طريقة عمل الريش البتلو بوصفتان مختلفتان مشوية وبالخضار أروع من الخيال

طريقة عمل الريش البتلو هي عبارة عن صدر الأغنام أو الأبقار بعض السيدات يعجزون على التفكير بطريقه طهيها وتقديمها بالطريقة التقليدية وهي الشواء على الفحم ولكن هناك طرق عديدة أخرى لتقديمها منها في الفرن، فتة الريش البتلو، ورق العنب بالريش، بطاطس وبصل، الخضروات المشكلة، حلقات البصل، محمرة، بدبس الرمان، البرتقال وهي من الأطباق الرئيسية التي تقدم بجانب الفتة والرقاق ويتم تناولها في عيد الأضحى المبارك والأفراح والمناسبات الخاصة.

طريقة عمل الريش

يعشق الجميع تناول الكفتة المشوية بجانب الريش ويقدم بجانبها السلطات في عيد الأضحي ويخصص البعض يوم خاص للشواء البعض يفضل الذهاء الى المطاعم الكبري والمسمط لتناول الوجبات الشهية ومصر تحديداً البلد الوحيدة التي قامت بتقديم كل ما لذ وطاب من الوجبات المفضلة التي انتشرت الي العالم بأكماله على يد المصريين المغتربين في البلاد العربيه هم ممن قدموا بجانب تقدم اللحوم الفشة، الكرشة،الكوارع، الكبد والكلاوي، الممبار.

طريقة عمل الريش البتلو المشوية

المكونات

كيلو ريش بتلو.

كوب ماء طماطم مبشورة.

كوب ماء بصل مبشورة.

نصف كوب عصير ليمون.

ربع كوب خل أبيض.

ملعقتان كبيرة كاتشب.

ملعقة كبيرة دبس رمان.

ملعقة صغيرة زعتر فريش.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات مشويات.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

ملعقة كبيرة عسل نحل.

حزمة بقدونس مفرومة.

جيريل

للتزين

ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة كاتشب.

ملعقة كبيرة عسل أبيض.

طريقة التحضير

نغسل الريش جيداً.

نحضر وعاء عميق كبير.

نضيف الريش، عصير الليمون، ماء البصل.

نضيف ماء الطماطم، الخل، كاتشب، دبس الرمان.

نضيف الزعتر، الملح، فلفل أسود، عسل نحل.

نقلب الريش مع التتبيله.

من الأفضل نضعها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة قبل الشواء.

ندهن الجيريل بملعقة كبيرة من الزيت ونوزعها جيداً.

نضع الجيريل على نار متوسطة.

نرص الريش بالتساوي في الجيريل.

نتركها على النار حتي يحمر لونها.

نقلها على الوجه ونتركها حتي تنضج ويحمر لونها.

نزين سيرفس التقديم بالبقدونس.

يرص الريش بالتساوي في السيرفيس.

نضع في بوله للزين النهائي.

ملعقة من كل من الزيت، العسل النحل، الكاتشب.

نقلبهم جيداً، نضع الفراشة في الخليط.

نلمع الريش من الجانبين.

لأعطاها نكهه مميزة مثل المحلات الكبري.

تقدم ساخنه وبجانبها، الكبد والكلاوي.

يقدم الرقاق والفتة السلطات.

طريقة عمل الريش بالخضار

المكونات

كيلو ريش بتلو.

ثلاث حبات بطاطس.

ثلاث حبات كوسه.

ثلاث حبات جزر.

كوب بسلة مقشرة.

كوب فاصوليا خضراء.

خمس حبات طماطم شيري صغيرة.

بصلتان كبيرة مقطعة جوانح.

حبة فلفل ألوان أصفر مقطعة حلقات.

حبة فلفل ألوان أحمر مقطعة حلقات.

حبتان فلفل رومي مقطع حلقات.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة زعتر.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

ملعقة كبيرة زبده.

ملعقة كبيرة زيت.

كوب مرقة لحمة.

طريقة التحضير