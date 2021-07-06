في 3 دقائق طريقة عمل كيك الزبادي بمقادير هشة واقتصادية بطعم لذيذ مفيش أحلي من كده

من الكيكات اللذيذة والهشة والتي تتميز بمكونات اقتصادية وهشة هي كيكة الزبادي، حيث تعد من الكيكات التي يتم تناولها في وجبة الأفطار مع المشروبات الساخنة أو الباردة نظراً لطعمها ومذاقها اللذيذ، وتتعدد طرق تحضير كيكة الزبادي، ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم طريقتين مختلفين عن عمل كيكة الزبادي الهشة بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل. طريقة عمل كيك الزبادي طريقة عمل كيك الزبادي المكونات : كوب ونصف زبادي كامل الدسم.

رشة ملح.

ثلثين كوب زيت.

ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

كوب وربع سكر.

3 بيضات.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 كوب ونصف دقيق.

2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر. طريقة التحضير في البداية يجب أن نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 ثم نحضر صينية الكيك ونقوم بدهنها بالزبدة ونضعها جانبا.

نحضر المضرب الكهربائي أو الخلاط ونضع به السكر مع البيض والفانيليا ونخلط المكونات جيدا حتى يتغير لونها ثم نقوم بوضع الزبادي والزيت.

بعد خفق جميع المكونات جيدا نحضر وعاء ونضع به الدقيق المنخول مع رشة الملح والبيكنج بودر والبيكنج صودا ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس.

ثم نقوم بوضع الخليط السائل على الدقيق ونقلب لحين الحصول على قوام الكيك المضبوط ثم نصب الخليط في صينية وندخلها الفرن.

نترك الكيك بداخل الفرن لمدة 60 دقيقة أو حتى تنضج تماما بعد مرور 40 دقيقة نقوم بخفض درجة حرارة الفرن إلى 150.

عندما تخرج من الفرن نتركها حتى تهدأ تماما وبعد ذلك تقطع وتقدم مع كوب من الشاي أو البيبسي وبالهنا والشفا. طريقة عمل كيك الزبادي بالشربات طريقة التحضيرطريقة عمل كيك الزبادي بالشربات المكونات : 3 كوب دقيق.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة خل.

2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

5 بيضات.

علبة زبادي.

كوب زبدة.

كوب ونصف سكر بودرة.

شربات. طريقة التحضير : نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الزبدة مع السكر والزبادي ونخفق جميع المكونات لمدة 10 دقائق ثم نقوم بوضع بيضة واحدة تلو الأخرى.

ثم نقوم بوضع الفانيليا والخل ونخفق جميع المكونات جيدا حتى تتجانس ثم نحضر وعاء كبير ونضع به الدقيق المنخول مع البيكنج بودر.

بعد ذلك نضيف الخليط السائل على الدقيق ونقلب في اتجاه واحد حتى تتجانس المكونات ثم نقوم بصب خليط الكيك في صينية مدهونة بالزبدة.

ندخل الصينية الفرن ونتركها لمدة 40 دقيقة حتى تنضج تماما وعندما تخرج من الفرن نضع الشربات البارد عليها ثم تقطع وتقدم. الوسوم

من الكيكات اللذيذة والهشة والتي تتميز بمكونات اقتصادية وهشة هي كيكة الزبادي، حيث تعد من الكيكات التي يتم تناولها في وجبة الأفطار مع المشروبات الساخنة أو الباردة نظراً لطعمها ومذاقها اللذيذ، وتتعدد طرق تحضير كيكة الزبادي، ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم طريقتين مختلفين عن عمل كيكة الزبادي الهشة بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل. طريقة عمل كيك الزبادي طريقة عمل كيك الزبادي المكونات : كوب ونصف زبادي كامل الدسم.

رشة ملح.

ثلثين كوب زيت.

ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

كوب وربع سكر.

3 بيضات.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 كوب ونصف دقيق.

2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر. طريقة التحضير في البداية يجب أن نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 ثم نحضر صينية الكيك ونقوم بدهنها بالزبدة ونضعها جانبا.

نحضر المضرب الكهربائي أو الخلاط ونضع به السكر مع البيض والفانيليا ونخلط المكونات جيدا حتى يتغير لونها ثم نقوم بوضع الزبادي والزيت.

بعد خفق جميع المكونات جيدا نحضر وعاء ونضع به الدقيق المنخول مع رشة الملح والبيكنج بودر والبيكنج صودا ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس.

ثم نقوم بوضع الخليط السائل على الدقيق ونقلب لحين الحصول على قوام الكيك المضبوط ثم نصب الخليط في صينية وندخلها الفرن.

نترك الكيك بداخل الفرن لمدة 60 دقيقة أو حتى تنضج تماما بعد مرور 40 دقيقة نقوم بخفض درجة حرارة الفرن إلى 150.

عندما تخرج من الفرن نتركها حتى تهدأ تماما وبعد ذلك تقطع وتقدم مع كوب من الشاي أو البيبسي وبالهنا والشفا. طريقة عمل كيك الزبادي بالشربات طريقة التحضيرطريقة عمل كيك الزبادي بالشربات المكونات : 3 كوب دقيق.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة خل.

2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

5 بيضات.

علبة زبادي.

كوب زبدة.

كوب ونصف سكر بودرة.

شربات. طريقة التحضير : نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الزبدة مع السكر والزبادي ونخفق جميع المكونات لمدة 10 دقائق ثم نقوم بوضع بيضة واحدة تلو الأخرى.

ثم نقوم بوضع الفانيليا والخل ونخفق جميع المكونات جيدا حتى تتجانس ثم نحضر وعاء كبير ونضع به الدقيق المنخول مع البيكنج بودر.

بعد ذلك نضيف الخليط السائل على الدقيق ونقلب في اتجاه واحد حتى تتجانس المكونات ثم نقوم بصب خليط الكيك في صينية مدهونة بالزبدة.

ندخل الصينية الفرن ونتركها لمدة 40 دقيقة حتى تنضج تماما وعندما تخرج من الفرن نضع الشربات البارد عليها ثم تقطع وتقدم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في 3 دقائق طريقة عمل كيك الزبادي بمقادير هشة واقتصادية بطعم لذيذ مفيش أحلي من كده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.