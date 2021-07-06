ماسك النشا والحليب لتفتيح وتنعيم البشرة بمكونات متوفرة ونتائج سريعة

ماسك النشا والحليب ، من الوصفات الأمنة والفعالة جدا في تفتيح البشرة وتنعيمها، كما أنه من الوسائل الطبيعية للعناية بالبشرة لا يحتوي على أي مواد حافظة، ولا يحتوي على أية مركبات كيميائية وكذلك نتيجته سريعة وفعالة وبمجرد وضعه على البشرة وتركه حتى يجف ثم إزالته يتبين الفرق قبل الاستخدام وبعد الاستخدام، كما أنه يعد من الوصفات الطبيعية التي تعد بمكونات متوفرة في أغلب البيوت ورخيصة الثمن أيضا، كما يمكن صنع العديد من الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة مثل صابونة الخيار لترطيب البشرة وصابونة الليمون للتفتيح وصابونة النعناع، وسنتعرف في موقع ثقفني طريقة عمل ماسك النشا والحليب.مكونات ماسك النشا والحليب
يتكون هذا الماسك ماسك الحليب والنشا من مكونات طبيعية مئة في المئة وأيضا متوفرة في أغلب بل في كل البيوت وليست مرتفعة الثمن ومكوناته أيضا بسيطة جدا وهي كتالي:
- ملعقتين كبار من النشا.
- وملعقتين كبار من الأرز المطحون.
- ملعقة كبيرة من العسل.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب.
الوصفات الطبيعية طريقة تحضيرها تكون سهلة جدا ولا تحتوي على الكثير من الخطوات الصعبة أو المعقدة كما أن فوائدها عديدة للبشرة وليس لها أية آثار جانبية عدا في حالة وجود حساسية من أحد المكونات التي في الوصفة وطريقة تحضير ماسك النشا والحليب كالتالي:
- أول خطوة نقوم بخلط النشا مع الأرز المطحون ونقلبهم، ثم بعد ذلك نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى تتجانس جميع المكونات وتصبح مزيجا واحدا كالمعجون.
- ويكون بعد ذلك هذا الماسك ماسك النشا جاهز للاستخدام.
طريقة الاستعمال
- بعدما ننتهي من صنع الماسك مباشرة نقوم بوضعه على بشرة نظيفة تماما على جميع أجزاء الوجه.
- ثم نترك الماسك على الوجه حتى يجف تماما بعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيدا.
- كما أن الفرق سيلاحظ مباشرة بعد غسل الوجه من أول مرة.
- ويمكن تجربة العديد من الوصفات الطبيعية الأخرى مثل صابونة الأرز لتصفية وتنقية البشرة وصابونة الخيار لترطيب البشرة فكلها وصفات طبيعية فعالة.
- وكذلك يمكن تجربة صابونة الجرجير المفيدة جدا للشعر وتعمل على تكليفه.
الوسوم
ماسك النشا والحليب ، من الوصفات الأمنة والفعالة جدا في تفتيح البشرة وتنعيمها، كما أنه من الوسائل الطبيعية للعناية بالبشرة لا يحتوي على أي مواد حافظة، ولا يحتوي على أية مركبات كيميائية وكذلك نتيجته سريعة وفعالة وبمجرد وضعه على البشرة وتركه حتى يجف ثم إزالته يتبين الفرق قبل الاستخدام وبعد الاستخدام، كما أنه يعد من الوصفات الطبيعية التي تعد بمكونات متوفرة في أغلب البيوت ورخيصة الثمن أيضا، كما يمكن صنع العديد من الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة مثل صابونة الخيار لترطيب البشرة وصابونة الليمون للتفتيح وصابونة النعناع، وسنتعرف في موقع ثقفني طريقة عمل ماسك النشا والحليب.مكونات ماسك النشا والحليب
يتكون هذا الماسك ماسك الحليب والنشا من مكونات طبيعية مئة في المئة وأيضا متوفرة في أغلب بل في كل البيوت وليست مرتفعة الثمن ومكوناته أيضا بسيطة جدا وهي كتالي:
- ملعقتين كبار من النشا.
- وملعقتين كبار من الأرز المطحون.
- ملعقة كبيرة من العسل.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب.
الوصفات الطبيعية طريقة تحضيرها تكون سهلة جدا ولا تحتوي على الكثير من الخطوات الصعبة أو المعقدة كما أن فوائدها عديدة للبشرة وليس لها أية آثار جانبية عدا في حالة وجود حساسية من أحد المكونات التي في الوصفة وطريقة تحضير ماسك النشا والحليب كالتالي:
- أول خطوة نقوم بخلط النشا مع الأرز المطحون ونقلبهم، ثم بعد ذلك نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى تتجانس جميع المكونات وتصبح مزيجا واحدا كالمعجون.
- ويكون بعد ذلك هذا الماسك ماسك النشا جاهز للاستخدام.
طريقة الاستعمال
- بعدما ننتهي من صنع الماسك مباشرة نقوم بوضعه على بشرة نظيفة تماما على جميع أجزاء الوجه.
- ثم نترك الماسك على الوجه حتى يجف تماما بعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيدا.
- كما أن الفرق سيلاحظ مباشرة بعد غسل الوجه من أول مرة.
- ويمكن تجربة العديد من الوصفات الطبيعية الأخرى مثل صابونة الأرز لتصفية وتنقية البشرة وصابونة الخيار لترطيب البشرة فكلها وصفات طبيعية فعالة.
- وكذلك يمكن تجربة صابونة الجرجير المفيدة جدا للشعر وتعمل على تكليفه.
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