طريقة عمل فطائر المقلاة الفورية بدون فرن وبدون انتظار التخمير وبحشوات تعجب كل أفراد الأسرة

تعتبر فطائر المقلاة من أبرز الوصفات المبتكرة التي تحو على إعجاب عدد كبير للغاية من أفراد الأسرة، لأنه يمكن إنجازها في قت قليل للغاية، كما أنها مناسبة للحشو بعدد كبير للغاية من الاختيارات، مما توفر نكهات متعددة لكل الأفراد، تعتبر تلك الوصفة مميزة وحاذت على اهتمام بالغ، لأنها لا تحتاج إلى الفرن، فمن اسمها يمكننا فهم أنها يتم تسويتها على النار في المقلاة، كما أنها لا تحتاج إلى الخميرة أو أن تترك حتى تختمر لوقت طويل وساعات كثيرة. طريقة عمل فطائر المقلاة طريقة عمل فطائر المقلاة مكونات العجينة 4 كوب من الدقيق الأبيض.

1 كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ماء للعجن حسب الحاجة. مكونات الحشوة 1/2 كيلو من صدور الدجاج.

حبة من الفلفل الأصفر مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

حبة من الفلفل الأخضر مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

حبة من الفلفل الأحمر مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

حبة من الفلفل الحامي مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

ثمرة من الطماطم مقطعة إلى مكعبات.

1/2 كوب من شرائح الزيتون الأسود أو الأخضر حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة. طريقة عمل عجينة الفطائر خطوة بخطوة أولاً نقوم بوضع الملح على الدقيق والتقليب جيداً. وبعدها نصنع حفرة في منتصف الدقيق ونضيف فيها الكمية الموجودة من الماء. نبدأ في العجن ونستمر في ذلك حتى نحصل على عجينة متجانسة تماماً وذات قوام متماسك. تقسم العجينة إلى كرات متساوية الحجم وتوضع في الزيت حتى تغطى فيه. طريقة عمل حشوة الفطاير نقوم بتقطيع الدجاج إلى مكعبات ويشوح في القليل من الزيت على النار. يضاف له جميع التوابل في الوصفة مع التقليب. نضع الخضروات عليه مع الاستمرار في التقليب. تغطى وتترك حتى تنضج تماماً. طريقة تحضير فطاير المقلاة نقوم بوضع القليل من الزيت على سطح أملس ونفرد العجينة. نضع القليل من الحشوة عليها، ونطبقها من كل الجهات. في مقلاة على النار نضيف الزيت وعليها الفطيرة والتقليب على الاتجاهين حتى تتحمر. طريقة عمل عجينة الفطائر خطوة بخطوةطريقة عمل حشوة الفطايرطريقة تحضير فطاير المقلاة الوسوم

تعتبر فطائر المقلاة من أبرز الوصفات المبتكرة التي تحو على إعجاب عدد كبير للغاية من أفراد الأسرة، لأنه يمكن إنجازها في قت قليل للغاية، كما أنها مناسبة للحشو بعدد كبير للغاية من الاختيارات، مما توفر نكهات متعددة لكل الأفراد، تعتبر تلك الوصفة مميزة وحاذت على اهتمام بالغ، لأنها لا تحتاج إلى الفرن، فمن اسمها يمكننا فهم أنها يتم تسويتها على النار في المقلاة، كما أنها لا تحتاج إلى الخميرة أو أن تترك حتى تختمر لوقت طويل وساعات كثيرة. طريقة عمل فطائر المقلاة طريقة عمل فطائر المقلاة مكونات العجينة 4 كوب من الدقيق الأبيض.

1 كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ماء للعجن حسب الحاجة. مكونات الحشوة 1/2 كيلو من صدور الدجاج.

حبة من الفلفل الأصفر مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

حبة من الفلفل الأخضر مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

حبة من الفلفل الأحمر مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

حبة من الفلفل الحامي مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

ثمرة من الطماطم مقطعة إلى مكعبات.

1/2 كوب من شرائح الزيتون الأسود أو الأخضر حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة. طريقة عمل عجينة الفطائر خطوة بخطوة أولاً نقوم بوضع الملح على الدقيق والتقليب جيداً. وبعدها نصنع حفرة في منتصف الدقيق ونضيف فيها الكمية الموجودة من الماء. نبدأ في العجن ونستمر في ذلك حتى نحصل على عجينة متجانسة تماماً وذات قوام متماسك. تقسم العجينة إلى كرات متساوية الحجم وتوضع في الزيت حتى تغطى فيه. طريقة عمل حشوة الفطاير نقوم بتقطيع الدجاج إلى مكعبات ويشوح في القليل من الزيت على النار. يضاف له جميع التوابل في الوصفة مع التقليب. نضع الخضروات عليه مع الاستمرار في التقليب. تغطى وتترك حتى تنضج تماماً. طريقة تحضير فطاير المقلاة نقوم بوضع القليل من الزيت على سطح أملس ونفرد العجينة. نضع القليل من الحشوة عليها، ونطبقها من كل الجهات. في مقلاة على النار نضيف الزيت وعليها الفطيرة والتقليب على الاتجاهين حتى تتحمر. طريقة عمل عجينة الفطائر خطوة بخطوةطريقة عمل حشوة الفطايرطريقة تحضير فطاير المقلاة

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