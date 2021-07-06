كنز سحري كريم البانثينول والشامبو لتطويل وتكثيف الشعر بسرعه الصاروخ

كنز سحري كريم البانثينول والشامبو لتطويل وتكثيف الشعر، كل السيدات حول العالم يبحثون عن وصفات طبيعية تساعدهم على تطويل الشعر وتكثيفة بشكل كبير وسريع، وبعد بحث وتدقيق وجدنا لكم افضل الحلول وهو وصفة البانثينول، حيث أن البانثينول لديه شهرة واسعة في المجال الطبي، فهو الحل السحري لاشياء عديدة من ظمنها هذه الوصفة التي تساعد الشعر وتغذية وتجعله أكثر نعومة و وتقوي بصيلة الشعر، لذلك وضعنا لكي هنا كل ما يختص بهذه الوصفة الممتازة.

جميع النساء حول العالم يشعرون بالفخر والجمال، كلما كان شعرهم ثقيل وطويل وذو حيوية، لذلك وجدنا لكي هذه الوصفة الرائعة و السريعة، واليكم كافة التفاصيل عن الوصفة كما يلي:

7 معالق من كريم البانثينول.

3 معالق كبار من جل الصبار الأصلي.

الشامبو الخاص بك، والمناسب مع نوعية شعرك.

5 معالق من زيت جوز الهند.

هذه هي المكونات الخاصة بوصفة البانثينول والشامبو الخاص بكي، ولان سنوضح لكي طريقة التحضير.

نقوم بإحضار وعاء ونضيف به كمية البانثينول.

نقوم بإضافة كمية من الشامبو الخاص بك، ويفضل استخدام شامبو مناسب لنوع شعرك و يكون ماركة جيدة.

ثم يضاف الزيت و جل الصبار.

ثم نقوم بتقليب الجيد، حتى تحصلين على ملمس كريمي جيد.

هذه هي الطريقة الصحيحة لعمل كريم البانثينول والشامبو لتطويل وتكثيف الشعر من المنزل.

طريقة استخدام وصفة البانثينول والشامبو لتطويل وتكثيف الشعر

ولكي تستطيع الحصول على أفضل نتيجة ممكنة من هذه الوصفة، كل ما عليكى هو اتباع الخطوات التالية: