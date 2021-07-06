طريقة عمل كريم البقدونس والنشا الرهيب لبشرة صافية بدون بقع أو تجاعيد لن تستغني عنه بعد اليوم

طريقة عمل كريم البقدونس والنشا الرهيب لبشرة صافية، تفتيح البشرة بالبقدونس من بين الطرق التي تستعمل فيها المكونات الطبيعية التي تفيد البشرة، وتساعد في تفتيح خلاياها بدرجة ملحوظة، حيث أن البقدونس يحتوي على أفضل مغذيات للبشرة علاوة على احتوائه على الفيتامين سي الذي يساعد على التفتيح الفعال والسريع للبشرة، ومن خلال الفقرات التالية نتعرف كيفية استخدام البقدونس لتفتيح البشرة بفعالية وأمان. طريقة عمل كريم البقدونس والنشا الرهيب لبشرة صافية طريقة عمل كريم البقدونس والنشا الرهيب لبشرة صافية من الممكن تفتيح البشرة باستعمال المكونات التالية: ثلاث ملاعق مكون البقدونس.

ملعقتان عسل.

ملعقة جليسرين.

ملعقة نشا.

ملعقة متوسطة زيت اللوز. طريقة التحضير والاستعمال: خلط البقدونس بقدر قليل من الماء، وخلطهما معًا.

إضافة العسل ثم التقليب للمكونين معًا.

نضيف بعد ذلك النشا وزيت اللوز، ثم نعيد تقليب المزيج مرة أخرى.

تأتي خطوة التطبيق، ويجب أن تكون البشرة نظيفة قبل التطبيق.

بعد توزيع الخليط على الجلد، يتم الانتظار مدة حوالي ربع ساعة حتى تمتص مسام الجلد فوائد الخليط.

يغسل الوجه بالماء الفاتر.

من الممكن تكرارها مرتين بالأسبوع. خلطة لتبيض البشرة 5 درجات خلطة لتبيض البشرة 5 درجات مكونات الخليط كما يلي: ملعقتان بقدونس.

كوب زبادي.

ماء ورد. طريقة التحضير والاستعمال: تخلط كل المكونات بالخلاط الكهربي.

يصبح الخليط جاهز وسهل الاستعمال.

يتم فرد الخليط على الوجه.

الانتظار لنحو عشر دقائق ثم غسل الوجه.

الخلطة تفيد في تفتيح البشرة ومن الممكن تكرارها ثلاث مرات بالأسبوع للحصول على أفضل نتيجة. البقدونس والفازلين لتفتيح البشرة البقدونس والفازلين لتفتيح البشرة مكونات الخليط كما يلي بالنقاط التالية: ملعقتان فازلين.

ملعقتان بقدونس.

زيت زيتون.

ملعقة خلاصة الصبار.

زيت اللوز. طريقة التحضير والاستعمال: نضع مختلف المكونات سالفة الذكر بدورق الخلاط الكهربي.

بعد تمام خلط سائر المكونات، تصبح جاهزة للاستخدام.

تطبيق الماسك لعشر دقائق متواصلة، ويغسل بعدها الوجه بالماء الفاتر.

الماسك يفتح البشرة بمعدل درجتين، والنتيجة لا نحصل عليها إلا بالمواظبة على التطبيق للماسك. فوائد البقدونس للبشرة فوائد البقدونس للبشرة من بين فوائد البقدونس للجلد ما يلي: تفتيح البشرة.

مقاومة التجاعيد.

ترطيب الجلد.

إكساب الجلد النضارة والحيوية.

البقدونس يعطي البشرة الملمس الناعم، ويقي الجلد من التعرض لمخاطر الجفاف، كما يسهم في تعقيمها. الوسوم

طريقة عمل كريم البقدونس والنشا الرهيب لبشرة صافية، تفتيح البشرة بالبقدونس من بين الطرق التي تستعمل فيها المكونات الطبيعية التي تفيد البشرة، وتساعد في تفتيح خلاياها بدرجة ملحوظة، حيث أن البقدونس يحتوي على أفضل مغذيات للبشرة علاوة على احتوائه على الفيتامين سي الذي يساعد على التفتيح الفعال والسريع للبشرة، ومن خلال الفقرات التالية نتعرف كيفية استخدام البقدونس لتفتيح البشرة بفعالية وأمان. طريقة عمل كريم البقدونس والنشا الرهيب لبشرة صافية طريقة عمل كريم البقدونس والنشا الرهيب لبشرة صافية من الممكن تفتيح البشرة باستعمال المكونات التالية: ثلاث ملاعق مكون البقدونس.

ملعقتان عسل.

ملعقة جليسرين.

ملعقة نشا.

ملعقة متوسطة زيت اللوز. طريقة التحضير والاستعمال: خلط البقدونس بقدر قليل من الماء، وخلطهما معًا.

إضافة العسل ثم التقليب للمكونين معًا.

نضيف بعد ذلك النشا وزيت اللوز، ثم نعيد تقليب المزيج مرة أخرى.

تأتي خطوة التطبيق، ويجب أن تكون البشرة نظيفة قبل التطبيق.

بعد توزيع الخليط على الجلد، يتم الانتظار مدة حوالي ربع ساعة حتى تمتص مسام الجلد فوائد الخليط.

يغسل الوجه بالماء الفاتر.

من الممكن تكرارها مرتين بالأسبوع. خلطة لتبيض البشرة 5 درجات خلطة لتبيض البشرة 5 درجات مكونات الخليط كما يلي: ملعقتان بقدونس.

كوب زبادي.

ماء ورد. طريقة التحضير والاستعمال: تخلط كل المكونات بالخلاط الكهربي.

يصبح الخليط جاهز وسهل الاستعمال.

يتم فرد الخليط على الوجه.

الانتظار لنحو عشر دقائق ثم غسل الوجه.

الخلطة تفيد في تفتيح البشرة ومن الممكن تكرارها ثلاث مرات بالأسبوع للحصول على أفضل نتيجة. البقدونس والفازلين لتفتيح البشرة البقدونس والفازلين لتفتيح البشرة مكونات الخليط كما يلي بالنقاط التالية: ملعقتان فازلين.

ملعقتان بقدونس.

زيت زيتون.

ملعقة خلاصة الصبار.

زيت اللوز. طريقة التحضير والاستعمال: نضع مختلف المكونات سالفة الذكر بدورق الخلاط الكهربي.

بعد تمام خلط سائر المكونات، تصبح جاهزة للاستخدام.

تطبيق الماسك لعشر دقائق متواصلة، ويغسل بعدها الوجه بالماء الفاتر.

الماسك يفتح البشرة بمعدل درجتين، والنتيجة لا نحصل عليها إلا بالمواظبة على التطبيق للماسك. فوائد البقدونس للبشرة فوائد البقدونس للبشرة من بين فوائد البقدونس للجلد ما يلي: تفتيح البشرة.

مقاومة التجاعيد.

ترطيب الجلد.

إكساب الجلد النضارة والحيوية.

البقدونس يعطي البشرة الملمس الناعم، ويقي الجلد من التعرض لمخاطر الجفاف، كما يسهم في تعقيمها.

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