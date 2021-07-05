أشهر الأمراض الجلدية في الحج وأسبابها وكيفية الوقاية منها، نتعرف عليها تزامنًا مع موسم الحج الذي يأتي في فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة مما يجعل الأمراض الجلدية ضمن الأكثر الأمراض شيوعًا في الحج، وهي في التالي.

أشهر الأمراض الجلدية في الحج وأسبابها:

عدد موقع "الحج و العمرة" الأمراض الجلدية التي تصيب الحجاج وهي:

مرض التهاب الثنايا أو التسلخ، ومن أعراضه الألم و الإحمرار والحكة والطفح الجلدي، وهو أحد أبرز الأمراض الشائعة، ويحدث نتيجة احتكاك الجلد في أماكن معينة من الجسم خاصة في الإبطين والفخذين وذلك بسبب حرارة الطقس و التعرق والسمنة التي تزيد من حدوثه .

حروق الشمس الجلدية من الأمراض الجلدية في الحج، وأعراضها دوت الخليج احمرار الجلد والألم و الحكة وتغير لون الجلد وشعور بالحرارة في المنطقة المصابة وظهور طفح جلدي مائي. وتحدث حروق الشمس الجلدية في الأماكن المكشوفة من الجلد، وتزداد حدة الأعراض لدى أصحاب البشرة البيضاء.

الأمراض الفطرية مثل السّعفة الجلدية من أشهر الأمراض الجلدية لدى الحجاج، ومن أعراضها ظهور بقع حلقية على الجلد، وهو مرض يسببه التعرق وحرارة الطقس وكذلك العدوى به.

طرق الوقاية من الأمراض الجلدية في الحج:

يمكن الوقاي ةمن مختلف الأمراض الجلدية التي يمكن أن تصيب الحجاج بالتالي:

تجنب الوقوف أو الجلوس تحت أشعة الشمس بشكل مباشر خاصة في أوقات الذروة.

استخدام المظلات الشمسية لحماية الجلد من أضرار أشعة الشمس.

وضع كريم واقي الشمس الطبي على مناطق الجسم المكشوفة وإعادة تطبيقه كل ثلاث ساعات خلال النهار.

تهوية الجسم قدر الإمكان لمنع التعرق المفرط.

اختيار نوعيات جيدة من ملابس الإحرام.

الحفاظ على نظافة الجسم باستمرار.

عدم مشاركة أي من المستلزمات الشخصية مع الآخرين.

تجنب أماكن الإزدحام ومخالطة الآخرين في أماكن ضيقة.

علاج أي أمراض جلدية فور الإصابة بها حتى لا تتفاقم المشكلة.

شرب الماء الكافي للحفاظ على رطوبة الجسم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.