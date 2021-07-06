طريقة عمل كباب حلة باللحمة الضاني لعيد الأضحى المبارك

طريقة عمل كباب حلة باللحمة الضاني، تعتبر وصفة كباب حلة من أشهر الوصفات التي تقدم خلال عيد الأضحى، وتستعد ربات البيوت حالياً لقدوم العيد لتقديم أشهى الأكلات، وتعتبر وصفة كباب الحلة من الوصفات الشهيرة في العالم العربي كله، وتتميز بطعم رائع للغاية، وتقدم بجانب الأرز الأبيض والبطاطس المحمرة، أو بجانب الخبز والسلطات والطحينة، ولكم ربة منزل تستعد لعيد الأضحى المبارك، قررنا أن نقدم لكِ طريقة عمل كباب حلة باللحمة الضاني.

طريقة عمل كباب حلة باللحمة الضاني

تختلف طرق عمل كباب الحلة عن الكباب العادي، حيث تعد من خلال قطع اللحم الضاني أو البقري، ويضاف له البهارات وبعض الخضروات المختلفة، وطريقة تحضيرها على النار ليس في الفرن، وهي الاختيار الأفضل للكثيرون سواء كباراً أو صغاراً، وتتميز بسهولة تحضيرها في البيت، بأسهل الخطوات وبمكونات غير مكلفة.

كيلو لحم ضاني.

2 حبة بصلة.

ثمرة فلفل أخضر.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بهارات لحم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 فص حبهان.

2 فص ثوم مفروم.

نقطع اللحمة على هيئة مكعبات صغيرة الحجم، ونقوم بغسلها جيداً وتصفى من الماء.

نقطع البصل والفلفل لشرائح.

نحضر طاسة كبيرة وتوضع على النار، ونضع به السمن ونحمر فيها البصل ليأخذ اللون الذهبي.

ننزل بالثوم والفلفل الأخضر ونقلب جيداً.

نضيف قطع اللحم ونقلبها مع المكونات ليتغير لونها.

نضيف البهارات الملح الفلفل الأسود وبهارات اللحم والحبهان ونقلب، ويترك الخليط على نار هادئة.

مع إضافة مقدار من الماء المغلي، ونضيف إذا احتاجت اللحم.

ونقلب المكونات باستمرار معاً للتأكد من نضج اللحمة تماماً.

يتم وضع كباب الحلة في طبق التقديم، ويقدم ساخن بالهنا والشفا.

كيلو لحم بقري مكعبات.

بصلة متوسطة مفرومة.

فصين ثوم.

ملعقة صغيرة سمن.

ملح وفلفل اسود وبهارات.

في قدر يشوح البصل مع السمن ونقلبه جيداً.

نضيف للبصل اللحم ونقلبهما جيداً ليتغير لونه.

نضيف مقدار من الماء المغلي من وقت لأخر.

نضع التوابل والملح ونقلب جيداً، ويترك اللحم لينضج تماماً.

نرفع القدر من على النار ونضع ملعقة من السمن في طبق الألومنيوم، وعليها قطعة من الفحم.

نضع الطبق على اللحمة في القدر ونغطيه عشرة دقائق.

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