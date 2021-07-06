خلطة كريم جليسوليد وبودرة التلك لتبييض المناطق الحساسة للعروس كبياض الثلج

تعد خلطة كريم جليسوليد وبودرة التلك من الخلطات الرهيبة لتبييض المناطق الحساسة وجعلها بيضاء كالثلج بصورة طبيعية دون استخدام أي مكونات كيميائية، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة لتحضير الخلطة في المنزل، وكثير من الفتيات ينزعجون من تصبغ الجلد في هذه المناطق، لذلك هنا سوف نقدم خلطة طبيعية سوف تعمل على تفتيح هذه المناطق في أقل من شهر، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل خلطة كريم جليسوليد وبودرة التلك لتبييض المناطق الحساسة بسرعة رهيبة. مكونات خلطة كريم جليسوليد للمناطق الحساسة مكونات خلطة كريم جليسوليد للمناطق الحساسة تتكون خلطة كريم جليسوليد للتبييض من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- علبة صغيرة من كريم جليسوليد.

ملعقتان من بودرة التلك.

نصف أنبوبة من كريم كرباميد. طريقة التحضير والاعداد طريقة التحضير والاعداد سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة لعمل خلطة كريم جليسوليد لتبييض المناطق الحساسة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط كريم جليسوليد وبودرة التلك ونقلبهم جيدا. بعد ذلك نقوم بإضافة كريم كرباميد على الخليط ونقلبهم جيدا حتى نحصل على خليط كريمي متماسك. طريقة الاستخدام سوف نقدم طريقة استخدام سهلة لتطبيق خلطة كريم جليسوليد لتبييض المناطق الحساسة بسرعة رهيبة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نقوم بغسل المنطقة الحساسة جيدا، ثم نجففها جيدا ونوزع الخليط على الجلد ونبدأ بالتدليك برفق لمدة لا تقل عن خمس دقائق.

بعد ذلك ندع الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة، بعد ذلك نغسلها بالماء الفاتر.

نقوم بتكرار هذه الخلطة بشكل يومي لمدة شهر كامل.

وبهذا نكون قد قدمنا افضل خلطة لتبييض المناطق الحساسة بسرعة في المنزل. فوائد بودرة التلك على البشرة فوائد بودرة التلك على البشرة هناك عدة فوائد لبودرة التلك على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- تحتوي بودرة التلك على مستخلصات الزنك التى تساعد على إنتاج الكولاجين وإصلاح الحمض النووي. تقلل من نشاط الخلايا الصبغية، ويتخلص من الحكة والالتهابات التى تسبب الاسمرار. تقلل ظهور البثور وتنتج خلايا جديدة ويمنع الاحمرار. تعمل على ترطيب خلايا الجلد والحفاظ على نضارة ونعومة الجلد. الوسوم

تعد خلطة كريم جليسوليد وبودرة التلك من الخلطات الرهيبة لتبييض المناطق الحساسة وجعلها بيضاء كالثلج بصورة طبيعية دون استخدام أي مكونات كيميائية، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة لتحضير الخلطة في المنزل، وكثير من الفتيات ينزعجون من تصبغ الجلد في هذه المناطق، لذلك هنا سوف نقدم خلطة طبيعية سوف تعمل على تفتيح هذه المناطق في أقل من شهر، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل خلطة كريم جليسوليد وبودرة التلك لتبييض المناطق الحساسة بسرعة رهيبة. مكونات خلطة كريم جليسوليد للمناطق الحساسة مكونات خلطة كريم جليسوليد للمناطق الحساسة تتكون خلطة كريم جليسوليد للتبييض من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- علبة صغيرة من كريم جليسوليد.

ملعقتان من بودرة التلك.

نصف أنبوبة من كريم كرباميد. طريقة التحضير والاعداد طريقة التحضير والاعداد سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة لعمل خلطة كريم جليسوليد لتبييض المناطق الحساسة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط كريم جليسوليد وبودرة التلك ونقلبهم جيدا. بعد ذلك نقوم بإضافة كريم كرباميد على الخليط ونقلبهم جيدا حتى نحصل على خليط كريمي متماسك. طريقة الاستخدام سوف نقدم طريقة استخدام سهلة لتطبيق خلطة كريم جليسوليد لتبييض المناطق الحساسة بسرعة رهيبة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نقوم بغسل المنطقة الحساسة جيدا، ثم نجففها جيدا ونوزع الخليط على الجلد ونبدأ بالتدليك برفق لمدة لا تقل عن خمس دقائق.

بعد ذلك ندع الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة، بعد ذلك نغسلها بالماء الفاتر.

نقوم بتكرار هذه الخلطة بشكل يومي لمدة شهر كامل.

وبهذا نكون قد قدمنا افضل خلطة لتبييض المناطق الحساسة بسرعة في المنزل. فوائد بودرة التلك على البشرة فوائد بودرة التلك على البشرة هناك عدة فوائد لبودرة التلك على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- تحتوي بودرة التلك على مستخلصات الزنك التى تساعد على إنتاج الكولاجين وإصلاح الحمض النووي. تقلل من نشاط الخلايا الصبغية، ويتخلص من الحكة والالتهابات التى تسبب الاسمرار. تقلل ظهور البثور وتنتج خلايا جديدة ويمنع الاحمرار. تعمل على ترطيب خلايا الجلد والحفاظ على نضارة ونعومة الجلد.

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