للنساء فقط بعد سن الأربعين وكيفية تعويض النقص الهرموني

تبدأ الدورة الشهرية عند المرأة بآلام شديدة وتمر بفترة من عدم الانتظام وبعدها تنتظم ويقل الشعور بالأم وتبدأ المعاناة تتكرر مرة أخرى بعد سن الأربعين حيث يبدأ الخلل في الإفراز الهرموني عند المرأة ويبدأ الدخول في مرحلة سن اليأس وانقطاع الدورة الشهرية فهناك من تنقطع عندها الدورة الشهرية في سن الأربعين وهناك من تنقطع في الخمسين حسب العامل الوراثي وطبيعة الجسم والهرمونات وتبدأ بعدها المرأة في الشعور بألم في العظام لدرجة قد تصل إلى الإصابة بالهشاشة ونقص الوزن نتيجة بدأ ذوبان الدهون ووهن في الجسم كله وبداية ظهور أعراض الشيخوخة وأكثر من يشعر بهذه الآلام السيدات غير العاملات ولكن المرأة العاملة تكون نسبة الشعور بالألم أقل ولتجنب الآثار الضارة لانقطاع الدورة الشهرية لابد من وسائل تعويض للنقص الهرموني.

فول الصويا فنصف ملعقة منه تزيد هرمون الأستروجين عند المرأة.

كف مريم حيث ينصح بتناول نصف ملعقة منه على كوب ماء.

ر وزماري نصف ملعقة منه على كوب ماء ساخن وملعقة عسل.

شرب الحلبة.

تناول ثلاث ثمرات من التمر يوما لتجنب الإصابة بهشاشة العظام.

ثلاث حبات من الخردل تعاج برودة الأطراف ويمكن استخدامها على السلطة أو الزبادي والمشروبات.

ربع ملعقة قرفة على كوب ماء ساخن.

الحرص على التمرينات الرياضية والمشي.

التعرض للشمس في الفترة الصباحية لتجنب هشاشة العظام.

وسائل التعويض الهرموني للسيدات بعد سن الأربعينالمدة الطبيعية للدورة الشهرية عند المرأة

الفترة الطبيعية للدورة الشهرية عند المرأة ما بين ثلاثة إلى خمسة أيام وفي حالة الزيادة عن ذلك يجب استشارة الطبيب لتجنب الإصابة بالأنيميا وفقر الدم

الالتهابات والافرازات المهبلية عند المرأة

إذا ازداد الشعور بالالتهاب وازدادت كمية الإفرازات عند المرأة يجب استشارة الطبيب وهناك بعض الطرق لتجنب الإصابة بالالتهاب والافرازات المهبلية ومنها