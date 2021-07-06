مشروب ستاربکس الجديد البنفسجي أفضل مشروبات Starbucks البارد والساخن

مشروب ستاربکس الجديد مميز وجميل المذاق، ومن ضمن عمليات البحث الدائمة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك من جهة عشاق ستاربكس الجديد، ويرجع تاريخ إنشاء تلك المقاهي إلى عام 1971 في ولاية واشنطن الأمريكية، بلدة ستايل ويرجع تأسيسها إلى شراكة ثلاثة أصدقاء، كما تزايدت عدد فروعها حتى وصلت إلى اكثر 16.226 في كل بلدان العالم، وهذا لما تميزت به تلك المقاهي من الانفراد بالطعم والنكهة، وللحصول دائما على مشروب ستاربكس الجديد، وتشتهر ستاربكس بالمشروبات البرادة والساخنة بنفس الجودة والإقبال من المواطنين، ونتيجة لذلك فإن الإقبال عليها بطريقة كبيرة.

مشروب ستاربکس الجديد

سلسة مقاهي ستاربكس Starbucks تقدم ألذ مشروبات ستاربكس الجديدة، التي من الممكن أن تتذوقها، لذلك تحظى بإقبال شديد من المواطنين في شتى أنحاء العالم، نتيجة لهذا التميز تحرص دائما ستاربكس على أن تقدم كل ما هو جديد ومتميز، فتعمل جاهدة على الحفاظ على المستوى العالمي، الذي قلما يصل إليه أحد، وفيما يلي سنعرض بعض أسماء المشروبات الجديدة في ستاربكس.

مشروب الأيس وايت موكا، ويعد اهم مشروب ستاربكس الجديد، ويتكون من مشروب القهوة الاسبريسو المثلجة المحضرة بالشيكولاتة البيضاء

ونجد مشروب فانيليا سويت كولد كريم برو، عبارة عن قهوة مثلجة مع الكريمة المخفوقة بنكهة الفانيليا.

وكذلك مشروب غروب الشمس المنعش، عبارة عن الليمون المثلج المضاف إليه الثلج مع الشاي الأسود، الذي يضفي على المشروب لون الغروب.

ميكاتو القرفة واللوز المثلج ، وفية تسكب قهوة الاسبريسو على الحليب

ثم إضافة نكهة القرفة المثلجة، وبعد ذلك حليب اللوز والكراميل وبذلك يكون ممزوج جميل من الألبان.

كافية أمريكانو المثلج، وقد اعتبر هذا المشروب هو الأفضل لدى عشاق الاسبريسو، إذ يمكن أن نضع الاسبريسو والثلج.

وكذلك مشروب ستاربکس الجديد الاحمرالمميز.

مشروب ستاربكس الجديد البنفسجي

إن مشروبات Starbucks من اشهي وألذ المشروبات المثلجة، التي تشهد إقبالا شديدا في فصل الصيف للمحاوله من تلطيف الجو، وهو مشروب ستاربكس الجديد ويعد من المشروبات تعرف باسم لونها، هذا المشروب البنفسجي اكتسب تلك التسمية من لونه

وهو عبارة عن مزج خليط التوت والكركدية

وأيضا لا ننسي حليب جوز الهند كامل الدسم

والكثير من مكعبات الثلج حتي نصل إلي المشروب البنفسجي.

مشروب ستاربكس الوردي

ونجد مشروب ستاربكس الوردي، وهو يعد اهم مشروب ستاربكس الجديد وهو من المشروبات المثلجة المنعشة ويتكون من:

أنواع كثيرة من الفواكه المختلفة

ثم يضاف إليها حليب جوز الهند كامل الدسم، فيضفي علية لونا ورديا.

من خلال البحث وجدنا أن مشروبات ستارباكس لها عشاقها في جميع البلدان، ويبحثون عن كل جديد بها، سواء عن مشروبات ساخنة أو باردة، وبسهولة تحضير تلك المشروبات في البيت، ولا تأخد وقت في التحضير، وسبق وقدمنا لكم في موقع ثقفني طريقة تحضير المشرويات.