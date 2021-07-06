طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل الكنز الرباني لإزالة الشعر من الجسم بدون ألم

كريم الفازلين والقرنفل ، من الكريمات الطبيعية التي تساعد على إزالة الشعر من الجسم بدون ألم، ويساعد على تفتيح المناطق الحساسة ويجعل رائحة الجسم جميلة ورائعة، ويساعد على تخدير المناطق المراد إزالة الشعر منها بكل سهولة، وهو كنز من كنوز الطبيعة التي تحمل العديد من الفوائد الصحية الهامة لصحة البشرة والجسم، وهو كريم طبيعي وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة ولا تتطلب منا وقت ولا جهد عند عمله في المنزل، ومكوناته بسيطة وتوجد في جميع المطابخ العربية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل السحري لإزالة الشعر من الجسم بدون ألم وبخطوات بسيطة في المنزل. مكونات كريم الفازلين والقرنفل مكونات كريم الفازلين والقرنفل سوف نتعرف على مكونات الكريم الطبيعية وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. نصف لليمونة. ملعقة من القرنفل المطحون. مقدار ملعقة من الفازلين الطبي. ملعقة كبيرة من معجون الأسنان. ملعقة كبيرة من النشا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الفازلين والقرنفل لإزالة الشعر الجسم بدون ألم وهى كما يلي:- نحضر طبق صغير ونضع البيكنج بودر، وعصير الليمون، والقرنفل ونقلبهم مع بعض حتى يمتزج الخليط.

ثم نضيف الفازلين، ومعجون الأسنان، والنشا ونقلب مرة ثانية حتى يتجانس الخليط ويصبح مثل الكريم.

نقوم بفرد الكريم على الجسم ونتركه لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بمسح الكريم بواسطة قطعة من القماش عي عكس نمو الشعر.

سوف تلاحظي أن الشعر يتم إزالة بكل سهولة من الجسم ومن أول استخدام.

نكرر عمل الخليط مرة كل أسبوع حتى نزيل الشعر من الجسم بالكامل. طريقة عمل خلطة عجيبة لإزالة الشعر من الجذور سوف نتعرف على تحضير الخلطة وهى كما يلي:- نحضر وعاء ونضع كوب من السكر، وكوب من الماء، وملعقتين من عصير الليمون ونقلب حتى تذوب المكونات. نقوم بوضع الوعاء علة نار هادئة حتى يذوب السكر تمامًا وتصبح بيضاء اللون وثقيلة القوام. نقوم برفع الوعاء من على النار ثم نضعه فب علبة متوسطة الحجم، ثم نضيف كيس من البيكنج بودر ونقلب حتى يصبح الخليط مثل الكريم. نترك الخليط حتى تبرد تمامًا، نقوم بفرد الخليط على الجسم ونقوم بوضع ورقة على الخليط ثم نزيل الورقة في عكس نمو الشعر حتى نتخلص من الشعر بكامل. الوسوم

كريم الفازلين والقرنفل ، من الكريمات الطبيعية التي تساعد على إزالة الشعر من الجسم بدون ألم، ويساعد على تفتيح المناطق الحساسة ويجعل رائحة الجسم جميلة ورائعة، ويساعد على تخدير المناطق المراد إزالة الشعر منها بكل سهولة، وهو كنز من كنوز الطبيعة التي تحمل العديد من الفوائد الصحية الهامة لصحة البشرة والجسم، وهو كريم طبيعي وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة ولا تتطلب منا وقت ولا جهد عند عمله في المنزل، ومكوناته بسيطة وتوجد في جميع المطابخ العربية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل السحري لإزالة الشعر من الجسم بدون ألم وبخطوات بسيطة في المنزل. مكونات كريم الفازلين والقرنفل مكونات كريم الفازلين والقرنفل سوف نتعرف على مكونات الكريم الطبيعية وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. نصف لليمونة. ملعقة من القرنفل المطحون. مقدار ملعقة من الفازلين الطبي. ملعقة كبيرة من معجون الأسنان. ملعقة كبيرة من النشا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الفازلين والقرنفل لإزالة الشعر الجسم بدون ألم وهى كما يلي:- نحضر طبق صغير ونضع البيكنج بودر، وعصير الليمون، والقرنفل ونقلبهم مع بعض حتى يمتزج الخليط.

ثم نضيف الفازلين، ومعجون الأسنان، والنشا ونقلب مرة ثانية حتى يتجانس الخليط ويصبح مثل الكريم.

نقوم بفرد الكريم على الجسم ونتركه لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بمسح الكريم بواسطة قطعة من القماش عي عكس نمو الشعر.

سوف تلاحظي أن الشعر يتم إزالة بكل سهولة من الجسم ومن أول استخدام.

نكرر عمل الخليط مرة كل أسبوع حتى نزيل الشعر من الجسم بالكامل. طريقة عمل خلطة عجيبة لإزالة الشعر من الجذور سوف نتعرف على تحضير الخلطة وهى كما يلي:- نحضر وعاء ونضع كوب من السكر، وكوب من الماء، وملعقتين من عصير الليمون ونقلب حتى تذوب المكونات. نقوم بوضع الوعاء علة نار هادئة حتى يذوب السكر تمامًا وتصبح بيضاء اللون وثقيلة القوام. نقوم برفع الوعاء من على النار ثم نضعه فب علبة متوسطة الحجم، ثم نضيف كيس من البيكنج بودر ونقلب حتى يصبح الخليط مثل الكريم. نترك الخليط حتى تبرد تمامًا، نقوم بفرد الخليط على الجسم ونقوم بوضع ورقة على الخليط ثم نزيل الورقة في عكس نمو الشعر حتى نتخلص من الشعر بكامل.

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