كريم الفازلين والكركم ، من الكريمات الطبيعية التي أثبت دور فعال في حماية البشرة من التجاعيد وعلامات تقدم العمر المزعجة، لأنه يحتوي على مواد الطبيعية تحمي البشرة من البكتيريا والجراثيم التي تنشط على سطح الجلد فتسبب البثور والحبوب، وينصح الكثير من الأطباء باستخدامه على الحروق والجروح السطحية، وهو من أكثر الكريمات التي تمتلك مواد مضادة للأكسدة التي تحفز من نمو الخلايا التالفة وتعيدها من جديد ويساعد على تدفق الدم إلي الوجه وعيد للبشرة نضارتها وحيويتها، وسوف نتعرف على من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الفازلين والكركم السحري لتبييض الجسم والمناطق الحساسة بسرعة رهيبة بخطوات بسيطة في المنزل.

مكونات كريم الفازلين والكركم

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الكريم وهى كما يلي:-

2 ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي. ملعقة كبيرة من الكركم الناعم. ملعقة كبيرة من النشا. ربع كوب من ماء الورد. ملعقة من زيت الزيت. ملعقة كبيرة من الجلسرين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الفازلين الكركم السحري لتبييض الجسم والمناطق الحساسة من أول استخدام وهى كالتالي:-

نحضر وعاء وضع ماء الورد والنشا ونقلبهم مع بعض، ثم نضيف الفازلين ونقلب مرة ثانية حتى تختلط المكونات مع بعضها.

ثم نضيف الكركم وزيت الجلسرين، وزيت الزيتون ونقلب حتى تمتزج المكونات جيدًا.

نقوم بوضع الوعاء على ماء ساخن ونقلب باستمرار حتى يصبح القوام مثل الكريم.

نقوم برفع الوعاء من على الماء الساخن ونتركه جانبًا حتى يبرد.

ثم نحضر علبة فارغة ونضع بها الكريم، ونقوم باستخدام يوميًا على الجسم حتى نحصل تفتيح كامل للجسم.

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سوف نتعرف على طريقة عمل الصابونة العجيبة التي تمحي تجاعيد الوجه في وقت قصير وهى كما يلي:-