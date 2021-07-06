أقوي وصفة الفازلين لإزالة الشعر دون ألم وطريقة تحضيرها وفوائدها

معظم النساء تستخدم الوصفات التقليدية لإزالة الشعر، ولكنها وصفات مؤلمة وضارة تساعد علي اسمرار الجلد وماصةً في المناطق الحساسة، لذلك سنقوم بعرض وصفة الفازلين لازاله الشعر بطريقة طبيعية ومنزلية مضمونة غير مؤلمة وتمنحك ترطيب ونعومة لمدة طويلة، وأيضا تعتبر وصفة آمنة للجسم دون التدخل باستخدام الماكنات التي قد تودي لأذي الجلد، لذلك تابعونا من خلال موقعنا هذه ليصلكم كل جديد من الوصفات الطبيعية للأهتمام برشاقة الجسم وجماله كما في المقال التالي.

وصفة الفازلين لازالة الشعر

من الطرق القديمة التي يستخدمها النساء أو الفتيات في إزالة الشعر هي السويت وهي من أكثر الطرق ألمآ، كما أنها أيضا تسبب التهاب واحمرار الجلد والمناطق الحساسة بشكل خاص أو استعمال الشفرات وهي طريقة غير مؤلمة ولكنها هي التي تساعد على زيادة الشعر وكثافته، بل وتزيد من نموه أيضًا فتحتاجين للعمل بالشفرة بشكل يومي أو يوم بعد يوم وبالطبع فهي تتضر بالكثير بالجلد ونمو الشعر، لذلك يبحث الكثيرعن طريق غبر مؤلمة وغير مأثرة علي الشعر ونموه، لذا سنقدم لكم أفضل وصفة منزلية باستخدام الفازلين الطبي.

وصفة الفازلين بطريقة منزلية

المقادير

ملعقة كبيرة فازلين طبي.

ملعقة صغيرة حمص مطحون.

عدد ثلاثة ملاعق صغيرة لبن.

نصف ملعقة كركم بودرة.

نضع المكونات كلها ونقلهم بملعقة حتى تتجانس كافة المكونات، وتصبح خليط شبة سميك ولكنه ناعم.

نضع هذا الخليط على المنطقة التي يوجد بها الشعر أو أحد المناطق الحساسة بنفس اتجاه الشعر واتركيها حتى تجف بشكل تام.

يتم نزعها هذا الناس عكس اتجاه الشعر، وقومي بشطف المنطقة بالماء وجفيفيها تمامًا ولاحظي نعومة المنطقة.

للحصول علي نتيجة مميزة يمكنك استخدام هذه الوصفة كل 15 يوم ولاحظي الفرق في ضعف نمو الشعر وعدم وجوده بشكل تدريجي.

طريقة تحضير وصفة الفازلين لإزالة الشعرفوائد وصفة الفازلين

تحتوي على عدة فوائد أبرزها التالي: