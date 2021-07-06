نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة عند تناول لحم العيد

نصائح لاصحاب الامراض المزمنة عند تناول لحم العيد، ويعد عيد الأضحى من أكثر المناسبات التي يقبل فيها الناس على تناول وصفات وأطباق اللحوم بشكل متزايد ما يسبب العديد من المشاكل والمتاعب الصحية خاصة للأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم وامراض القلب والسكري وغيرها.

لذا ينبغي على هؤلاء المرضى، توخي الحذر أثناء تناول لحم العيد لمنع تفاقم حالتهم الصحية، مع التشديد على ضرورة استشارة الطبيب المختص حول الكمية ونوعية اللحم الواجب تناولها للحفاظ على استقرار حالتهم الصحية اثناء الإحتقال بعيد الاضحى.

نصائح لاصحاب الامراض المزمنة عند تناول لحم العيد

تحتوي اللحوم على نسبة عالية من الدهون، لذلك تُعتبر من الأطعمة الأساسية لتكوين خلايا وأنسجة جسم الإنسان، وذات دور مهم في تعويض الخلايا التالفة وإعادة ترميمها وتحسين الوظائف الهضمية والدموية والدماغية في الجسم.

لكن كثرة الدهون في الجسم وتراكمها يمكن أن يخلَف آثاراً سلبية عديدة، مثل زيادة الوزن وارتفاع الكوليسترول والإصابة بأمراض خطيرة كالقلب وغيرها. كما أن كثرة الدهون يمكن أن تدؤي للإصابة بأمراض النقرس والتهابات الجسم بحسب ما أورد موقع "هيلت لاين".

لذا ينصح هؤلاء المرضى، كل حسب مرضه، باتباع النصائح التالية عند تناول لحم العيد مقدمة من جيهان الدمرداش، أخصائية تغذية علاجية وسمنة ونحافة:

مرضى الكبد: ينصح بعدم الافراط في تناول لحم العيد، كون هضمها يولَد مركبات الأمونيا التي تشكَا عبئاً كبيراً على الكبد. مرضى السكر والكلى: ينصح بعدم الافراط في تناول بعض اصناف اللحم، كالكبدة والكرشة وغيرها كونها غنية بالمركبات التي تشكل ضغطاً على الكلى عند هضمها، وتسبب ارتفاع السكر والضغط. مرضى قرح المعدة والاثني عشر والتهاب جدار المعدة: يحتاج هؤلاء المرضى لتجنب الفتة بالخل والثوم وكذلك أكلة الكوارع، كونها مادة بروتينية جيلاتينية دهنية فاتحة للشهية وتزيد من انزيمات الهضم. مرضى النقرس والمرارة: ينصح هؤلاء بتناول قطعة واحدة من لحم العيد، ويفضل أن يكون بجانبها البقدونس ثم تناول عصير الجزر الذي يسهل الهضم ويمنع تراكم الاملاح. كما يفضل التخلص من دهون اللحمة قبل طبخها إما بالسلق أو الشوي وليس القلي.

وتحذر الدمرداش من الإفراط فى تناول اللحم الضاني بشكل خاص، لغناه بالدهون المشبعة التي تؤدي إلى ارتفاع معدل الكوليسترول في الدم مقارنة بأنواع اللحوم الأخرى.

كذلك تنصح الدمرداس بضرورة تناول مشروبات تساعد على الهضم بعد تناول لحم العيد، مثل اليانسون والنعناع إضافة إلى مشروب الليمون والنعناع بعد ساعة من تناول الوجبة.

مؤكدة على ضرورة ممارسة التمارين الرياضية خاصة بعد تناول وجبة دسمة، على أن يكون التمرين بعد ساعتين من الأكل، وتجنب المشروبات الغازية.

نصائح لاصحاب الامراض المزمنة عند تناول لحم العيد

إضافة لما تقدم، ينصح أصحاب الامراض المزمنة باتباع النصائح التالية عند تناول اللحم في عيد الاضحى:

عدم تناول أكثر من قطعتي لحم، بحيث لا تتخطى 200 جرام على مدار اليوم.

شرب 3 ليتر من الماء يومياً خاصة مع الوجبات الدسمة.

إضافة السلطة والخضروات لطبق اللحم.

التخلص من دهون اللحم قبل طهيها إما بالسلق أو الشوي.

عدم تناول المشروبات الغازية واستبدالها بمشروبات طازجة وطبيعية إضافة إلى الشاي الأخضر.

وقالت إن كل نوع من اللحوم يختلف فى نسبة الدهون والسعرات الحرارية عن الأنواع الأخرى كالتالي:

-يحتوي 100 جرام فقط من اللحم الضاني على 216 سعرا حراريا ، 15 جرامًا من الدهون ، 70 ملليجرام من الكوليسترول والصوديوم ، 20 جرام بروتين ، 270 ملليجرام من البوتاسيوم.

-يحتوي 100 جرام من لحم الجمل على 98 سعرًا حراريًا ، 1 جرام من الدهون ، 61 ملليجرام من الكوليستيرول ، 70 ملليجرام من الصوديوم ، 22 جرام بروتين

-يحتوي 100 جرام من لحم الجاموس على 111 سعرا حراريا ، 1.53 جرام من الدهون ، 52 ملليجرام من الكوليستيرول ، 48 ملليحرام من الصوديوم ، 22 جرام بروتين.

- يحتوي 100 جرام من لحم الأبقار على 250 سعرا حراريا ، 17 جراما من الدهون ، 74 ملليجرام من الكوليستيرول ، 54 ملليحرام من الصوديوم ، 22 جرام بروتين ، 271 ملليجرام من البوتاسيوم.