طريقة عمل اللحمة الضاني بوصفة جديدة في عيد الأضحى

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إليكم طريقة عمل اللحمة الضاني بوصفة مختلفة لعيد الأضحى؛ فهي من أنواع اللحوم التي يفضلها كثير من الأشخاص ويكثر ذبح الذبائح وطهي اللحوم في عيد الأضحى لذلك يجب أن تكون طريقة التحضير مختلفة إلى حد ما بمكونات جديدة من التوابل مع إضافة صلصة الأعشاب إليها لإسعاد جميع أفراد الأسرة.مكونات عمل اللحمة الضاني في عيد الأضحى
لكي يتم تحضير اللحمة الضاني بوصفة جديدة عليك أولاً تجهيز مكونات تحضير الوصفة وهي عبارة عن:
- فخذ عظم من اللحم الضاني
- ثمانية فصوص من الثوم.
- ربع كوب من عصير الليمون الحامض.
- ثلاث ملاعق كبيرة من أوراق إكليل الجبل المفرومة الطازجة.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقتان من الفلفل الأسود المطحون.
مكونات الصلصة:
- كوبان من البصل المقطع الى مكعبات صغيرة.
- كوبان من مرق الدجاج.
- كوب من الأعشاب الطازجة المفرومة مثل البقدونس وإكليل الجبل.
بعد ذلك يمكنك تحضير لحم الضأن من المكونات السابقة وشويه في الفرن مع تحضير الصلصة وتقديمها بجانبه على مائدة طعامك في أيام عيد الأضحى، فقط عليك اتباع الخطوات التالية:
- مشعل الفرن ونتركه ليسخن على درجة حرارة 400 درجة فهرنهايت أو 204 درجة مئوية.
- نخلط كل من عصير الليمون والثوم والفلفل والملح وإكليل الجبل في وعاء صغير لتمتزج جميع المكونات.
- نغسل اللحم الضاني جيدًا للتخلص من أي روائح به.
- نفرد الخليط على سطح اللحم، بعد ذلك نضع اللحم في وعاء الخبز وتدخله الفرن حتى يتم شويه لمدة نصف ساعة.
- نخفض درجة حرارة الفرن إلى 176 درجة مئوية ونستمر في شوي لحم الضأن لمدة ساعة إضافية.
- نخرج اللحم من الفرن ونتركها لمدة ربع ساعة ليرتاح قبل أن يتم تقطيعه وتقديمه.
- نصنع الصلصة عن طريق تسخين المقلاه على نار متوسطة ونضيف إليها كل من الأعشاب والبصل ومرق الدجاج.
- نسخن جميع المكونات في الوعاء على النار حتى تتكون لدينا الصلصة.
- نقوم بتقطيع لحم الضأن المشوي ويوضع في طبق التقديم.
- يمكن تقديم صلصة الأعشاب بمفردها أو يمكنك وضعها على وجه لحم الضأن عند التقديم.
الوسوم
إليكم طريقة عمل اللحمة الضاني بوصفة مختلفة لعيد الأضحى؛ فهي من أنواع اللحوم التي يفضلها كثير من الأشخاص ويكثر ذبح الذبائح وطهي اللحوم في عيد الأضحى لذلك يجب أن تكون طريقة التحضير مختلفة إلى حد ما بمكونات جديدة من التوابل مع إضافة صلصة الأعشاب إليها لإسعاد جميع أفراد الأسرة.مكونات عمل اللحمة الضاني في عيد الأضحى
لكي يتم تحضير اللحمة الضاني بوصفة جديدة عليك أولاً تجهيز مكونات تحضير الوصفة وهي عبارة عن:
- فخذ عظم من اللحم الضاني
- ثمانية فصوص من الثوم.
- ربع كوب من عصير الليمون الحامض.
- ثلاث ملاعق كبيرة من أوراق إكليل الجبل المفرومة الطازجة.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقتان من الفلفل الأسود المطحون.
مكونات الصلصة:
- كوبان من البصل المقطع الى مكعبات صغيرة.
- كوبان من مرق الدجاج.
- كوب من الأعشاب الطازجة المفرومة مثل البقدونس وإكليل الجبل.
بعد ذلك يمكنك تحضير لحم الضأن من المكونات السابقة وشويه في الفرن مع تحضير الصلصة وتقديمها بجانبه على مائدة طعامك في أيام عيد الأضحى، فقط عليك اتباع الخطوات التالية:
- مشعل الفرن ونتركه ليسخن على درجة حرارة 400 درجة فهرنهايت أو 204 درجة مئوية.
- نخلط كل من عصير الليمون والثوم والفلفل والملح وإكليل الجبل في وعاء صغير لتمتزج جميع المكونات.
- نغسل اللحم الضاني جيدًا للتخلص من أي روائح به.
- نفرد الخليط على سطح اللحم، بعد ذلك نضع اللحم في وعاء الخبز وتدخله الفرن حتى يتم شويه لمدة نصف ساعة.
- نخفض درجة حرارة الفرن إلى 176 درجة مئوية ونستمر في شوي لحم الضأن لمدة ساعة إضافية.
- نخرج اللحم من الفرن ونتركها لمدة ربع ساعة ليرتاح قبل أن يتم تقطيعه وتقديمه.
- نصنع الصلصة عن طريق تسخين المقلاه على نار متوسطة ونضيف إليها كل من الأعشاب والبصل ومرق الدجاج.
- نسخن جميع المكونات في الوعاء على النار حتى تتكون لدينا الصلصة.
- نقوم بتقطيع لحم الضأن المشوي ويوضع في طبق التقديم.
- يمكن تقديم صلصة الأعشاب بمفردها أو يمكنك وضعها على وجه لحم الضأن عند التقديم.
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