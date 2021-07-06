افضل طريقة لعمل رستو اللحم بمذاق مختلف مثل المطاعم

افضل طريقة لعمل رستو اللحم التي تتنوع الطريقة التي يتم تحضير اللحم بها غير الإضافات المميزة على حسب الطريقة الفرنسية أو الأمريكية وغيرها لكونها من اهم أطباق اللحم كثيرة الطلب لذلك يلجا الكثير لمعرفة طريقة تحضيرها في المنزل، واكثر ما يميز طب لحم الرستو البهارات وطريقة تحضيره اي كانت بالخضار أو تسوية بالفرن أو وضع الصوص المختلفة علية، ويحتوى اللهم على العناصر الغذائية الهامة من البروتينات والحديد وغير التي تمد الجسم بالطاقة والشعور بالإشباع ولكن لا يستحب الإكثار منها لمرضى القلب أو ضيق الشرايين ألا بكميات محدودة، كما انه تتنوع الكثير من الأكلات المعدة من اللحم بطرق طهي مختلفة ومنها سر طريقة عمل ورقة اللحمة بالخضار في الفرن مثل المطاعم.

مقادير رستو اللحم

كيلو لحم أحمر. معلقتين زنجبيل مبشور. كوبان ونصف من مرق اللحم. نصف كوب من صويا صوص. ملعقة كبيرة من نشا الذرة. ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم. ربع كوب من الماء. ملعقة كبيرة زبدة وفصوص من الثوم ملح.وفلفل أسود. بهارات لحم مشكلّة. بابريكا وزعتر ورز مارى.

افضل طريقة لعمل رستو اللحم بمذاق مختلفطريقة تحضير رستو اللحم

نقوم بتقطيع قطعة اللحمة بطرف سكينٍ حادّةٍ لعدّة شقوق ونضع داخل الشقوق والثقوب نصف كميّة الزنجبيل والثوم ثم نوزّعها بشكلٍ كامل على قطعة اللحم، ثم نضع اللحم في فرن مرتفع الحرارة لمدّة ثلث ساعة ثمّ نقلل الحرارة لتصبح متوسّطة لمدّة ربع ساعة ثم نضع كميّة الزنجبيل المتبقيّة ونخلطها مع الصويا صوص ونضع فوقها كوباً من مرق اللحم ونحرّك المزج جيّداً ونصب المزيج فوق اللحم ثمّ نعيد اللحم إلى الفرن لمدّة نصف ساعة إضافيّة ونحضّر الصوص بخلط كلّ من نشا الذّرة والماء في وعاء عميق ثمّ نرفعه على النار ونضيف الزبدة والصلصة ومرق اللحم والفلفل الأسود والملح ونقلب الخلطة جيّداً ونتركها على النار حتى تغلي بعد أن نتأكد من نضج اللحم تماماً نخرجه من الفرن ثم نقطّع لحم الروستو ونسكب الصوص فوق القطع بعد أن تغلى وتقدم ساخنة مع سلطة الخضراوات البطاطس المهروسة والمخلّلات وبالإمكان أيضاً تقديمها مع الأرز الأبيض.