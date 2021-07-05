تعرفي على طريقة عمل البسبوسة المرمله بمذاق مميز وسر نجاحها وروعتها في المحلات الكبرى

طريقة عمل البسبوسة المرمله ، تعد البسبوسة من أهم وأروع الحلويات الشرقية والتي انتشرت في دولة الشام ومصر بشكل كبير، وهي من أبسط الحلويات في إعدادها، وتتميز بمذاقها المميز ونكتها التي تجذب الكبار والصغار إلى تناولها، وليس هذا فقط بل تعد البسبوسة من أسرع أنواع الحلويات في الإعداد وأقلها في المكونات، حيث أنها تعتمد على مكون واحد أساسي وهو دقيق السميد الذي تصنع منه البسبوسة مع القليل من المكونات الأخرى والتي لا تكلف ربة المنزل كثيرًا وتصبح نوع من أنواع الحلوى المميزة التي يمكن تقديمها في أي وقت مع التفنن في تزيينها وإضافة المزيد من النكهات المميزة إليها.

تتميز البسبوسة بأنها من أروع الأكلات التي يمكن تقديمها في كل وقت في السنة سواء صيف أو شتاء وأيضًا يمكن تحضيرها في أغلب المناسبات الخاصة بالأسرة سواء أعياد الميلاد أو أعياد الزواج والحفلات وغيرها من المواقف التي يحتاجها الأفراد في حياتهم اليومية، ويمكن أيضًا التفنن في إعداد البسبوسة بإضافة المزيد من النكهات إليها سواء الشوكولاتة أو الكريمة أو القشطة وغيرها من النكهات التي يفضلها أفراد الأسرة لتصبح مميزة بالنسبة لهم دائمًا.

طريقة عمل البسبوسة المرمله

يعد السميد هو المكون الرئيسي في البسبوسة وهو من المواد الغذائية المفيدة حيث أنه يساعد في تعزيز صحة القلب، ويعمل على تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم ويخفض ضغط الدم، ويرجع ذلك إلى احتواؤه على العديد من العناصر الهامة التي تقي الإنسان من الأمراض ومن بينها الماغنيسوم والفولات.

ويمكن تحضير البسبوسة في المنزل بكل بساطة عن طريق إحضار المكونات التالية :

3 أكواب ونصف من السميد الناعم.

كوب إلا ربع زبدة سائحة.

كوب إلا ربع سكر.

نص كوب لبن كامل الدسم.

معلقتين عسل جلوكوز أو أبيض.

معلقتين جوز هند ناعم.

2 باكو فانيليا.

نصف معلقة بيكنج بودر.

1 كوب ونصف من الماء.

1 كوب وربع من السكر.

عصير نص ليمونة.

تحضير شربات البسبوسة الخفيف

في إناء على النار توضع مكونات الشربات وتحرك جيدًا، وترفع على النار حتى الغليان، ثم يتوقف التقليب، يترك الخليط على النار لمدة دقيقتين فقط وبعدها تطفئ النار ويترك ليبرد تمامًا، ليصبح الشربات خفيف جدًا لتنجح البسبوسة المرملة.

في إناء الخفق يوضع السميد الناعم ويضاف إليه كوب إلا ربع من الزبدة السائحة والفانيليا والبيكنج بودر ويقلب الخليط على الهادئ حتى تتشرب كافة حبيبات السميد السمنة بصورة كاملة.

يضاف جوز الهند ويخلط جيدًا مرة أخرى مع السميد.

يوضع نصف كوب من الحليب كامل الدسم مع كوب وربع من السكر ومعلقتين من العسل ويقلب حتى يذوب العسل والسكر جيدًا.

يضاف الخليط إلى السميد ويقلب المكونات جيدًا حتى تختلط مع بعضها البعض.

في صينية الفرن تدهن بالسمنة جيدًا من كافة الجوانب وتوضع بها البسبوسة.

يجب مراعاة أن يكون سمك البسبوسة نصف سم فقط، وتوضع الصينية في الثلاجة لمدة ربع ساعة قبل وضعها في الفرن لتكون مرملة.

تزين البسبوسة بحبات البندق أو اللوز قبل وضعها في الفرن مباشرة.

تدخل البسبوسة إلى الفرن الساخن لمدة نصف ساعة لتبدأ في الاحمرار من كافة الجوانب، ثم تفتح الشواية لمدة خمس دقائق لتأخذ اللون الذهبي.

تخرج البسبوسة من الفرن وتسقى مباشرة بالشربات الساخن وتترك حتى تتشرب كافة الكمية.

تقدم البسبوسة بعد أن تبرد وتقطع ويمكن رشها بجوز الهند أو وضع الكريمة أو الآيس كريم فوقها.

خطوات تحضير البسبوسة المرملة