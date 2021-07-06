طريقه سهله وبسيطه لعمل الكرواسون بالجبنه الهش بمقادير سهله

يبحث الكثير من الناس علي طريقه عمل الكرواسون بالجبنه لأنة من المعجنات التي لا تأخذ وقت كثير في عملها وغير مكلف، ويمكن قديم الكرواسون كوجبه للإفطار للأطفال أو الكبار ويحتوي الكرواسون علي البروتينات لأن من مكوناته البيض، وأيضا يحتوي علي الحليب الغني بالكالسيوم المفيد لتغذيه العظام والأسنان. المكونات المطلوبة لتحضير عجينه الكرواسون بالجبنه. نقوم بإحضار من الدقيق الأبيض الناعم نصف كيلو.

.نقم بإحضار عدد 3 بيضات.

نقوم بإحضار ربع كوب من الحليب.

نحضر من الفانيليا ملعقه كبيره.

نقوم بإحضار ملعقه كبيره من البيكينج بودر.

نحضر كوب من الماء الدافئ.

نقوم بإحضار من الملح الأبيض ملعق صغيره.

نحضر 1/8 كوب من الزبدة.

نقوم بجلب 1/4 كيلو من الجبنه الرومي.

نقم بإحضار 3/4 ملعقه صغيره من الخميرة. خطوات عمل الكرواسون بالجبنه. نقوم بإحضار العجان ثم نقوم بإضافة 3 بيضات وأيضا 1/4 كوب الحليب مع أضافه نصف كيلو من الدقيق الناعم، ونقوم أيضا بإضافة ملعقه كبيره من الفانيليا أيضا ملعقه كبيره من البيكينج بودر ثم نضع معهم الملح وكوب من الماء الدافئ أيضا 1/8 كوب الزبدة ونضع الخميرة.

بعد أضافه جميع المكونات إلي العجان سوف نقوم بتشغيل العجان لكي يتم خلط المكونات بطريقه سريعه.

بعد أن تتم عمليه العجن نقوم بوضع العجينة في إناء بلاستيك ثم نقوم بتغطيتها وتركها لمده ربع ساعه حتي تتخمر.

عندما تخمر العجينة نقم بتقطيعها علي شكل كور نقوم بفردها ثم نقوم بوضع كميه مناسبه من الجبنه الرومي بعد ذلك نقوم بلف العجينة.

نقوم بإحضار صينيه ثم نقوم بدهنها بالزيت ونقوم بوضع الكرواسون بها ونتركه مره أخري حتي يختمر لمده نصف ساعه.

بعد أن تتم عمليه التخمير نقم بإشعال الفرن علي نار متوسطه لمده 10 دقائق لكي تنتشر الحرارة في جميع أبعاد الفرن.

بعد ذلك نقم بتهدئة النار ونقوم بوضع صينيه الكرواسون داخل الفرن لمده 10 دقائق لكي تتم عمليه النضج.

عندما تتم عمليه النضج نقوم بإخراج صينيه الكرواسون بالجبنه.

ثم نقوم بوضعه في طبق التقديم.

يمكن أن يتم بشر قطعه من الجبنه الرومي ثم نقوم بوضعها علي طبق الكرواسون. المكونات المطلوبة لتحضير عجينه الكرواسون بالجبنه.خطوات عمل الكرواسون بالجبنه. الوسوم

يبحث الكثير من الناس علي طريقه عمل الكرواسون بالجبنه لأنة من المعجنات التي لا تأخذ وقت كثير في عملها وغير مكلف، ويمكن قديم الكرواسون كوجبه للإفطار للأطفال أو الكبار ويحتوي الكرواسون علي البروتينات لأن من مكوناته البيض، وأيضا يحتوي علي الحليب الغني بالكالسيوم المفيد لتغذيه العظام والأسنان. المكونات المطلوبة لتحضير عجينه الكرواسون بالجبنه. نقوم بإحضار من الدقيق الأبيض الناعم نصف كيلو.

.نقم بإحضار عدد 3 بيضات.

نقوم بإحضار ربع كوب من الحليب.

نحضر من الفانيليا ملعقه كبيره.

نقوم بإحضار ملعقه كبيره من البيكينج بودر.

نحضر كوب من الماء الدافئ.

نقوم بإحضار من الملح الأبيض ملعق صغيره.

نحضر 1/8 كوب من الزبدة.

نقوم بجلب 1/4 كيلو من الجبنه الرومي.

نقم بإحضار 3/4 ملعقه صغيره من الخميرة. خطوات عمل الكرواسون بالجبنه. نقوم بإحضار العجان ثم نقوم بإضافة 3 بيضات وأيضا 1/4 كوب الحليب مع أضافه نصف كيلو من الدقيق الناعم، ونقوم أيضا بإضافة ملعقه كبيره من الفانيليا أيضا ملعقه كبيره من البيكينج بودر ثم نضع معهم الملح وكوب من الماء الدافئ أيضا 1/8 كوب الزبدة ونضع الخميرة.

بعد أضافه جميع المكونات إلي العجان سوف نقوم بتشغيل العجان لكي يتم خلط المكونات بطريقه سريعه.

بعد أن تتم عمليه العجن نقوم بوضع العجينة في إناء بلاستيك ثم نقوم بتغطيتها وتركها لمده ربع ساعه حتي تتخمر.

عندما تخمر العجينة نقم بتقطيعها علي شكل كور نقوم بفردها ثم نقوم بوضع كميه مناسبه من الجبنه الرومي بعد ذلك نقوم بلف العجينة.

نقوم بإحضار صينيه ثم نقوم بدهنها بالزيت ونقوم بوضع الكرواسون بها ونتركه مره أخري حتي يختمر لمده نصف ساعه.

بعد أن تتم عمليه التخمير نقم بإشعال الفرن علي نار متوسطه لمده 10 دقائق لكي تنتشر الحرارة في جميع أبعاد الفرن.

بعد ذلك نقم بتهدئة النار ونقوم بوضع صينيه الكرواسون داخل الفرن لمده 10 دقائق لكي تتم عمليه النضج.

عندما تتم عمليه النضج نقوم بإخراج صينيه الكرواسون بالجبنه.

ثم نقوم بوضعه في طبق التقديم.

يمكن أن يتم بشر قطعه من الجبنه الرومي ثم نقوم بوضعها علي طبق الكرواسون. المكونات المطلوبة لتحضير عجينه الكرواسون بالجبنه.خطوات عمل الكرواسون بالجبنه.

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