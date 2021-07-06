التخلص من الكرش وحرق دهون البطن هو الدافع الأهم للحصول على جسم رشيق وقوام متناسق، حيث يعتبر الكرش من الأسباب التي تدفع الناس إلى إتباع نظام غذائي متوازن، زيادة النشاط الحركي، ممارسة التمارين الرياضية لإذابة دهون البطن المسبب الرئيسى للكرش؛

التخلص من الكرش وحرق دهون البطن بوصفات طبيعية فعّالة وآمنة

وقد أثبتت الدراسات أن دهون البطن تتسبب في الكثير من الأمراض مثل السكري، الأورام السرطانية، وأمراض القلب وغيرها من المشكلات الصحية، والتي تجعل من نسف دهون البطن هدف مهم لعيش حياة صحية بعيدًا عن الأمراض، وفيما يلي أقوى وصفات التخلص من دهون البطن والترهلات أثبتت فاعليتها وآمنة للإستخدام.

أسباب ظهور الكرش والتخلص منه

كثيراً من الناس يعانى من تراكم الدهون الحشوية في منطقة البطن لأنها تتسبب في مشاكل كبيرة جداً مثل السكر من النوع الثانى وأمراض القلب ،جميع الأورام السرطانية وفي السطور التالية نعرض عليك أسباب ظهور الكرش.

عادات خاطئة

تناول المشروبات الغازية ، العصائر والأطعمة التي تحتوي على كثير من السكر ومشروبات الطاقة؛ لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات الذي تتراكم في منطقة البطن لدى كثير من الناس مع إنخفاض معدل النشاط الحركي أو الرياضى.

أثبتت الدراسات العلاقة القوية بين الفركتوز وزيادة دهون البطن، حيث أن كلًا من السكر العادى المستخرج من قصب السكر والشمندر (البنجر) وشراب الذرة المستخدمين في تصنيع أغلب الأطعمة والمشروبات السكرية يحتويان على نسبة كبيرة من الفركتوز تتراوح ما بين 50-55%.

وأُجريت دراسة على مرضى السمنة الذين يستهلكون 25% من سعراتهم الحرارية يعانون من انخفاض نسبة الأنسولين وزيادة معدل دهون البطن.

التخلص من الكرش تناول الدهون المشبعة

إن إتجاه كثير من الناس إلى الوجبات السريعة المشبعة بالدهون مثل البيتزا، المقرمشات والمقليات تتسبب في ظهور الكرش، وتعمل على الإصابة بكثير من الأمراض مثل أمراض القلب، داء السكري والأورام السرطانية.

التخلص من الكرش تجنب تناول البروتينات

لقد أصبح معدل تناول الأشخاص للبروتينات أقل في السنوات الحالية، بالرغم من أهميتها الكبيرة في الشعور بالشبع والإمتلاء لفترة طويلة، وترجع أهميتها في تقوية العضلات وتنظيم عملية الأيض وزيادة معدلها، مما يساعد على حرق الدهون بفاعلية.

ومع انخفاض معدل تناول البروتينات بشكل منتظم والحفاظ على المعدل الصحي في الغذاء اليومي، ظهرت مشكلة بروز الكرش وزيادة ترهلات البطن نتيجة لتراجع في كفاءة عملية الأيض بالجسم.

التخلص من الكرش وحرق دهون البطن قلة نسبة الألياف في النظام الغذائي

للألياف أهمية كبيرة للصحة العامة وخصوصًا للتخلص من الكرش وحرق دهون البطن؛ لأنها تعمل على تسهيل حركة الأمعاء، كما تساعد على الشعور بالإمتلاء والشبع لفترة طويلة، كما تعمل أيضًا على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، وتساعد على تنظيم السكر بالدم.

التخلص من الكرش بالأعشاب

هناك العديد من الأعشاب الطبيعية التي تسهم بشكل كبير في تحسين عملية الهضم، بالإضافة إلى تكسير الدهون الثلاثية المشبعة بفاعلية مما يمنع تراكم الدهون في منطقة البطن، ومن هذه الأعشاب:

النعناع لحرق دهون البطن

يساعد النعناع على حرق الدهون بالجسم خصوصًا في منطقة البطن.

الشاى الأخضر

يعمل على إذابة الدهون المتراكمة في المناطق التي تحتوي على عضلات ضعيفة مثل منطقة الكرش والأرداف.

التخلص من الكرش وحرق دهون البطن وصفات طبيعية الهندباء

هى من الأعشاب التي تُخلص الجسم من الإستسقاء الذي بطبيعته يتسبب في زيادة السوائل بالجسم والإحساس بالإنتفاخ.

الزنجبيل

يساعد الزنجبيل بشكل كبير في حرق دهون الجسم وخاصةً دهون الكرش؛ لأنه يتحكم في شهوة الإنسان للطعام، كما يحد من امتصاص الدهون، ويعمل على زيادة معدل الأيض في الجسم.

طرق طبيعية للتخلص من الكرش

يمكن أن تساهم بعض الطرق الطبيعية في تقليص حجم البطن وحرق الدهون، مما يمنحك المظهر الصحي الذي لطالما حلمت به، ومن أفضل هذه الطرق وأكثرها فاعلية:

اخذ حمام ساخن

التمتع بحمام ساخن أو ما يُعرف بالساونا لمدة ساعة في اليوم يساعد على حرق السعرات الحرارية، كما يساعد على إنقاص الوزن بفاعلية، و اذابة دهون البطن، وذلك بالإضافة إلى اتباع النظام الغذائى والتمارين الرياضية، فيعمل بدوره على حرق 240 سعر حرارى، أي ما يعادل المشى أو السير بخطوات سريعة لمدة 30 دقيقة.

شفط البطن

شفط البطن معظم الوقت يستهدف نوع من العضلات الضعيفة، والتي بدورها تحسن من المظهر العام وتقلص من حجم المعدة، مما يحد من معدل الدهون المكتيبة خلال اليوم.

الصيام المتقطع

الصيام المتقطع هو أحد أكثر الطرق الشائعة فاعلية في نسف دهون البطن والتخلص من الكرش، حيث يمنح الجسم فرصة للتخلص من السموم الضارة والخلايا الميتة، واستبدالها بخلايا جديدة، كما يساعد الجسم على التخلص من الوزن الزائد وخاصةً في منطقة البطن.

الحد من السموم البيضاء

السموم البيضاء الأساسية هي الملح والسكر، فالحد من استخدامها يُمكّن أجهزة الجسم من العمل بكفاءة أكثر دون بذل المزيد من الجهد، مما يساعد على حرق الدهون، واستبدالهما بكلًا من الفواكه الخضروات الطازجة.

ممارسة التمارين الرياضية

تعتبر ممارسة التمارين الرياضية وأقلها المشى ساعة قدر المستطاع من العوامل المؤثرة جداً في فقدان الوزن الزائد وحرق الدهون المتراكمة وخاصةً دهون البطن أو الكرش.

شرب الماء بكثرة

تناول 3 لتر ماء يوميًا منهم 2 كوب أو 3 على معدة فارغة يعمل على تخلص الجسم من السموم وإذابة دهوت الكرش بسلاسة.

تناول الأسماك الدهنية

تناول الأسماك التي تحتوي على الدهون اوميجا 3، الغنية بالبروتين مرة كل أسبوع تسهم في الوقاية من الأمراض، تساعد على التخلص من دهون البطن.

إتباع نظام غذائى

من الجيد لإذابة دهون الكرش اتباع نظام غذائى متوازن، بحيث يحتوى على جميع العناصر الغذائية للجسم مع الحد من الدهون الضارة والسكريات والمواد النشوية، وذلك مع الحرص على وجود البروتين، الفاكهة والخضروات الطازجة والمتنوعة؛ لكي نحصل على الألياف المهمة التي بدورها تعمل على إذابة دهون البطن.

الاعتماد على منتجات الألبان قليلة الدسم

لإذابة دهون الكرش يجب أن ندخل إلى وجباتنا منتجات الالبان قليلة الدسم أو منزوعة الدسم؛ لما له من فوائد عظيمة في إذابة دهون الكرش مثل الزبادى بالليمون، الجبنة القريش، واللبن منزوع الدسم.

تناول الفاكهة والخضار

من الجيد أن نأكل خمسة وجبات خفيفة من الخضراوات والفواكه الطازجة كل يوم حتى يحصل الجسم على الفيتامنات والمعادن المهمة للجسم، فيساعد ذلك على الشعور بالشبع، مما يسهم في إذابة دهون الجسم بفاعلية ومنها دهون البطن.

التخلص من الكرش وحرق دهون البطن بوصفات طبيعية الزبادى

الزبادى تعتبر من الأطعمة المحببة لمعظم الناس سواء كبار أم صغار؛ وذلك لأنها تحتوي على كثير من البكتريا النافعة للجسم، وأيضًا تعتبر الزبادى من الأغذية الحارقة لدهون الجسم كله، خاصة دهون البطن.

خل التفاح

يعمل خل التفاح على إذابة الدهون، خاصة دهون الكرش عند اضافته إلى الطعام.

الشاي الأسود

يحتوى الشاي الأسود على نسبة عالية من الكافيين، الذي بدوره يعمل على إذابة الدهون وخاصة دهون الكرش أو البطن.

خل الرمان

مزج ملعقة كبيرة من خل الرمان في عصير الرمان يساعد على حرق دهون الكرش.

وأخيرًا فإن التخلص من الدهون الحشوية الملفوفة على الأجهزة داخل جسم الإنسان يصبح أمل كل من يرغب في الحصول على جسم متناسق وصحى بدون المعاناة من تراكم دهون البطن أو الكرش لأنه يتسبب لهم إحراج كبير ومشاكل عديدة في المظهر العام والصحة، ومع اتباع الخطوات السابقة يمكنكم تحقيق ذلك بجدارة.