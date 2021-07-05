خلطة جبارة لتنعيم وترطيب الشعر الجاف والخشن من أول مرة بديل الكيراتين، الشعر يعد جزء أساسي في عنوان الاهتمام بجمالك كما أن له تأثير علي المظهر الخارجي بصورة كبيرة.

ولهذا تحرص العديد من النساء علي العناية بصحة الشعر خاصةً عند ظهور مشكلة مثل جفاف وخشونة الشعر مما يمنحك الشعور بالإزعاج.

حيث أن الشعر يتعرض لعدة عوامل تجعله يفقد بريقه ولمعانه مثل استخدام الصبغة بكثرة أو الإفراط في استعمال أدوات تصفيف الشعر.

ولكن اللجوء إلي المواد الكيميائية ليست الحل المثالي للحصول علي شعر ناعم وذلك لأن أضرارها كثيرة علي الشعر وفروة الرأس.

أقوي خلطة لتنعيم وترطيب الشعر الجاف والخشن حرير بدون كيراتين

تنعيم وترطيب الشعر الجاف والخشن من أكثر الأمور التي تؤرق الكثير من الفتيات حيث أنها تسبب عدم الثقة في النفس.

مما يضطرها إلي الذهاب إلي صالون التجميل لعمل كيراتين أو بروتين ولكن هذه المنتجات ضارة جداً علي الشعر.

كما تتسبب في حرق بصيلات الشعر مما يتركه في حالة أسوأ ولذلك يمكنك الابتعاد عنها واستخدام مواد طبيعية.

وذلك لأنها فعالة وآمنة علي الشعر كما تمنحك النتيجة المطلوبة لشعر ناعم ولامع.

ولهذا سوف أقدم لك أقوي خلطة لتنعيم وترطيب الشعر الجاف والخشن نتائجها أسرع من الكيراتين.

خلطة الموز وحليب جوز الهند لتنعيم وترطيب الشعر الجاف والخشن من أول استخدام

الموز من المواد الفعالة والمرطبة للشعر حيث يحتوي علي زيوت طبيعية تساعد علي تنعيم الشعر وزيادة لمعانه.

كما يعمل علي حماية الشعر من التقصف والجفاف والحفاظ علي مرونة وحيوية الشعر.

حليب جوز الهند من أفضل الحلول والعلاجات للتخلص من مشكلة جفاف وخشونة الشعر وهذا لاحتوائه علي نسبة كبيرة من الرطوبة.

والتي تساعد علي تنعيم الشعر كما يعد مصدر غني بالفيتامينات والدهون والتي تعزز من رطوبة الشعر.

2 ثمرة موز ناضجة.

كوب كبير من حليب جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من العسل.

مكونات خلطة تنعيم وترطيب الشعر الجاف والخشن بديل الكيراتين

في وعاي عميق قومي بهرس الموز جيداً حتي يصبح ناعماً وبدون أي تكتلات.

ثم يضاف إليه باقي المكونات بالتدريج مع المزج حتي تتجانس مع بعضها البعض.

يتم غسل الشعر ثم توضع الخلطة علي كامل الشعر من الجذور حتي الأطراف.

ثم يغطي الشعر بغطاء بلاستيكي ومنشفة ساخنة لضمان تغلغل الخلطة بداخل الشعر.

يترك لمدة ساعة ويغسل بالماء والشامبو الخالي من السلفات ثم البلسم.

تستخدم هذه الخلطة مرتين في الأسبوع وسوف تلاحظي الفرق في ملمس ونعومة الشعر.

طريقة تحضير خلطة تنعيم وترطيب الشعر الجاف والخشن وكيفية الاستخدام