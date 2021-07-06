معجزة اقوى كيراتين طبيعي منزلى لفرد الشعر المجعد لشعر حريري في ساعة فرد واطالة وتنعيم

معجزة اقوى كيراتين طبيعي منزلى لفرد الشعر ، اغلب النساء تعاني من مشاكل البشره والشعر، ولكن يرغبون دائما في استخدام بعض الوصفات الطبيعية فهي تساعد بشكل كبير إلي إضافة شكل مميزة إذا كانت بشرة بيضاء او شعر ناعم، والتخلص من الأضرار التي تنتج من بعض المواد الضارة، لذلك وجدنا ايضا أن معظم الفتيات يبحثون وبصفة مستمرة ايضا على طريقة كيراتين طبيعي يتم استخدامه من داخل المنزل لكي يساعد على تنعيم الشعر و ازالة خشونة الشعر المجعد ولهذا السبب وجدنا حل أفضل وأنسب، من توفير فوائد متعددة من استخدام الطريقة التي سوف نتحدث عنها لكي تجعلك تقومي بالتسريح الاسهل؟ تجعل روحك المعنوية مرتفعة. معجزة اقوى كيراتين طبيعي منزلى لفرد الشعر المكونات:- خمس ملاعق من النشا.

ملعقتين من زيت الذرة.

ملعقة كبيرة من عسل النحل

ملعقتين من زيت جوز الهند.

ملعقة من زيت السمسم. طريقة التحضير اولا يمكنك أن تقومي بخلط النشا مع زيت الذرة ثم يتم اضافة عسل النحل مع زيت جوز الهند وزيت السمسم.

اخلطي يا عزيزتي كافة المكونات جيدا و ابدئى فى بتطبيق هذا الماسك على الشعر النظيف، بداية من فروة الرأس حتى الجذور.

ثم قومي بتدليك الشعر جيدا.

ويترك هذا الماسك لمدة ثلاث ساعات ثم نقوم بغسل فروة الرأس جيدا يتم تكرار هذا الماسك ثلاث مرات في الاسبوع وسوف تحصلين على شعر كالحرير ناعم. وصفة البيض والموز والعسل المكونات:’ اثنين بيض.

موزه واحدة.

ملعقتين من عسل النحل ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من كريم البانثينول. طريقة التحضير والتطبيق: أولا يجب أن تقوم بوضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي من الموز المهروس.

ثم نقوم باضافة عسل النحل والبيض وزيت الزيتون وكريم البانثينول.

اخلطي جميع المكونات جيدا ثم قومي بغسيل شعرك ويتم تقسيمه إلى عدة أقسام في كل قسم نقوم باضافة كمية قليلة من هذا الماسك.

يتم لف الشعر جيدا.

نقوم باستخدام الفرشاة الخشب.

كرري عزيزتي هذا الماسك مرتين في الأسبوع وكل مرة.

قومي بالانتظار لمدة 3 ساعات ثم قومي بغسل شعرك. معجزة اقوى كيراتين طبيعي منزلى لفرد الشعر الوسوم

معجزة اقوى كيراتين طبيعي منزلى لفرد الشعر ، اغلب النساء تعاني من مشاكل البشره والشعر، ولكن يرغبون دائما في استخدام بعض الوصفات الطبيعية فهي تساعد بشكل كبير إلي إضافة شكل مميزة إذا كانت بشرة بيضاء او شعر ناعم، والتخلص من الأضرار التي تنتج من بعض المواد الضارة، لذلك وجدنا ايضا أن معظم الفتيات يبحثون وبصفة مستمرة ايضا على طريقة كيراتين طبيعي يتم استخدامه من داخل المنزل لكي يساعد على تنعيم الشعر و ازالة خشونة الشعر المجعد ولهذا السبب وجدنا حل أفضل وأنسب، من توفير فوائد متعددة من استخدام الطريقة التي سوف نتحدث عنها لكي تجعلك تقومي بالتسريح الاسهل؟ تجعل روحك المعنوية مرتفعة. معجزة اقوى كيراتين طبيعي منزلى لفرد الشعر المكونات:- خمس ملاعق من النشا.

ملعقتين من زيت الذرة.

ملعقة كبيرة من عسل النحل

ملعقتين من زيت جوز الهند.

ملعقة من زيت السمسم. طريقة التحضير اولا يمكنك أن تقومي بخلط النشا مع زيت الذرة ثم يتم اضافة عسل النحل مع زيت جوز الهند وزيت السمسم.

اخلطي يا عزيزتي كافة المكونات جيدا و ابدئى فى بتطبيق هذا الماسك على الشعر النظيف، بداية من فروة الرأس حتى الجذور.

ثم قومي بتدليك الشعر جيدا.

ويترك هذا الماسك لمدة ثلاث ساعات ثم نقوم بغسل فروة الرأس جيدا يتم تكرار هذا الماسك ثلاث مرات في الاسبوع وسوف تحصلين على شعر كالحرير ناعم. وصفة البيض والموز والعسل المكونات:’ اثنين بيض.

موزه واحدة.

ملعقتين من عسل النحل ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من كريم البانثينول. طريقة التحضير والتطبيق: أولا يجب أن تقوم بوضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي من الموز المهروس.

ثم نقوم باضافة عسل النحل والبيض وزيت الزيتون وكريم البانثينول.

اخلطي جميع المكونات جيدا ثم قومي بغسيل شعرك ويتم تقسيمه إلى عدة أقسام في كل قسم نقوم باضافة كمية قليلة من هذا الماسك.

يتم لف الشعر جيدا.

نقوم باستخدام الفرشاة الخشب.

كرري عزيزتي هذا الماسك مرتين في الأسبوع وكل مرة.

قومي بالانتظار لمدة 3 ساعات ثم قومي بغسل شعرك. معجزة اقوى كيراتين طبيعي منزلى لفرد الشعر

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