طريقة دوناتس الدجاج مع صوص الجبنة الذائبة

تعد دوناتس الدجاج من أروع الوصفات المبتكرة التي تقدم في المطاعم والمكونة من الدجاج الشهي المتبل بتتبيلة خاصة والمقلي بالزيت مع صوص الجبنة الرائع الذي لا يقاوم، يمكنك أنت أيضاً تحضير تلك الأكلة الشهية بنفسك بكل سهولة كما تقدم في المطاعم ومحلات الوجبات السريعة وستعجب أولادك كثيراً فتابعينا في هذا المقال لمعرفة طريقة التحضير والمقادير بالتفصيل.

دوناتس الدجاج

حضري أكلة مبتكرة ورائعة في المنزل بطريقة بسيطة ولن يحتاج أولادك إلى شراء الطعام من الخارج بعد الآن.

قطعتان من صدور دجاج كبيرة الحجم.

حبة واحدة من البطاطس المسلوقة

حبتان من البصل الأخضر

بصلة واحدة حمراء كبيرة الحجم.

ملعقة كبيرة من ثوم المفروم ناعم.

أربع ملاعق كبيرة من البقسماط المطحون.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

المقادير اللازمة لتحضير الوصفة:

مقادير التغليف:

كوب من دقيق الذرة

بيضتان كبيرتان.

كيس من البقسماط المطحون.

زيت نباتي غزير للقلي

مقادير صوص الجبنة:

ربع كوب من الجبنة الشيدر.

ربع كوب من الجبنة الموتزاريلا

ملعقتان كبيرتان من المايونيز.

ملعقة واحدة كبيرة من الثوم المفروم.

ربع كوب من اللبن السائل.

ملعقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

لتحضير الدجاج قومي بغسل الصدور جيداً بالماء والخل والملح. تقطع صدور الدجاج إلى مكعبات صغيرة الحجم وتترك جانباً. قومي بسلق البطاطس وهرسها في وعاء ثم وضعها في كبة الفرم. أضيفي الدجاج إلى البطاطس ومعها الثوم والبصل الاخضر. قطعي البصل الأحمر إلى جوانح وأضيفيه للكبة. أضيفي البقسماط والملح والفلفل واخلطي المكونات جيداً حتى تحصلي على عجينة ناعمة. شكلي الخليط على شكل دوناتس واتركيها في الثلاجة تتماسك. ضعي البيض في طبق والبقسماط في طبق والدقيق قي طبق ثالث. اغمسي الدوناتس في وعاء الدقيق ثم البيض ثم البقسماط. تقلى القطع في زيت غزير ساخن حتى تصبح ذهبية. حضري الصوص عن طريق إذابة الزبدة على النار وتشويح الدقيق فيها. أضيفي اللبن والجبنة وباقي المكونات وقلبي حتى يتكاثف القوام ويتكون الصوص. تقدم الدوناتس مع الصوص.

خطوات تحضير دوناتس الدجاج: