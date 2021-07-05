كنز واسرار لصبغ الشعر فالمنزل مثل الكوافير بسهولة بدون تكلفة وتغطية الشيب باللون الى تحبية

كنز واسرار لصبغ الشعر فالمنزل مثل الكوافير بسهولة ، أغلب الفتيات ترغب دائما في تغيير لون الشعر الألوان المميزة الجديدة، ولا تغيير لون الشعر أصبح مهم جدا في خلال هذه الأيام لتغيير الروتين اليومي الممل، ولكن تخش اغلب الفتيات أن تقوم باستخدام بعض الصبغات الكيماوية التي تؤثر بشكل سلبي على بصيلات الشعر والتي تعمل أيضا على تقصفه مما يؤدي إلى تسبب بعض المشاكل فى بصيلات الشعر، ولكن سوف يكون الحلم للجميع، واليوم نقوم باستخدام صبغة طبيعية بدون وجود أى سلفات، سوف نعمل على تحضير صبغ الشعر، بالاضافة إلى انها هذة الخلطات التي نتحدث عنها تزيد من لمعان ونعومة الشعرفتابعوا معنا هذا المقال من خلال موقع ثقفنى.

خمس ملاعق من الحناء.

ثلاث ملاعق من الشاي المغلي.

ملعقتين من خل التفاح.

اولا يجب ان نقوم باضافة الحناء مع الشاي المغلي ثم نقوم باضافة خل التفاح.

ادمجي يا عزيزتى كافة المكونات جيدا وقومي بتنظيف الشعر إذا كان بغسله.

ثم جففية تماما من الماء .

ثم ابدئي بوضع هذه الصبغة على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

انتظري لمدة ساعتين وبعد ذلك قومي بغسيل الشعر سوف تجدي أن الشعر أصبح اللون البني الرائع.

كوب ونصف من الكركدية المطحون.

خمس ملاعق من الخل الأبيض.

كوب الاربع من الحناء.

خمس ملاعق من زيت جوز الهند.

اولا يجب ان نقوم بتحضير وعاء واسع نظيف الكركدية المطحون ثم نقوم باضافة الخل الابيض مع الحناء وزيت جوز الهند.

اخلطي جميع المكونات جيدا عندما تحصلي على عجينة الصبغة كريمي قومي بتطبيقه على الشعر.

اتركي هذا الكريم على الشعر طوال الليل وقومي بغسل الشعر في الصباح .

ولكن يفضل ارتداء قبعة الاستحمام حتى لا يتأثر ملابسك بدون استخدام هذه الوصفة.

بعد ذلك قومي بغسل شعرك جيدا وسوف تحصلين على شعر احمر أو عندما تقومي باضافة ملعقة كبيرة من زيت الخروع سوف تحصلين على شعر باللون الكستنائي المميز.

كنز واسرار لصبغ الشعر فالمنزل مثل الكوافير بسهولة