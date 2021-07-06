طريقة عمل شاورما الدجاج واللحم في البيت زي المطاعم وسر تتبيلة الشاورما

تعرفي علي أسهل طريقة لعمل شاورما الدجاج واللحمة في البيت بطريقة سهلة وبسيطة مثل المطاعم بالضبط، أصبحت الشاورما العربي من أشهر الأطباق العالمية التي أنتشرت في الأوان الأخيرة، فالجميع أصبح الأن يحب تناول الشاورما وخاصة السورية وبجانب الخبز السوري والثومية، لذلك سوف نتعرف علي طريقة عمل الشاورما في البيت دون شرائها من الخارج.

شاورما

هناك أنواع عديدة من الشاورما فهناك شاورما الدجاج وهناك أيضا باللحم، ولذلك سوف نتعرف علي الطرقتين وسنتعرف أيضا علي كيفية تتبيل دجاج الشاورما.

طريقة عمل شاورما لحمة

المكونات

كيلو لحمة مقطعة إلى شرائح

نصف كوب من الخل الأبيض

ربع ملعقة صغيرة من الكمون

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة

طريقة التحضير

نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع فيه اللحمة بعد أن نقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة الحجم ورفيعة جدا.

قومي بعد ذلك بوضع الملح والفلفل الأسود والكمون مع بهارات اللحمة ونضيف الخل أيضا اليهم.

نقوم بتقليب المكونات مع بعضها جيدا حتي تتجانس المكونات مع بعضها، ثم نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة ساعة.

يمكنك وضعها في أكياس محكمة الغلق ووضعها في الفريزر لتخزينها عند الحاجة اليها.

طريقة عمل شاورما الدجاج

المكونات

نصف كيلو من صدور الدجاج المقطعة

اربعه ملاعق كبيرة من الحليب

ربع كوب من الماء والخل

بصلة واحدة مقطعة إلى شرائح

ثلاثة فصوص من الثوم المهروس

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل والكمون

نصف ملعقة صغيرة من الملح

طريقة التحضير

أولا نقوم بتقطيع صدور الدجاج إلى شرائح صغيرة الحجم ورفيعة ونقوم بوضعها في وعاء كبير الحجم.

نقوم بإضافة كل من الخل والثوم المهروس والحليب إلى وعاء الدجاج.

نضيف بعد ذلك الملح والفلفل الأسود والكمون إلى الوعاء السابق ثم نقوم بتقلبيهم جيدا مع بعضهم.

يجب أن نضع وعاء الدجاج بالتتبيلة في الثلاجة ونقوم بتركه لمدة اربعه ساعات حتي بتشرب الدجاج من التتبيلة.

نقوم بوضع وعاء علي النار وبها بعض الزيت ونضع فيها شرائح البصل ونقوم بتشوحيها حتي يصبح لونها ذهبي.

نضيف بعد ذلك قطع الدجاج بالتتبيلة إلى البصل ونقوم بتقلبيهم مع وضع الماء، نقوم بتغطيته ونتركه حتي ينضج.

طريقة عمل تتبيلة الشاورما

المكونات

كيلو من صدور الدجاج المقطع

معلقتين كبيرتين من الزبادي

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

معلقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم

ربع كوب من دبس الرمان

ملعقة كبيرة من الخل

معلقة كبيرة من صوص الصويا

ملعقتين كبيرتين من صلصلة الطماطم

ربع ملعقة صغيرة من الكركم والكاري

نصف ملعقة صغيرة من الثوم والبصل البودر

ربع ملعقة صغيرة من القرفة والجنزبيل

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف

ربع ملعقة صغيرة من جنزبيل بودر

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا والفلفل الأسود

ربع ملعقة صغيرة من ملح الليمون

طريقة التحضير