كريم البطاطس السحري لبشرة خالية من الكلف وناصعة البياض والنتيجة تحفة من أول استخدام

طريقة عمل كريم البطاطس السحري، يعمل كريم البطاطس على تفتيح البشرة وإزالة الكلف والبقع، وأيضًا يجعل البشرة ناعمة ورطبه، لذلك تبحث العديد من الفتيات عن طريقة عمل كريم البطاطس والذي أخذ شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك يقوم العسل بترطيب البشرة، والحفاظ على ملمس ناعم للبشرة، بينما تعمل البطاطس على تبيض البشرة وجعلها مشرقة وناصعة؛ وذلك بسبب احتواء البطاطس على عصير حمضي، والأن سوف نتحدث عن طريقة عمل كريم البطاطس السحري.

2 ملعقة من البطاطس المهروسة

ملعقتين من الطحينة

ثلاث ملاعق كبيرة دقيق

1 ملعقة من عصير الليمون

كريم البطاطس السحري لتفتيح البشرة

طريقة تحضير كريم البطاطس السحري، قومي بخلط جميع المكونات السابقة مع بعضها حتى تتجانس، ثم توضع على الوجه المصاب بالكلف لمدة خمس دقائق.

يتم غسل الماسك بالماء البارد جيداً، للحصول على بشرة خالية من الكلف ونقية يتم استخدام الماسك مرة بالأسبوع.

كريم البطاطس السحري لإزالة الكلف

يتكون ذلك الكريم من مقادير بسيطة وهي كالآتي :

ثلاث ملاعق من عصير البطاطس.

معلقتين من عسل النحل .

ملعقة حليب بودر.

طريقة التحضير، قومي بإضافة عصير البطاطس مع العسل والحليب، ويتم خلطهم جيداً، ثم يتم توزيع الخليط على الوجه والرقبة، ثم يترك لمده من 10 الى 15 دقيقه حتى يجف تماماً، قومي بفرق الماسك بأطراف الأصابع، ويغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر، يتم تكرار ذلك الماسك يومياً للخصول على بشرة بيضاء وناصعة.

ماسك البطاطس والليمون لبشره أكثر اشراقا

يعمل كريم البطاطس والليمون على ازالة الزيوت والدهون في البشرة وخاصة البشرة الدهنية وذلك لاحتواء كلا من الليمون والبطاطس على خواص طبيعية مذيبة للدهون، كما يقوم ماسك البطاطس والليمون على فتح المسامات وتوحيد لون البشرة، بينما يقوم عسل النحل على ترطيب وحماية البشرة، وسوف نحتاج لإعداد الماسك التالي:

معلقتين من عصير البطاطس .

معلقتين من عصير اليمون .

نصف معلقه من عسل النحل .

ملعقة زبادي.

طريقة التحضير، يتم وضع عصير البطاطس و الليمون و العسل والزبادي في الخلاط الكهربائي وخلطهم لمدة 3 ثواني، انتظري حتي يهدأ الخليط ثم يتم توزيع الخليط على الوجه والرقبة والمناطق المراد تفتيحها، يتم ترك الخليط على المنطقة لمدة 15 دقيقه حتى يجف، قومي بغسل المنطقة جيدا من الماسك بالماء فاتر، يتم تكرار الماسك يومين بالأسبوع للحصول على تفتيح البشرة في اسرع وقت.