن هذه الطرق تمنحك الشكل المرغوب فيه إلا أنها تتسبب في ضعف وتساقط شعر الحواجب والرموش وعدم نموهم بالشكل السليم.

وصفة سريعة المفعول لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش في وقت قياسي

تكثيف الحواجب وتطويل الرموش من أكثر الأمور التي تسعي لها كل النساء وهذا للتخلص من مشكلة قلة كثافة وطول شعر الحواجب والرموش.

ولكن توجد أسباب عديدة تؤثر علي شكل الحواجب والرموش مثل كثرة استخدام الملقاط أو الشمع مما تتسبب في عدم نمو الشعر بشكل مستمر.

ولذلك يفضل استخدام المواد الطبيعية والتي أثبتت نتائجها السريعة والفعالة في تكثيف الحواجب وتطويل الرموش وتجعلك في صورة مميزة.

ولذا سوف أقدم لكي خلطة سحرية لتكثيف وإنبات الحواجب وتطويل الرموش بدون مكياج.

وصفة الحليب وزيت جوز الهند لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش سريعاً

الحليب يعد مصدر غني بنسبة كبيرة من البروتينات والعناصر الغذائية التي تساعد علي تعزيز نمو الشعر في منطقة الحواجب والرموش.

كما يعمل علي تغذية البصيلات من الجذور وتحفيز نموها بشكل طبيعي في وقت قصير.

زيت جوز الهند من أفضل الزيوت العلاجية لمنع تساقط شعر الحواجب والرموش وهذا لاحتوائه علي أحماض دهنية وفيتامينات.

كما يساعد علي زيادة نمو الشعر وتعزيز إنتاج بصيلات جديدة قوية في أسرع وقت.

3 ملاعق كبيرة من الحليب كامل الدسم.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

قطعة نظيفة من القطن.

مكونات وصفة تكثيف الحواجب وتطويل الرموش وإنبات الفراغات

في وعاء صغير قومي بخلط المكونات حتي تمتزج وتحصلي علي خليط متجانس.

يتم غسل الوجه ثم باستخدام قطعة القطن تدهن الحواجب والرموش مع التدليك برفق لبضع دقائق.

تترك الوصفة لمدة 3 ساعات أو يفضل قبل النوم وتترك طوال الليل حتي الصباح.

تغسل بالماء الدافيء وتجفف جيداً وتستخدم 3 مرات أسبوعياً وسوف تلاحظي الفرق من أول مرة.

طريقة تحضير وصفة تكثيف الحواجب وتطويل الرموش وكيفية الاستخدام