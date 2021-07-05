الطريقة الصحية لعمل عجينة البيتزا الايطالية على أصولها

البيتزا من أشهى المأكولات التى يحبها جميع الفئات العمرية وبالأخص الأطفال لأنهم يحبون التجديد فى تناول الأطعمة، ويعتبر المطبخ الإيطالي هو أول المطابخ التى قام بإعدادها ومن ثم وانتشرت في جميع المطابخ العالمية لما لها من طعم رائع جعلها من المأكولات التى لا غنى عنها، بالإضافة إلى أنه من الممكن حشواها بأكثر من حشوة فهناك من يقومون بحشوها بإستخدام صدور الدجاج أو باللحم المفروم أو بالجبن أو بأى حشوة تفضلينها، فتعالو معنا لنتعرف على كيفية إعداد البيتزا الإيطالية.مكونات عمل البيتزا الإيطالية:
العجينة هى العنصر الأساسي لضمان نجاح البيتزا لذا سوف نقدم لكم مكونات عجينة البيتزا الإيطالية الأصلية ألا وهي:
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- كوب من الحليب السائل الدافئ.
- نصف كوب من زيت الزيتون.
- نقوم بشراء أربعة أكواب من الدقيق، ونصف كوب من زيت الزيتون.
- نجهز ملعقة كبيرة من السكر، وملعقة صغيرة من الملح، وكوب من الماء الدافئ.
- ربع كوب من الزيتون المقطع.
- كمية قليلة من الزعتر.
- نجهز ربع كوب من الفطر المقطع، وكوب من الجبن المبشور.
- نقوم بتجهيز أربعة ملاعق كبيرة من صلصه البيتزا.
- شرائح من الفلفل الحلو.
لكي نقوم بتحضير البيتزا الإيطالية في البداية نقوم بتجهيز العجينة وذلك من خلال إتباع الآتي:
- نحضر إناء ونضع فيه الخميرة مع السكر مع كوب من الماء الدافئ ونقلبهم جيدا ونتركها لمدة عشر دقائق للتأكد من صلاحية الخميرة.
- نحضر إناء كبير ونضع فيه الدقيق مع الملح ونقلبهم جيدا.
- نقوم بوضع الحليب الدافئ والزيت، ثم نضيف خليط الخميرة بعد التأكد من أنه تضاعف حجمه.
- نقوم بالعجن لحين الحصول على عجينة لينة ومتماسكة مع بعضها البعض.
- نقوم بتكوير العجينة وتغطيتها بكيس من النايلون وقطعة من القماش، ونضعها في مكان دافئ ونتركها لمدة ساعة أو أكثر بقليل للعمل على تخمرها.
- نجهز صينية دائرية الشكل ونضع فيها ملعقة من الزيت.
- نقوم بفرد العجينة داخل الصينيه ثم نقوم بوضع صلصة البيتزا ونوزعها جيدا فوق العجينة ومن ثم نضع الفطر المقطع والفلفل الحلو والزيتون المقطع.
- نقوم بتوزيع الجبنة والزعتر وندخل صينيه البيتزا في الفرن ونتركها لمدة نصف ساعة، ونخرجها من الفرن ونقطعها ونضعها في طبق التقديم و نتناولها دافئه.
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البيتزا من أشهى المأكولات التى يحبها جميع الفئات العمرية وبالأخص الأطفال لأنهم يحبون التجديد فى تناول الأطعمة، ويعتبر المطبخ الإيطالي هو أول المطابخ التى قام بإعدادها ومن ثم وانتشرت في جميع المطابخ العالمية لما لها من طعم رائع جعلها من المأكولات التى لا غنى عنها، بالإضافة إلى أنه من الممكن حشواها بأكثر من حشوة فهناك من يقومون بحشوها بإستخدام صدور الدجاج أو باللحم المفروم أو بالجبن أو بأى حشوة تفضلينها، فتعالو معنا لنتعرف على كيفية إعداد البيتزا الإيطالية.مكونات عمل البيتزا الإيطالية:
العجينة هى العنصر الأساسي لضمان نجاح البيتزا لذا سوف نقدم لكم مكونات عجينة البيتزا الإيطالية الأصلية ألا وهي:
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- كوب من الحليب السائل الدافئ.
- نصف كوب من زيت الزيتون.
- نقوم بشراء أربعة أكواب من الدقيق، ونصف كوب من زيت الزيتون.
- نجهز ملعقة كبيرة من السكر، وملعقة صغيرة من الملح، وكوب من الماء الدافئ.
- ربع كوب من الزيتون المقطع.
- كمية قليلة من الزعتر.
- نجهز ربع كوب من الفطر المقطع، وكوب من الجبن المبشور.
- نقوم بتجهيز أربعة ملاعق كبيرة من صلصه البيتزا.
- شرائح من الفلفل الحلو.
لكي نقوم بتحضير البيتزا الإيطالية في البداية نقوم بتجهيز العجينة وذلك من خلال إتباع الآتي:
- نحضر إناء ونضع فيه الخميرة مع السكر مع كوب من الماء الدافئ ونقلبهم جيدا ونتركها لمدة عشر دقائق للتأكد من صلاحية الخميرة.
- نحضر إناء كبير ونضع فيه الدقيق مع الملح ونقلبهم جيدا.
- نقوم بوضع الحليب الدافئ والزيت، ثم نضيف خليط الخميرة بعد التأكد من أنه تضاعف حجمه.
- نقوم بالعجن لحين الحصول على عجينة لينة ومتماسكة مع بعضها البعض.
- نقوم بتكوير العجينة وتغطيتها بكيس من النايلون وقطعة من القماش، ونضعها في مكان دافئ ونتركها لمدة ساعة أو أكثر بقليل للعمل على تخمرها.
- نجهز صينية دائرية الشكل ونضع فيها ملعقة من الزيت.
- نقوم بفرد العجينة داخل الصينيه ثم نقوم بوضع صلصة البيتزا ونوزعها جيدا فوق العجينة ومن ثم نضع الفطر المقطع والفلفل الحلو والزيتون المقطع.
- نقوم بتوزيع الجبنة والزعتر وندخل صينيه البيتزا في الفرن ونتركها لمدة نصف ساعة، ونخرجها من الفرن ونقطعها ونضعها في طبق التقديم و نتناولها دافئه.
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