وصفة الكيكة العادية خطوة بخطوة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي

تعتبر الكيكة من أشهر وصفات الحلويات المخبوزة، والتي يعشقها جميع الأشخاص وبالأخص الأطفال، ويوجد طرق كثيرة لتحضير الكيك مثل كيكة الشوكولاتة وكيكة البرتقال والكيكة الاسفنجية والكيكة المخططة، وغيرها الكثير من الوصفات التي لا يمكن حصرها، ولكن اليوم نقدم لكم أسهل طريقة وهي الكيكة العادية على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، والتي تعتبر من أخف أنواع الكيك التي يمكن تناول مع الشاي في الصباح كوجبة فطور خفيفة وصحية.مكونات عمل الكيكة العادية
نحتاج إلى بعض المقادير لضمان نجاح الكيكة والحصول عليها هشة وطرية، وهي كالآتي:
- 125 جرام من الدقيق ذاتي التخمير.
- عدد 2 بيضة متوسطة الحجم.
- 125 جرام من الزبدة أو السمنة.
- 125 جرام من السكر الأبيض الناعم.
- كريمة مخفوقة للتزيين.
- مربى بالنكهة المفضلة لديكم.
يمكن تحضير الكيكة العادية بكل سهولة وفي 10 دقائق فقط بدون تعب من خلال الخطوات البسيطة التالية:
- أولاً نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة 180 درجة لكي يسخن جيداً.
- بعد ذلك نقوم بخفق كلاً من السكر والزبدة مع بعضهما جيداً في بولة باستخدام المضرب الكهربائي.
- ونقوم بإضافة البيض إلى الخليط ونستمر في الخفق لكي تمتزج المكونات مع بعضها البعض.
- نقوم بنخل الدقيق بشكل جيد ونضيفه إلى الخليط السابق.
- ثم نقلب المكونات مع بعضها لكي تمتزج وتتجانس بشكل جيد.
- نقوم بتجهيز صينية الفرن ونبطنها بالزبدة ثم وضع ورق الزبدة عليها.
- نقوم بوضع خليط الكيكة في الصينية بشكل متساوي.
- ثم ندخلها إلى الفرن الساخن من قبل حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.
- قد تستغرق نصف ساعة في الفرن.
- نتأكد من نضجها بغرس عود خشبي في الداخل، فإذا خرج جاف إذاً قد استوت.
- بعد أن تنضج نخرجها من الفرن ونضعها جانباً لكي تبرد وتهدأ تماماً.
- ونقوم بتزيينها بعد أن تبرد بالكريمة المخفوقة والمربي، حيث نقسمها نصفين، ونوزع الكريمة والمربى بالداخل، ثم نغلقها ونوزع الكريمة من الخارج.
- وندخلها الثلاجة لكي تبرد حتى موعد تناولها وبالهنا والشفا لكم.
- ملحوظة: يمكن استخدام حشوات أخرى حسب الرغبة مثل الفراولة أو الشوكولاتة، وغيرها.
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تعتبر الكيكة من أشهر وصفات الحلويات المخبوزة، والتي يعشقها جميع الأشخاص وبالأخص الأطفال، ويوجد طرق كثيرة لتحضير الكيك مثل كيكة الشوكولاتة وكيكة البرتقال والكيكة الاسفنجية والكيكة المخططة، وغيرها الكثير من الوصفات التي لا يمكن حصرها، ولكن اليوم نقدم لكم أسهل طريقة وهي الكيكة العادية على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، والتي تعتبر من أخف أنواع الكيك التي يمكن تناول مع الشاي في الصباح كوجبة فطور خفيفة وصحية.مكونات عمل الكيكة العادية
نحتاج إلى بعض المقادير لضمان نجاح الكيكة والحصول عليها هشة وطرية، وهي كالآتي:
- 125 جرام من الدقيق ذاتي التخمير.
- عدد 2 بيضة متوسطة الحجم.
- 125 جرام من الزبدة أو السمنة.
- 125 جرام من السكر الأبيض الناعم.
- كريمة مخفوقة للتزيين.
- مربى بالنكهة المفضلة لديكم.
يمكن تحضير الكيكة العادية بكل سهولة وفي 10 دقائق فقط بدون تعب من خلال الخطوات البسيطة التالية:
- أولاً نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة 180 درجة لكي يسخن جيداً.
- بعد ذلك نقوم بخفق كلاً من السكر والزبدة مع بعضهما جيداً في بولة باستخدام المضرب الكهربائي.
- ونقوم بإضافة البيض إلى الخليط ونستمر في الخفق لكي تمتزج المكونات مع بعضها البعض.
- نقوم بنخل الدقيق بشكل جيد ونضيفه إلى الخليط السابق.
- ثم نقلب المكونات مع بعضها لكي تمتزج وتتجانس بشكل جيد.
- نقوم بتجهيز صينية الفرن ونبطنها بالزبدة ثم وضع ورق الزبدة عليها.
- نقوم بوضع خليط الكيكة في الصينية بشكل متساوي.
- ثم ندخلها إلى الفرن الساخن من قبل حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.
- قد تستغرق نصف ساعة في الفرن.
- نتأكد من نضجها بغرس عود خشبي في الداخل، فإذا خرج جاف إذاً قد استوت.
- بعد أن تنضج نخرجها من الفرن ونضعها جانباً لكي تبرد وتهدأ تماماً.
- ونقوم بتزيينها بعد أن تبرد بالكريمة المخفوقة والمربي، حيث نقسمها نصفين، ونوزع الكريمة والمربى بالداخل، ثم نغلقها ونوزع الكريمة من الخارج.
- وندخلها الثلاجة لكي تبرد حتى موعد تناولها وبالهنا والشفا لكم.
- ملحوظة: يمكن استخدام حشوات أخرى حسب الرغبة مثل الفراولة أو الشوكولاتة، وغيرها.
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