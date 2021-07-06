كفتة بالبرغل صحية سالي فؤاد بطعم كفتة الحاتي لعيد الأضحى المبارك 2021

كفتة بالبرغل صحية سالي فؤاد ، بطريقة الدايت لمتبعي الحمية الغذائية، وأيضًا لمرضى السمنة، أو لمن يعانوا من أمراض القلب أو السكر، فوصفة الكفتة على الطريقة الصحية السلمية، تستطيع ربة المنزل تصنيعها، بسهولة وبطعم ورائحة كفتة الحاتي، وأيضًا لذيذة كالمصنوعة في المطاعم، إضافة إلى أن كميتها وفيرة، فبنصف كيلو فقط من اللحم المفروم، بإمكانك تصنيع ما يكفي لسبع أفراد وأكثر، ومع اقتراب عيد الأضحى، تكثر العزومات والموائد التي تجمع أفراد العائلة، وتكون الكفتة طبق رئيسي على الموائد، بجانب الصوصات المختلفة، وهي من الأطباق المحببة للكبار والصغار، وبإمكانك تقديمها مع الأرز أو مع العيش حسب الرغبة.

إضافة لما سبق ذكره، فتصنيع الكفتة لها أكثر من طريقة منها المقلي، ومنها المشوي، ومنها المشوي على الفحم، ومنها المشوي بالطريقة الصحية لسالي فؤاد، وهي طريقة مختلفة تمامًا، عن طريقة كفتة البرغل لعلاء الشربيني، ومختلفة أيضًا عن كبة البرغل لمنال العالم، وغيرهم من الشيفات فلكل منهم طريقة مميزة، وطعم مميز، والشيف سالي فؤاد، ترتكز في تصنيع أكلاتها المميزة، على قلة الدسم، مراعاة للصحة وخاصة لذوي الأمراض المتعلقة بنوع الأطعمة، وأيضًا متبعي الحمية الغذائية، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، بإمكانك استخدام اللحم المفروم، الخالي من الدسم في تصنيع الكفتة بالطريقة الصحية.

أولًا نصف كيلو من اللحم المفروم، قليلة الدسم.

ربع كيلو من البرغل.

بيضة.

قرفة.

ملح.

فلفل أسود.

توابل كفتة.

بقدونس.

بابريكا حلوة.

بصل بودرة.

عيدان بقدونس لتزين طبق التقديم.

أولًا نحضر مقدار البرغل، ويغسل وينقع، ثم يصفى جيدًا. كذلك نحضر وعاء اللحم المفروم، ونقوم بإضافة البرغل إليه، وبالتقليب جيدًا. ثم نقوم بإضافة توابل الكفتة، والقرفة، والبابريكا الحلوة، وبالتقليب جيدًا. يلي ذلك قومي بإضافة الملح، والفلفل الأسود، والبصل البودرة، والبيضة، وبالتقليب جيدًا. في النهاية قومي بإضافة البقدونس المفروم، وقومي بتقليب كافة المكونات سويًا. أحضري صينية، وقومي بتكوير الكفتة، ورصيها في الصينية، وفي هذه الأثناء قومي بإشعال الفرن لتحميته. قومي بإدخال صينية كفتة البرغل، في الفرن على درجة حرارة 220 درجة، لمدة 10 دقائق. في الختام أحضري طبق التقديم، وقومي برص عيدان البقدونس، وشرائح الليمون ورصي الكفتة بالبرغل، بها وبالهناء والشفاء.

مكونات طريقة عمل الكفتة المشوية بالبرغلطريقة عمل كفتة اللحم بطريقة الدايت الصحي للشيف/ سالي فؤاد