طريقة عمل كريم البنجر والفازلين وداعاً للمكياج مع مورد الخدود وتفتيح البشرة

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كريم البنجر والفازلين ، من أشهر الكريمات الطبيعية التي تمنح البشرة التفتيح والنضارة والنعومة الكاملة، وهو غني بالمواد الطبيعية التي تساعد على أصلح الخالية التالفة وتعيد بنائها من جديد، وهو مصدر هام وجيد لصحة البشرة، وهو يدخل في العديد من مستحضرات التجميل التي تخص البشرة، ويحارب الشيخوخة ويبهج البشرة ويجعلها منعشة ومشرقة طول اليوم، وهو يحتوي على كمية كبيرة من الكولاجين الطبيعي الذي يزيل تصبغات الجلد ويقلل من الهالات السوداء حول العين، ويستخدم كمبيض ومقشر طبيعي للبشرة، وهو غني بالحديد والمعادن التي تزيل الخلايا الميتة، مما يعطي البشرة النضارة والحيوية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم البنجر والفازلين السحري بخطوات بسيطة بالمنزل.
مكونات كريم البنجر السحري
سوف نتعرف على مكونات الكريم السحرية التي تمنح البشرة التفتيح وهى كما يلي:-
- نصف كوب من عصير البنجر المركز.
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقتين من الحليب السائل.
- ملعقة من زيت اللوز الحلو.
- مقدار ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم البنجر والفازلين والنشا بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-
- نحضر وعاء ونضع جميع المكونات مع بعضها ونقلب باستمرار حتى تذوب المكونات مع بعضها.
- نقوم بوضع الوعاء على حمام ماء من البخار ونقلب حتى يصبح القوام مثل الكريم.
- نقوم بوضع الكريم في علبة صغيرة محكمة الغلق ونضعها في الثلاجة حتى تتماسك.
طريقة استعمال كريم البنجر والفازلين والنشا السحري
سوف نتعرف على طريقة وضع الكريم على الوجه بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-
- نقوم بغسل الوجه جيدًا بالماء الفاتر حتى تتفتح مسام الوجه.
- نقوم بتنظيف الوجه بماء الورد بواسطة قطنة حتى نتخلص من الدهون والاوساخ.
- ثم نقوم بوضع الكريم على الوجه مثل النقاط، ثم نوزعه بواسطة أصابع اليد بالتساوي.
- نترك الكريم على الوجه لمدة 20 دقيقة ثم نقوم بفركه بلطف حتى نزيله بالكامل.
- بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد حتى نغلق مسام الوجه الواسعة.
- وسوف تلاحظي الفرق من أول استعمال، يفضل وضع الكريم مرة ثانية في الثلاجة بعد استخدامه.
الوسوم
كريم البنجر والفازلين ، من أشهر الكريمات الطبيعية التي تمنح البشرة التفتيح والنضارة والنعومة الكاملة، وهو غني بالمواد الطبيعية التي تساعد على أصلح الخالية التالفة وتعيد بنائها من جديد، وهو مصدر هام وجيد لصحة البشرة، وهو يدخل في العديد من مستحضرات التجميل التي تخص البشرة، ويحارب الشيخوخة ويبهج البشرة ويجعلها منعشة ومشرقة طول اليوم، وهو يحتوي على كمية كبيرة من الكولاجين الطبيعي الذي يزيل تصبغات الجلد ويقلل من الهالات السوداء حول العين، ويستخدم كمبيض ومقشر طبيعي للبشرة، وهو غني بالحديد والمعادن التي تزيل الخلايا الميتة، مما يعطي البشرة النضارة والحيوية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم البنجر والفازلين السحري بخطوات بسيطة بالمنزل.
مكونات كريم البنجر السحري
سوف نتعرف على مكونات الكريم السحرية التي تمنح البشرة التفتيح وهى كما يلي:-
- نصف كوب من عصير البنجر المركز.
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقتين من الحليب السائل.
- ملعقة من زيت اللوز الحلو.
- مقدار ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم البنجر والفازلين والنشا بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-
- نحضر وعاء ونضع جميع المكونات مع بعضها ونقلب باستمرار حتى تذوب المكونات مع بعضها.
- نقوم بوضع الوعاء على حمام ماء من البخار ونقلب حتى يصبح القوام مثل الكريم.
- نقوم بوضع الكريم في علبة صغيرة محكمة الغلق ونضعها في الثلاجة حتى تتماسك.
طريقة استعمال كريم البنجر والفازلين والنشا السحري
سوف نتعرف على طريقة وضع الكريم على الوجه بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-
- نقوم بغسل الوجه جيدًا بالماء الفاتر حتى تتفتح مسام الوجه.
- نقوم بتنظيف الوجه بماء الورد بواسطة قطنة حتى نتخلص من الدهون والاوساخ.
- ثم نقوم بوضع الكريم على الوجه مثل النقاط، ثم نوزعه بواسطة أصابع اليد بالتساوي.
- نترك الكريم على الوجه لمدة 20 دقيقة ثم نقوم بفركه بلطف حتى نزيله بالكامل.
- بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد حتى نغلق مسام الوجه الواسعة.
- وسوف تلاحظي الفرق من أول استعمال، يفضل وضع الكريم مرة ثانية في الثلاجة بعد استخدامه.
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