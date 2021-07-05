وصفات مبسطة لإعداد أصابع الجبنة الرومي المقلية الشهية وكرات الجبن الرومي

أصابع الجبنة الرومي المقلية الشهية، تعتبر الجبن الرومي من أشهر أنواع الجبنات التي يفضلها الكثير الكبير قبل الصغير، وتمتاز الجبنة الرومي بطعمها الرائع المختلط بالفلفل الأسود ولتحضير الجبن الرومي وتخزينها تحتاج لوقت طويل، والجبن الرومي يسمي بالجنبة المصرية نظرا لأنها معروفة في مصر ولها العديد من الفوائد.

وصفات مبسطة لإعداد أصابع الجبنة الرومي المقلية

الجبن الرومي له الكثير من الفوائد للجسم مثل الكالسيوم وهذا لأنها تعتمد أعتماد كلي عل اللبن في صنعها وذلك يجعلها مفيدة لتقوية العظام ونمو الأسنان، كما إنها تحتوى على فيتامين أ وهو يساعد على تحسين صحة الشبكية والعين، والعديد من الفوائد الأخري.

طريقة عمل أصابع الجبن الرومي المقلية

هناك الكثير من الوصفات لإعداد أصابع الجبن الرومي المقلية الشهية، ولإعدادها لابد من توافر المكونات التالية

المكونات

نصف كيلو جبن رومي. ربع كوب لبن. معلقتان كبيرتان بقسماط ناعم. معلقتان كبيرتان لبن سائل. كوبين زيت نباتي. معلقتان كبيرتان دقيق أبيض. بيضة كبيرة. معلقة صغيرة ملح وفلفل أسود. رشة من الزعتر.

طريقة التحضير

نضع البيضة في وعاء عميق نضيف اللبن والفلفل الأسود ونقوم بالخلط جيدا لتتجانس المكونات.

بوعاء آخر عميق نضع البقسماط والدقيق والزعتر والملح ونقلب لتتجانس المكونات سويا.

نضع أصابع الجبن في خليط اللبن والبيض دقيقتين ثم يرفع ويوضع في خليط الدقيق وتكرر تلك الخطوة مرتين.

في مقلاة كبيرة نضع الزيت النباتي وتوضع على نار منخفضة ونضع أصابع الجبن وتترك بها لمدة خمس دقائق إلي أن تحمر وتتحول إلي اللون الذهبي.

تخرج أصابع الجبنة الرومي من النار وتترك جانبا حتى تبرد وتقدم في سندويتش مع المايونيز والكاتشب والخس.

الجبن الرومي يحتوي على فيتامين أ ومجموعة من فيتامين ب لتصبح لها الكثير من الفوائد للعين.

يعتبر الجبن الرومي كغيره من الأجبان غني بعنصر الكلسيوم.

يتسبب الجبن الرومي في زيادة الوزن وذلك لأنه يصنع من الحليب كامل الدسم.

يتواجد في الجبن الرومي فطر بنسيليوم وهو من البكتريا المفيدة وهو مفيد جدا للأمعاء ويساعد على علاج التقرحات.

أهم فوائد الجبن الرومي للإنسان