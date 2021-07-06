مكون عجيب اقوي من الكيراتين هيفرد شعرك الخشن والمجعد حرير في 8 دقائق لن تصدقي ترطيب وتنعيم من أول مرة

مكون عجيب اقوي من الكيراتين هيفرد شعرك الخشن والمجعد حرير، في فصل الصيف تزداد جولاتنا والنزهات إلى الشواطئ أو النوادي وما شابه هذه الأمور ونحتاج دائمًا إلى أن نظهر في أفضل صورة أمام من سنكون معهم لذلك تعاني النساء ذوات الشعر المجعد أو الخشن من دخول هذا الفصل بسبب شعرهن وما يتسبب لهن فيه من حرج، ولكن اليوم من خلال هذا المقال سوف نقدم لكن وصفات طبيعية من المنزل من أجل فرد وتنعيم الشعر الخشن أو المجعد من دون تكلفة. مكون عجيب اقوي من الكيراتين هيفرد شعرك الخشن والمجعد حرير مكون عجيب اقوي من الكيراتين هيفرد شعرك الخشن والمجعد حرير مكونات الوصفة ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

نصف كوب من الماء.

كوب من الزبادي. خطوات استخدام الوصفة في إناء مناسب قومي بخلط الخميرة والماء وعسل النحل الأبيض جيدًا واتركيهم جانبًا لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة.

بعد انتهاء المدة قومي بإضافة الزبادي على الخليط السابق واستمري في التقليب حتى يمتزج الخليط تمامًا مع بعضه.

اهتمي بأن يكون شعرك نظيفًا ومجففًا قبل استخدام هذه الوصفة.

افردي الخليط على شعرك من الجذور وحتى الأطراف، وغطي الشعر بكيس بلاستيكي أو فوطة ساخنة.

اتركي الخليط لمدة لا تقل عن ساعتان على شعرك.

اغسلي شعرك جيدًا من الخليط باستخدام الشامبو المناسب لك والخالي من السالفيت والصوديوم.

من أجل أن تستمتعي بشعرٍ أكثر نعومي كرري الوصفة مرة كل أسبوع. وصفة النشا لتنعيم الشعر الخشن وصفة النشا لتنعيم الشعر الخشن مكونات الوصفة عدد 4 ملاعق من النشا.

ربع كوب من اللبن الحليب.

عدد 2 ملعقة من عسل النحل.

ملعقة من زيت جوز الهند. خطوات استخدام الوصفة قومي بخلط النشا مع اللبن الحليب جيدًا في البداية.

أضيفي باقي المكونات إلى الخليط ولكن انتبهي إلى تزيت جوز الهند أولًا في حمام بخار مائي.

استمري في الخلط بين المكونات السابقة جيدًا حتى تحصلين على قوام ناعم وليس به تكتلات.

ضعي الخليط على شعرك كله من منبت الشعر وحتى نهاية أطرافه.

لفي شعرك بغطاء بلاستيكي أو قبعة الرأس البروكاب.

اتركي الخليط لمدة ساعة على شعرك ومن ثم اغسلي شعرك جيدًا بالماء والشامبو.

كرري التجرب مرتين في الأسبوع من أجل أفضل نتيجة. الوسوم

مكون عجيب اقوي من الكيراتين هيفرد شعرك الخشن والمجعد حرير، في فصل الصيف تزداد جولاتنا والنزهات إلى الشواطئ أو النوادي وما شابه هذه الأمور ونحتاج دائمًا إلى أن نظهر في أفضل صورة أمام من سنكون معهم لذلك تعاني النساء ذوات الشعر المجعد أو الخشن من دخول هذا الفصل بسبب شعرهن وما يتسبب لهن فيه من حرج، ولكن اليوم من خلال هذا المقال سوف نقدم لكن وصفات طبيعية من المنزل من أجل فرد وتنعيم الشعر الخشن أو المجعد من دون تكلفة. مكون عجيب اقوي من الكيراتين هيفرد شعرك الخشن والمجعد حرير مكون عجيب اقوي من الكيراتين هيفرد شعرك الخشن والمجعد حرير مكونات الوصفة ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

نصف كوب من الماء.

كوب من الزبادي. خطوات استخدام الوصفة في إناء مناسب قومي بخلط الخميرة والماء وعسل النحل الأبيض جيدًا واتركيهم جانبًا لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة.

بعد انتهاء المدة قومي بإضافة الزبادي على الخليط السابق واستمري في التقليب حتى يمتزج الخليط تمامًا مع بعضه.

اهتمي بأن يكون شعرك نظيفًا ومجففًا قبل استخدام هذه الوصفة.

افردي الخليط على شعرك من الجذور وحتى الأطراف، وغطي الشعر بكيس بلاستيكي أو فوطة ساخنة.

اتركي الخليط لمدة لا تقل عن ساعتان على شعرك.

اغسلي شعرك جيدًا من الخليط باستخدام الشامبو المناسب لك والخالي من السالفيت والصوديوم.

من أجل أن تستمتعي بشعرٍ أكثر نعومي كرري الوصفة مرة كل أسبوع. وصفة النشا لتنعيم الشعر الخشن وصفة النشا لتنعيم الشعر الخشن مكونات الوصفة عدد 4 ملاعق من النشا.

ربع كوب من اللبن الحليب.

عدد 2 ملعقة من عسل النحل.

ملعقة من زيت جوز الهند. خطوات استخدام الوصفة قومي بخلط النشا مع اللبن الحليب جيدًا في البداية.

أضيفي باقي المكونات إلى الخليط ولكن انتبهي إلى تزيت جوز الهند أولًا في حمام بخار مائي.

استمري في الخلط بين المكونات السابقة جيدًا حتى تحصلين على قوام ناعم وليس به تكتلات.

ضعي الخليط على شعرك كله من منبت الشعر وحتى نهاية أطرافه.

لفي شعرك بغطاء بلاستيكي أو قبعة الرأس البروكاب.

اتركي الخليط لمدة ساعة على شعرك ومن ثم اغسلي شعرك جيدًا بالماء والشامبو.

كرري التجرب مرتين في الأسبوع من أجل أفضل نتيجة.

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