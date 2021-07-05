اشربي هذا المشروب وادخلي الحمام لتخسيس دهون البطن والأرداف في 3 أيام فقط

هناك الكثير من المشروبات التي تعمل على إزابة الدهون وتخسيس الوزن، بعضها له فعالية والبعض الآخر لا فائدة منه بهذا الغرض، ولكن الكثير منا يعي ويدرك مدى فعالية وفائدة الأعشاب الطبيعية في كثير من أمور حياتنا، فالاعشاب الطبيعية لها فوائد رهيبة في كافة مجالات الحياة بدءا بالوصفات العلاجية التي قد يتم استخدامها لعلاج مشكلات مثل الربو ونزلات الأنفلونزا ومشاكل البطن والقولون وكذلك مشاكل البشرة والشعر، ومن ضمن تلك الفوائد التي يتم استخدام الأعشاب لها هي تخسيس الوزن حيث آشارت عدة تجارب مختلفة لمدى فوائد بعض الأعشاب في تنظيف البطن تماما وإزابة الدهون المتراكمة على مدى سنوات عديدة بداخلها.

وصفة تخسيس البطن والأرداف وإزابة الدهون

ستعمل هذه الوصفة على سد الشهية وتجعلكم تشعرون بالشبع حيث يمكن ملاحظة هذه النتائج من اليوم الثالث للاستخدام، وسنحتاج في هذه الوصفة إلى ما يلي:

أوراق الكرنب أو أوراق الملفوف بحسب ما تسمى في بلادكم.

نصف ليمونة كبيرة أو ليمونة.

حزمة بقدونس.

طريقة تحضير وصفة التخسيس

يتم أولا تقطيع أوراق الكرنب إلى قطع صغيرة وهنا يجب الإشارة إلى الكمية المراد تحضيرها حيث يمكن تجهيز الكمية المرادة ليوم واحد فقط ويمكن تجهيز كمية تناسب ثلاث أو أربعة أيام، ويتم تقيطع أيضا ثمرة الليمون بنفس الطريقة إلى قطع صغيرة، ثم نقوم بوضع المكونات في إناء ونضيف عليهم مقدار الماء المراد تحضيره بحسب رغبتك في حال يوم واحد يكفي كوب كبير من الماء وفي حالة تحضير الكمية للثلاثة أيام قومي بإضافة أربع أكواب من الماء على المكونات، ثم ترفع المكونات إلى النار لمدة 10 دقائق مع تغطيتها أثناء تلك الفترة، وتترك على النار تلك الفترة حتى يتغير لون الماء إلى اللون المائل إلى الأصفر قليلا، ثم ترفع من على النار.

نقوم بإضافة أعواد البقدونس على وضعها أو تقطيعها للنصف حسب رغبتك، ثم يتم تغطية الخليط وتركه لمدة ساعتين، وبعد ذلك يتم تصفية المكونات للحصول على الماء فقط، ثم نحتفظ بالماء في حالة تحضير كمية كبيرة ونضعه في زجاجة من الزجاج والإحتفاظ بها في الثلاجة، وقبل تناوله يجب تدفئته حيث يشرب ساخنا أو دافئا ويتم تناوله بمقدار مرتين في اليوم بعد تناول وجبة الفطار ومرة أخرى بعد تناول وجبة العشاء لو كنتم تأخذون عشائكم قبل النوم بفترة كافية، وإن لم يكن يمكن تناول المرة الثانية في الغداء أو الإكتفاء بمرة واحدة في اليوم، كما يمكن إضافة ملعقة من العسل الأبيض إلى المزيج للتحلية.