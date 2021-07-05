دراسة: تأثير مرض فقر الدم على أعراض فيروس كورونا

كشف العلماء عن أسباب كثيرة تؤثر على مرضى كورونا من حيث الإصابة بأعراض شديدة ومدتها وسرعة الشفاء من الفيروس، ومن تلك الأسباب التي اعتمدت الأمراض المزمنة ومنها السكري وأمراض القلب وضغط والدم وكذلك كبر السن، إلا أن الدراسات مازالت تكشف عن أسباب جديدة آخرها ورد في دراسة أمريكية ربطت بين الإصابة المسبقة بفقر الدم وشدة أعراض كورونا، فكيف ذلك.

فقر الدم وكورونا:

أكدت دراسة حديثة منشورة في مجلة Blood Advances أن المرضى المصابين بمرض فقر الدم وخاصة فقر الجم المنجلي معرضون لخطر دخول المستشفى أكثر من الأفراد غير المصابين به عند إصابتهم بمرض كوفيد 19 الناتج عن عدوى فيروس كورونا حيث تكون الأعراض لديهم أكثر حدة وأطول في المدة.

وتوصلت الدراسة إلى هذه النتائج بعد متابعة بيانات السجل الدولي الذي يجمع معلومات حول عدوى كورونا لدى الأفراد الذين يعيشون مع فقر الدم المنجلي، بما في ذلك تفاصيل عن الاستشفاء، والخطورة ، واستراتيجيات الإدارة ، والمضاعفات.

وقالت مؤلفة الدراسة لانا موكالو من كلية الطب في ويسكونسن الأمريكية: تخبرنا هذه الدراسة أن جميع الأفراد المصابين بمرض فقر الدم المنجلي ليسوا في مستويات متساوية من الخطر لكن المرضى الذين لديهم تاريخ من الألم ، وكذلك الأفراد الذين يعانون من أمراض عضوية متزامنة ، يحتاجون إلى أن يكونوا أكثر حرصًا لتجنب الإصابة بعدوى كورونا من أولئك الذين لا يعانون من أي أمراض مصاحبة.

فقر الدم المنجلي:

فقر الدم المنجلي مرض وراثي يحدث نتيجة حدوث لتغير في الهيموغلوبين، وهو البروتين الأساسي في كريات الدم الحمراء، الذي يحمل الأكسجين وينقله من الرئتين إلى أنسجة الجسم ويسبب تغير في شكل كريات الدم الحمراء ويصبح شكلها مشابه للمنجل.

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