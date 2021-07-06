طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل وسر تماسكها خلال دقائق تكون جاهزة

طريقة عمل كفتة الأرز هي وصفة مصرية قديمة متوارثة منذ زمن على غير المعتاد من الأكلات التقليدية بها مجموعة فيتامينات ومعادن كثيرة والبروتين الحيواني حيث تعطي طاقة كبيرة للجسم تقدم بجانب الأرز الأبيض أو تؤكل بالعيش البلدي ليس معها أصناف أخرى لأنها وصفة متكاملة، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي يكون فيه الوصفات العديدة مصنوعة من اللحوم اللذيذة بالإضافة إلى الممبار والطحال والفشة وأكلات متنوعة باللحم سواء الضأن أو البتلو..نقدم لكم مجموعة من وصفات العيد وسر تماسك كفتة الأرز اللذيذة.

مقادير كفتة الأرز المضبوطة

كيلو لحم جملي أو أي نوع قليل الدهن + نصف كيلو أرز + شبت وبقدونس وكزبرة خضراء + بصلة كبيرة + 6 فصوص ثوم + بهارات عبارة عن (بهارات لحمة + قرفة + ملح وفلفل اسود) وسر تماسك كفتة الأرز ونجاحها هو ضبط كمية اللحم مقابل الأرز بالإضافة إلى طحن الأرز جيداً ثم تطحن المكونات جيداً لكي تكون ناعمة جداً مما يجعل الكفتة متماسكة لا تتفكك أثناء التحمير.

اللحم لابد أن يكون مفروم.

ينقع الأرز قبل الاستعمال في ماء ويصفى ويطحن حتى يصير مثل الدقيق.

ثم يضاف إلى بقية المكونات وتخلط كلها مع بعض وتوضع في الكبة لكي تتجانس كلها وتصبح مثل العجينة.

تترك لترتاح 5 دقائق، ثم تشكل على هيئة كرات أو أصابع.

في زيت غزير تقلى الكفتة حتى تحمر وتنشل على مناشف ورقية.

طريقة عمل كفتة الأرزتحضير صلصة كفتة الأرز

عبارة عن (عصير طماطم + بصلة متوسطة مفرومة + زيت + ملح وفلفل وكزبرة ناشفة) في وعاء ضعي الزيت حتى يسخن ثم البصلة وعليها رشة من الفلفل الأسود والكزبرة الجافة ويقلب حتى يأخذ اللون الذهبي ثم يضاف عصير الطماطم وتترك حتى تتسبك بعدها تضاف الكفتة المقلية سابقاً حتى تغلي دقيقة وتقدم مع الأرز الأبيض أو وحدها مع خبز ..بالهنا والشفا.

ملحوظة هامة / يمكن تحضير الصلصة بالثوم المفروم بدلاً من البصل حسب الرغبة وحب التذوق، كما يمكنك تناول الكفتة محمرة مقرمشة فهي يعشقها الأطفال قبل وضعها في الصلصة، شيء آخر يمكنك أن تستفيدي منه وهو تخزين كفتة الأرز بعدما تٌحمر وتبرد توضع في كيس بلاستيك نظيف محكم الغلق في الفريزر لحين الاستعمال.