وصفة الكيكة العادية خطوة بخطوة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي

تعتبر الكيكة من أشهر وصفات الحلويات المخبوزة، والتي يعشقها جميع الأشخاص وبالأخص الأطفال، ويوجد طرق كثيرة لتحضير الكيك مثل كيكة الشوكولاتة وكيكة البرتقال والكيكة الاسفنجية والكيكة المخططة، وغيرها الكثير من الوصفات التي لا يمكن حصرها، ولكن اليوم نقدم لكم أسهل طريقة وهي الكيكة العادية على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، والتي تعتبر من أخف أنواع الكيك التي يمكن تناول مع الشاي في الصباح كوجبة فطور خفيفة وصحية.

مكونات عمل الكيكة العادية

نحتاج إلى بعض المقادير لضمان نجاح الكيكة والحصول عليها هشة وطرية، وهي كالآتي:

125 جرام من الدقيق ذاتي التخمير.

عدد 2 بيضة متوسطة الحجم.

125 جرام من الزبدة أو السمنة.

125 جرام من السكر الأبيض الناعم.

كريمة مخفوقة للتزيين.

مربى بالنكهة المفضلة لديكم.

طريقة تحضير الكيكة العادية على طريقة نجلاء الشرشابي

يمكن تحضير الكيكة العادية بكل سهولة وفي 10 دقائق فقط بدون تعب من خلال الخطوات البسيطة التالية: