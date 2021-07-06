طريقة عمل صابونة ماء البصل والقرنفل السحرية لتطويل وتنعيم الشعر في أسبوع

صابونة ماء البصل والقرنفل ، من أفضل أنواع الصابون التي تعطي نتائج رهيبة عند استخدامها، وتحل جميع مشاكل الشعر، وتزيد من نموه وتجعله كثيف وتمنع تساقطه، فماء البصل يحتوي على العديد من العناصر الطبيعية التي تغذي فروة الراس وتساعد على نمو الشعر بشكل سريع، ويغذي بصيلات الشعر التالفة ويساعد على تدفق الدم إلي الراس بشكل طبيعي، تمنح الصابونة نعومة وترطيب للشعر وتحافظ على للمعانه وتزيد من حيويته وتجعل ملمسه مثل الحرير، وتعالج مشاكل القشرة المزعجة التي تواجه الكثير من الناس، وتعالج الحكة والالتهابات وتقتل البكتيريا والفطريات التي تسبب تساقط الشعر، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل صابونة ماء البصل الرهيبة لتطويل الشعر وتنعيمه في أسبوع بخطوات بسيطة في المنزل.

مكونات صابونة ماء البصل القرنفل السحرية

سوف نتعرف على مكونات الصابونة السحرية التي تحل مشاكل الشعر بالكامل وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من القرنفل. مقدار ملعقة كبيرة من الكزبرة الناشفة. ملعقة كبيرة من الزعتر. كوب من عصير البصل المركز بدون ماء. طبق صغير من صابون الزيتون المبشور. كوب ماء مغلي. ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. مقدار ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو. مقدار ملعقة كبيرة من زيت الخروع. ملعقة كبيرة من الزيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير صابونة ماء البصل والقرنفل لتطويل وتنعيم الشعر في أسبوع وهى كما يلي:-

نحضر بولة كبيرة الحجم ونضع بها القرنفل، والزعتر، والكزبرة ثم نضيف الماء المغلي عليهم ونقلبهم مع بعض.

نقوم بوضع الوعاء على النار حتى يغلي جيدًا، ثم نرفع الوعاء من على النار ونغطيه ونتركه جانبًا حتى يبرد.

ثم نصفي الخليط جيدًا ونضيف اليه ماء البصل ونقلبهم مع بعض، ثم نضيف الصابون المبشور ونقلب حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

نقوم بوضع الوعاء مرة أخرى على النار حتى يذوب الصابون جيدًا ويصبح ثقيل القوام.

نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانبًا، ثم نضيف الزيوت عليه ونقلب باستمرار حتى تختلط الزيوت جيدًا.

نحضر قوالب الصابون وندهنها بقليل من زيت الزيتون ثم نصب الخليط داخلها ونتركها حتى تجف تماماً.

ثم نخرجها من القوالب ونقوم بغسل الشعر يوميًا حتى نحصل على أفضل النتائج وشعر صحي وطويل.

فوائد صابونة ماء البصل للشعر

سوف نتعرف أبرز الفوائد الصحية التي يحتوي عليها ماء البصل وهى كما يلي:-

يساعد البصل على نمو الشعر ويمنع تساقطه. تغذي فروة الرأس ويمنع الالتهابات والحكة المزعجة. تقلل من تساقط الشعر المستمر ويعطيه مظهر جمالي رائع وصحي وجميل. تعالج القشرة ويمنع ظهورها مرة أخرى بسبب احتوائه على خصائص طبيعية ممتازة. تقتل الحشرات التي تظهر على الشعر فتسبب الحكة. تعمل على تدفق الدم إلي فروة الرأس مما يجعل الشعر ينمو بشكل سريع.

خلطة البصل والثوم لنمو الشعر

سوف نتعرف على تحضير خلطة ماء البصل وهى كما يلي:-